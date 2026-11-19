Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, Çin ziyaretinde küçük oğlu X ile yaşadığı diyalogla dikkat çekti. Oğluna "Çin'i seviyor musun?" diye soran Musk, aldığı "Evet" yanıtının ardından Çin'in üretim gücüne dikkat çekti. Musk, oğlunun Çin'i bir oyuncak cenneti olarak gördüğünü ve bu nedenle ülkeye sürekli gelmek istediğini söyledi.

OĞLUNA "ÇİN'İ SEVİYOR MUSUN?" DİYE SORDU

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Çin'in Shenzhen kentinde Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkanı Ren Hongbin ile gerçekleştirdiği görüşmeye 6 yaşındaki oğlu X Æ A-Xii'yi de götürdü. Görüşme sırasında oğluna dönerek "Çin'i seviyor musun?" diye soran Musk, küçük X'ten "Evet" yanıtını aldı.

"BURASI ONUN İÇİN OYUNCAK CENNETİ"

Oğlunun yanıtı üzerine konuşmasını sürdüren Musk, "Çin neredeyse her şeyi üretiyor. Burası onun için adeta bir oyuncak cenneti çünkü oyuncakları burada üretiliyor. Bu yüzden sürekli Çin'i ziyaret etmek istiyor" ifadelerini kullandı. Musk'ın sözleri, Çin'in küresel oyuncak üretimindeki güçlü konumuna da dikkat çekti.

"ÇİN'İN BÜYÜK BİR HAYRANIYIM"

Görüşmede Çin'e duyduğu hayranlığı da dile getiren Musk, ülkenin şehirlerini, doğal güzelliklerini ve ulaşım altyapısını övdü. Çin'i ziyaret etmenin önemine değinen ünlü milyarder, ülkenin ancak gidip görüldüğünde tam olarak anlaşılabileceğini belirtti. Musk ayrıca ABD ile Çin arasındaki iş birliğinin her iki ülkeye de fayda sağlayacağını söyledi.

DAHA ÖNCE DE BABASINA EŞLİK ETMİŞTİ

Elon Musk'ın oğlu X, mayıs ayında babasıyla birlikte Pekin'deki Büyük Halk Salonu'na gitmişti. Geleneksel Çin kıyafetleri ve kaplan figürlü çantasıyla dikkat çeken küçük X'in görüntüleri, Çin basınında geniş yer bulmuştu.