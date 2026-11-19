TikTok'ta "Amin Reis" olarak ünlenen Gizem Yıldız, viral olan videosunu yeniden paylaşınca sosyal medyanın gündemine geldi. Yıldız'ın eski görüntüleri ile şimdiki hali arasındaki değişim dikkat çekti.

VİRAL VİDEOSUNU YENİDEN PAYLAŞTI

"Valla bütün ülkeye amin dedirttik. Sanki dersin oramızı buramızı açtık. Adam akıllı bir amin dedik, bütün ülkeye dert olduk" sözleriyle hafızalara kazınan Gizem Yıldız, eski videosunu yeniden yayınladı. Görüntülerde fenomenin yıllar içindeki değişimi öne çıkarken, sosyal medya kullanıcılarından da çok sayıda yorum geldi.

ESTETİKLERİ GÜNDEM OLDU

Yıldız'ın değişimi için "Oha burnu bambaşka olmuş", "Estetik sen nelere kadirsin" ve "Kız evrime gol attı" yorumları yapıldı. Fenomenin ünlendikten sonraki süreçte burun estetiği ve dudak dolgusu yaptırdığı biliniyor.

GÜZELLİK MERKEZİNDE YAŞADIĞI TALİHSİZLİĞİ ANLATMIŞTI

Gizem Yıldız, bir güzellik merkezinde yaptırdığı cilt bakımı sırasında yüzünün yandığını da açıklamıştı. Yaşadığı süreci anlatan fenomen, "Benim cildimde asla böyle şeyler yoktu. Bir güzellik merkezine gittim, işlem yapacaklarını söylediler ve benim yüzümü yaktılar" ifadelerini kullanmıştı. Yıldız, bir süre sonra yüzündeki yaraların iyileştiğini duyurmuştu.