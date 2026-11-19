Diyarbakır'da Erkan Ceylan'ı (40), eşini rahatsız ettiği iddiasıyla çocuklarının yanında bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yusuf Dağkıran'a (40), haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Sanık ayrıca, bıçak veya diğer aletleri izinsiz bulundurma suçundan 5 ay hapis ve 20 gün adli para cezasına çarptırıldı.

Olay, 12 Eylül 2025'te Bağlar ilçesi Alipınar Mahallesi Alipınar Caddesi'nde meydana geldi. Erkan Ceylan, evinin önündeki aracına bindiği sırada yanına gelen komşusu Yusuf Dağkıran tarafından çocuklarının yanında bıçaklandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğüs ve kolundan bıçaklanan Ceylan, kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Ceylan'ın cenazesi, otopsinin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyip Yusuf Dağkıran'ı saklandığı yerde operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dağkıran, tutuklandı.

CİNAYETİN ARDINDAN KIYAFET DEĞİŞTİRMİŞ

Yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Yusuf Dağkıran'ın olaydan bir gün önce ve olay günü Ceylan'ın bulunduğu bölgede beklediği, cinayetin ardından üzerindeki kıyafetleri değiştirdiği, suç aleti bıçağı ise olay yerinin karşısındaki camiye bıraktığı belirtildi. Otopsi raporunda ise Ceylan'ın kesici-delici alet yaralanmasına bağlı iç ve dış kanama sonucu hayatını kaybettiğinin tespit edildiği belirtildi. Savcılık, dosyadaki deliller doğrultusunda Dağkıran'ın 'Tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İÇİN GEREKÇE YOK'

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü ve karar duruşmasına tutuklu sanık Yusuf Dağkıran, maktulün yakınları, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında sanık Yusuf Dağkıran'ın Erkan Ceylan'ı 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla, olayda kullandığı sustalı bıçağı taşıması nedeniyle ayrıca 'Bıçak taşıma' suçundan da cezalandırılmasını talep etti. Savcılık, eşine rahatsızlık verildiği iddialarının olay öncesindeki planlama ve cinayetin işleniş biçimi dikkate alındığında haksız tahrik indirimi için gerekçe oluşturmadığını belirtti.

'SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLSİN'

Duruşmada söz alan Erkan Ceylan'ın eşi S.C., "Ben sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılmasını talep ediyorum, sanığın eşi ile maktul evlenmeden önce zaten ilişkileri vardı, evlendikten sonra sanığın eşi rahat durmuyordu, eşime sürekli mesaj atıyordu. İletişime geçiyordu" dedi.

'ÖLDÜRMEK AMACIYLA GİTSEYDİM, 100 BİN TL VERSEYDİM, ÖLDÜRTEBİLİRDİM'

Tutuklu sanık Yusuf Dağkıran ise mütalaaya karşı savunmasında, cinayeti tasarlamadığını ve olay yerine konuşmak amacıyla gittiğini öne sürerek şunları söyledi:

"Mütalaaya iştirak etmiyorum, ben Erkan Ceylan'ın eşimi aramalarına bizzat şahit oldum. Ben Erkan Ceylan'dan evimi uzaklaştırmak için Şanlıurfa'da ev almak istedim ancak eşim bunu kabul etmedi. Ben Erkan Ceylan'ı öldürmek için olay yerine gitmedim. Olay günü hesabımda 380 bin TL param vardı, ilgili muhitte birine 100 bin TL verseydim Erkan Ceylan'ı öldürtebilirdim. Bu bıçak benim iş yerimde kullandığım bir bıçaktır. Ben maktulü öldürmek isteseydim ateşli silah alır olay yerine giderdim. Ben maktulle konuşma niyetiyle olay yerine gittim. Ben olay yerine gittiğimde aracın arkası bana dönüktü, gizli şekilde gitmedim. Maktulün benim tişörtümü tutup yırtması üzerine ben tişört aldım ve eskisini iş yerimdeki çöpe attım. Eşimin telefon numarasını tam 8 defa değiştirdim. Ben maktulle konuşmak için olay yerine gittim. Maktulü defalarca şikayet ettim, hem patronuna gittim hem devlete şikayet ettim. Ben maktulü öldürmek isteseydim maktul 8,5 yıldan beridir eşimi rahatsız ediyordu, bu zamana kadar öldürürdüm. Ben en son maktulün kapısına gittim. Amacım kendisiyle konuşmaktı. Olay nedeniyle benim hayatım da bitti, çocuğum da babasız kaldı. Benim güzel bir evim, güzel bir işim vardı. Sosyal bir hayatım vardı. Keşke bu olay hiçbirimizin başına gelmeseydi. Benim maktulü öldürme gibi bir kastım yoktur. Ben çocuğumu dünyaya değişmem. Çok pişmanım beraatimi talep ediyorum."

TOPLAM 13 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Maktulün ailesinin avukatı sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamını, sanık avukatı ise müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Yusuf Dağkıran'ın maktul Erkan Ceylan'a yönelik 'Kasten öldürme' suçunu işlediği sabit görüldüğünden müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Suçun maktulden kaynaklanan haksız tahrik altında işlendiğini değerlendiren heyet, sanığın cezasını 16 yıla düşürdü. Sanığın sabıkasız geçmişini lehe indirim nedeni kabul eden mahkeme, cezasında takdiren 6'da 1 oranında indirim uygulayarak Dağkıran'ı 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca bıçak veya diğer aletleri izinsiz bulundurma suçundan da 5 ay hapis ve 20 gün adli para cezası verildi. Sanık, toplamda 13 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.