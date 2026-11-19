İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı.

BAKANLIK SORUŞTURMA İZNİ TALEBİNİ İNCELEYECEK

Savcılık, 18 Kasım'da Kavcıoğlu hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığından soruşturma izni istedi. Bakan Mehmet Şimşek de iddiaların incelenmesi için Bakanlık Teftiş Başkanlığını görevlendirdi. Savcılığın izin talebinde Kavcıoğlu ile birlikte dört BDDK yöneticisinin daha adı yer aldı. İncelenen iddialar arasında kredi limitlerinin belirlenmesi, finans kuruluşlarına verilen izinler ve denetim süreçlerinin belirli kişi ve grupların yararına yönlendirilmesi bulunuyor.

6 MİLYAR LİRALIK FON TALEBİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında ifade veren eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Kavcıoğlu'nun Katılımevim'in finansmanı için Pusula Portföy fonlarına 6 milyar lira aktarılmasını istediğini öne sürdü. Çakmak, Tera Grubu'nun Pusula'yı devralma sürecinde de fonlar üzerinden destek vermesinin istendiğini iddia etti. Savcılığın incelemesinde Tera Grubu'na kredi sağlanması için Takasbank üzerinde baskı kurulduğu iddiası da yer aldı.

"ÇOK FAZLA TALEBİ VAR VE PARAYI ÇOK SEVİYOR"

Fon soruşturmasında tutuklanan Katılımevim eski Genel Müdürü Ahmet Özcan'ın ifadesinde ise, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında dikkat çeken iddialar yer aldı. Özcan, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın Aralık 2025'te Kavcıoğlu'nu ziyaret etmeden önce şirket kasasından 200 bin dolar hazırlanmasını istediğini öne sürdü. Şubat 2026'da ise bankanın faaliyet iznine ilişkin görüşmeler sırasında Turhan'ın kendisine, Kavcıoğlu için "Çok fazla talebi var ve parayı çok seviyor" dediğini iddia etti. Özcan, bu görüşmenin ardından kasadan 200 ila 300 bin dolar daha istendiğini belirtti.

KAVCIOĞLU İDDİALARI REDDETTİ, GÖREVİNDEN AYRILDI

Şahap Kavcıoğlu, 11 Kasım'da BDDK Başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu. Kurumun daha fazla yıpranmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan affını istediğini belirten Kavcıoğlu, kendisinin ve yakınlarının fonlarda veya borsada parası bulunmadığını savundu. BDDK da daha önce kurum ve başkanı hakkındaki iddiaları asılsız olarak nitelendirmişti.

BDDK YÖNETİCİLERİ DE SORUŞTURMADA

Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile daire başkanları Bilal Soysal ve Mustafa Alper Taş'ın tutuklanması, kurum içindeki işlemleri de incelemenin merkezine taşıdı. Savcılık ifadelerinde bazı finans kuruluşlarının devir süreçlerine müdahale edildiği, kredi ve izin işlemlerinin usulsüz biçimde yönlendirildiği öne sürüldü.

SORUŞTURMADA 129 TUTUKLAMA

18 Kasım itibarıyla soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısının 129'a ulaştığı bildirildi. İncelemeler, sermaye piyasalarındaki fon işlemlerinden finans kuruluşlarının devirlerine, banka izinlerinden kamu görevlilerinin yetkilerini kullanma biçimlerine kadar geniş bir alanda sürüyor. Kavcıoğlu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı ise 19 Kasım'da açıklanan son gelişme oldu.