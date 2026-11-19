Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve 7 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

ROZETİ ERDOĞAN'IN TAKMASINI İSTEDİ AMA...

Rozet takma töreninde Büşra Özdemir, rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takmasını istedi. Ancak Özdemir'in bu isteği gerçekleşmedi. Özdemir'in rozetini Erdoğan yerine kadın bir parti yetkilisi taktı.

O anlardan kareler;