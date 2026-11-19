Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının adı kullanılarak 'destek ödemesi', 'bayram yardımı', 'ev hanımlarına destek', 'evlilik kredisi' gibi vaatlerle gönderilen sahte mesajlar ve bağlantılar, gerçekleştirilen telefon aramaları asılsızdır" denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının adı kullanılarak 'destek ödemesi', 'bayram yardımı', 'ev hanımlarına destek', 'evlilik kredisi' gibi vaatlerle gönderilen sahte mesajlar ve bağlantılar, gerçekleştirilen telefon aramaları asılsızdır. Bakanlığımız ve Vakıflarımız; SMS, WhatsApp veya sosyal medya üzerinden bağlantı göndermez. Sizden T.C. kimlik numarası, e-Devlet şifresi, kart bilgisi ya da doğrulama kodu istemez. Hiçbir yardım için 'başvuru ücreti', 'dosya masrafı' veya 'aidat' adı altında ödeme talep etmez" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık tarafından; şüpheli mesajlara itibar edilmemesi, bağlantılara tıklanmaması ve telefonda bilgilerin paylaşılmaması uyarısında bulunulurken, http://turkiye.gov.tr, http://aile.gov.tr ve ALO 144'ten bilgi alınabildiği aktarıldı.