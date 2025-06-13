Son Dakika Yerel Haberleri

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- 20:08 Karacabey'de Zabıta Ekipleri Kırsal Mahallelerde Denetimlere Başladı
Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde hijyen, ruhsat ve ürün denetimleri yaparak halkın sağlığını koruma amacı güdüyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, denetimlerin sürekli hale getirileceğini duyurdu.
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- 18:54 Jandarma 186. Yılını Mevlid ile Kutladı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 186. Kuruluş Yıl Dönümü vesilesiyle Bey Camii'nde şehitler için mevlid-i şerif okutmuştur. Ayrıca, Atatürk Kent Meydanı'nda lokma ve limonata hayrı düzenlenmiştir. Bu etkinlikler, şehitlerimizin anısını yaşatırken, toplumsal dayanışma ruhunu da pekiştirmiştir.
- 18:27 Eski Bakan Kasapoğlu'ndan Ferdi Zeyrek'in Ailesine Taziye Ziyareti
AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kasapoğlu, dua ederek Zeyrek'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
- 18:22 Düzce'de Babalar Günü'nde Alzheimer Hastalarına Özel Etkinlik
Düzce Belediyesi, Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'nden hizmet alan vatandaşlar için Babalar Günü etkinliği düzenledi. Aydınpınar Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte duygusal anlar yaşandı ve katılımcılara hediyeler verildi.
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- 16:48 Zeytinburnu'nda 26. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali Başlıyor
Zeytinburnu Belediyesi, 'Doğanın yeniden keşfi' sloganıyla Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'ni 18-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirecek. Festival, sanat atölyeleri, konserler, edebiyat söyleşileri ve geleneksel etkinliklerle dolu beş gün sürecek.
- 16:49 İranlılar, İsrail'in saldırıların ardından Türkiye'ye gelmeye başladı: Savaş çıkarsa gideriz
İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken sınırdan Van'a giriş yapan İranlı turistler, yaşananlara tepki gösterdi. İsrail'den nefret ettiklerini belirten bir İran vatandaşı, hiç korkularının olmadığını ve savaş çıkması durumunda da gideceğini söyledi. Türkiye'ye de seslenen İranlı turist, "Türk kardeşlerimizden de bekliyoruz bizle hareket etmelerini. Onlar da İsrail'den nefret ediyor" dedi.
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- 16:43 Merkezefendi Belediyesi'nden Toplu Sünnet Etkinliği İçin Kayıtlar Devam Ediyor
Merkezefendi Belediyesi, dar gelirli ailelerin 5 yaş ve üzeri erkek çocukları için düzenleyeceği beşinci toplu sünnet etkinliği için kayıtların devam ettiğini duyurdu. Başkan Doğan, ilçede fırsat eşitliği sağlamak için çalıştıklarını belirtti.
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- 16:36 Aydın'da Bahçelik Alanda Yangın Çıktı
İncirliova'da çıkan yangın, bölgedeki zeytinlik alanda meydana geldi. Belediye Başkanı Kaya, vatandaşları açık alanlarda ateş yakmamaya ve yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınmaya çağırdı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı, bir itfaiye eri hafif yaralandı.
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- 16:15 Didim Belediyesi Efeler Mahallesi'nde Kaldırım Yenileme Çalışmalarını Tamamladı
Didim Belediyesi, Efeler Mahallesi'nde yaya güvenliği ve estetik amacıyla kaldırım yenileme çalışmalarını başarıyla tamamladı. Belediye Başkanı Hatice Gençay, daha güzel bir Didim için kent estetiğini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.
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- 15:41 Dünyaca Ünlü Gitar Sanatçıları Çorum'da Hitit Uygarlığını Keşfetti
Çorum Belediyesi'nin düzenlediği 'Gitar Anavatanında' konseri için kente gelen gitar sanatçıları, Hattuşa Antik Kenti ve Alacahöyük Örenyeri'ni ziyaret etti. Hitit kültürünün izlerini taşıyan yapılar sanatçılar tarafından ilgiyle incelendi.
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- 15:04 Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Elektrik Akımına Kapılması Sonucu Hayatını Kaybetti
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran'da evinin havuz kısmında yaşadığı elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralanmış ve 9 Haziran'da tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmiştir. Süreç boyunca sağlık ekipleri tarafından yürütülen müdahaleler ile vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğmuştur.
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- 14:40 Kepez Belediyesi'nden Yaşlılara Şiddet Farkındalığı İçin Mor Kurdele Etkinliği
Antalya'nın Kepez Belediyesi, 15 Haziran Dünya Yaşlılara Şiddet, İhmal ve Suistimal Farkındalık Günü kapsamında mor kurdele dağıtarak yaşlı hakları konusunda farkındalık yaratmaya çalıştı. Başkan Kocagöz, etkinlikte yaşlıların önemine dikkat çekti.
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