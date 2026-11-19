Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik karşılaşmalara hazırlanan Galatasaray'da Rafael Leao'nun sakatlığı teknik heyetin planlarını etkiledi. Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında topuk pası vermeye çalışırken sakatlanan Portekizli futbolcu, mücadeleye devam edememişti.

Karşılaşmanın ardından yapılan MR tetkiklerinde Leao'nun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmişti. Yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması beklenen 27 yaşındaki oyuncunun rehabilitasyon süreci devam ediyor.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE FORMA GİYEMEYECEK

Sağlık ekibinin yaptığı son değerlendirmeler sonucunda Rafael Leao'nun sahalara dönüş takvimi netleşti. Portekizli yıldızın Samsunspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa karşılaşmalarında forma giyemeyeceği, 30 Kasım'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş derbisine de yetişemeyeceği öğrenildi.

Galatasaray teknik heyeti, sakatlığı tamamen iyileşmeden Leao'yu riske etmek istemiyor. Sarı-kırmızılıların, Portekizli futbolcuyu aralık ayı başında oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasına hazırlamayı hedeflediği belirtildi.