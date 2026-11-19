Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ardından Türkiye'nin ikinci büyük nükleer enerji yatırımı için Sinop'ta hazırlıklar sürüyor. Türkiye gazetesinin haberine göre, Kanada ve Güney Kore, Karadeniz kıyısında kurulması planlanan santral için farklı teknoloji ve finansman seçenekleri hazırlıyor. İki ülkenin yürüttüğü çalışmalar kapsamında reaktörlerin teknik özellikleri, kurulu güç kapasiteleri, yatırım maliyetleri ve finansman imkanları değerlendiriliyor.

KANADA'DAN 6 REAKTÖRLÜ SANTRAL PLANI

Kanada, Sinop'ta doğal uranyumla çalışan ve ağır su teknolojisini kullanan CANDU tipi nükleer reaktörlerin kurulmasını değerlendiriyor. Toplam 6 üniteden oluşması planlanan santralin 4 bin 500 megavat kurulu güce ulaşması öngörülüyor. Kanada tarafının Mayıs 2027'ye kadar teknolojiye ilişkin fizibilite çalışmalarını tamamlaması, Sinop sahasına özel ön tasarımın ise 2028'in ilk aylarında hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

GÜNEY KORE'DEN 5 BİN 600 MEGAVATLIK TEKLİF

Güney Kore ise Sinop için daha yüksek kurulu güce sahip farklı bir seçenek üzerinde çalışıyor. İmzalanan mutabakat çerçevesinde, her biri 1.400 megavat kapasiteli 4 adet APR1400 tipi üçüncü nesil basınçlı su reaktörünün kurulması planlanıyor. Toplam 5 bin 600 megavat kapasiteye ulaşması öngörülen projede teknik hazırlıkların yanı sıra yatırımın finansmanı ve işletme modeli de değerlendiriliyor.

GÖZLER 2027 YILINA ÇEVRİLDİ

Sinop Nükleer Güç Santrali için yürütülen çalışmaların önümüzdeki dönemde önemli bir aşamaya ulaşması bekleniyor. Kanada'nın Mayıs 2027'de tamamlamayı hedeflediği fizibilite çalışması, reaktör teknolojisinin Sinop sahasına uygunluğunun belirlenmesinde önemli rol oynayacak. Güney Kore'nin finansman ve teknik değerlendirmeleri de projenin nihai yatırım modelinin oluşturulmasına katkı sağlayacak. Her iki seçeneğin incelenmesinin ardından Türkiye'nin teknoloji ve yatırım modeli konusunda karar vermesi bekleniyor.

TRAKYA'DA DA YENİ NÜKLEER SANTRAL HAZIRLIĞI

Türkiye, Sinop'un yanı sıra Trakya bölgesinde kurulması planlanan yeni nükleer güç santralleri için de uluslararası görüşmelerini sürdürüyor. ABD, Rusya ve Çin ile yürütülen temaslarda farklı reaktör teknolojileri, yatırım ortaklıkları ve finansman modelleri ele alınıyor. ABD ile büyük ölçekli reaktörler ve küçük modüler reaktörler konusunda iş birliği imkanları değerlendirilirken, Rusya ile Akkuyu projesinde edinilen tecrübenin yeni yatırımlara aktarılması görüşülüyor. Çin ile de nükleer santral teknolojileri ve finansman seçenekleri üzerinde temaslar devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ GELECEĞİNDE KRİTİK ADIM

Yeni nükleer santral projeleriyle Türkiye'nin elektrik üretiminde kaynak çeşitliliğinin artırılması ve enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Akkuyu'nun ardından Sinop ve Trakya'da hayata geçirilmesi planlanan yatırımların, ülkenin uzun vadeli enerji stratejisinde önemli rol üstlenmesi bekleniyor. Sinop için yürütülen teknik ve finansal değerlendirmeler ise Türkiye'nin ikinci nükleer santralinin hangi teknolojiyle kurulacağını belirleyecek.