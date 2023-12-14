Son Dakika Sinop Haberleri

18:49 Sinop'ta Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği düzenlendi Sinop'un Türkeli ilçesinde, Cumhuriyet ilkokulu ve Ortaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler evlerinden getirdikleri yöresel yiyecek ve içecekleri öğretmen ve velilere ikram etti. Etkinlikte bölgede yetişen ürünler tanıtıldı ve tutumlu olmanın önemi anlatıldı. Aynı gün Saraydüzü ilçesinde Kaymakam Davut Boztaş köy ziyaretlerinde bulundu ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

18:08 Sinop'ta şehit polis memurunun adının verildiği kontrol botu hizmete alındı Savunma Sanayii Başkanlığınca üretilen, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen şehit polis memuru Salih Saraç'ın adının verildiği kontrol botu hizmete alındı.

17:23 Sinop'ta Hamsi Şenliği: 1 ton hamsi tüketildi Sinop'ta düzenlenen Geleneksel Hamsi Şenliği'nde 10 bine yakın üniversite öğrencisi tarafından 1 ton hamsi tüketildi. Şenlikte yapılan etkinlikler ve yarışmalarla öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

16:31 Sinop Üniversitesi Hamsi Şenliği'nde 1 Ton Hamsi Tüketildi Sinop Üniversitesi tarafından düzenlenen Hamsi Şenliği'nde 1 ton hamsi ızgaralarda pişirilerek katılımcılara ikram edildi. Şenlikte çeşitli yarışmalar düzenlenirken, dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. Üniversite öğrencileri etkinlikten memnun kaldıklarını belirterek, bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini ifade etti.

12:17 Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından durdurulan bir araçta ve içerisindeki 3 kişinin üzerinde yapılan aramalarda 107 uyuşturucu hap ile 1,63 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden araç sürücüsüne 21 bin lira trafik cezası uygulandı. Polisteki işlemleri devam eden zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.

12:06 Antalya, Kasım Ayında Yabancılara 790 Konut Satışıyla İlk Sırada Türkiye genelinde Kasım ayında yapılan konut satışlarında Antalya, yabancılara yapılan 790 konut satışıyla birinci oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında Antalya'yı İstanbul ve Mersin takip etti.

17:22 Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira Sinop'taki balık tezgahlarında uzun süredir görünmeyen palamut, av sezonunun başlamasıyla birlikte tezgahlardaki yerini yeniden aldı. Palamutun tanesi 200 liradan satışa sunuluyor.

16:45 Sinop Kültür Buluşmaları Yenikapı'da başladı Sinop Kültür Buluşmaları etkinliği, Yenikapı'da başladı. Sinop'a özgü yöresel ürünlerin sergilendiği etkinlik, 17 Aralık'a kadar ziyaretçilere açık olacak. Sinopluları buluşturmayı hedefleyen etkinlik, Sinop'un güzel misafirperverliğini göstermeyi amaçlıyor.

16:11 Sinop'ta otomobilin çarptığı çakal telef oldu Sinop'un Mertoğlu mevkiindeki çevre sakinleri çakal saldırılarından şikayetçi. Bir otomobilin çarpması sonucu telef olan çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğü tarafından alındı.

14:26 Sinop Üniversitesi Rektörü, öğrencilerin davetine kayıtsız kalmadı Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, sosyal medya üzerinden çiğ köfte yemeye davet eden öğrencilerin isteklerini yerine getirerek, öğrencilerle birlikte çiğ köfte yedi ve sohbet etti.

13:22 Sinop'ta öğrenciler Filistin'e destek kampanyası düzenledi Sinop'un Boyabat ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıkları ve velilerinin desteğiyle topladıkları 16 bin 515 lirayı Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e ulaştırmak üzere İlçe Müftülüğüne teslim etti. Öğrenciler ayrıca okulda Filistin panosu oluşturarak, bileklik ördü ve dağıtarak Filistin'de yapılan zulme dikkat çekti.

01:32 Söz yazarı Levent Bektaş, son yolculuğuna uğurlandı Sinoplu söz yazarı Levent Bektaş, Sinop'ta düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Bektaş, birçok ünlü sanatçı tarafından seslendirilen eserleriyle tanınıyordu.

15:40 Bitlis'te özel gereksinimli öğrenciler için proje hazırlandı Bitlis Valiliği koordinesinde özel gereksinimli öğrenciler için hazırlanan "Bitlis'te Özelim" projesinin startı verildi.

11:24 Samsun'un Yakakent ilçesinde 'Süt Toplama' projesi Samsun'un Yakakent ilçesinde uygulamaya konulan 'Süt Toplama' projesi sayesinde, kırsal mahallelerde hayvancılık yapan üreticilerin elde ettiği sütün satışı için pazar sorunu yaşanmıyor. Proje kapsamında Sinop'taki bir süt işleme tesisiyle anlaşma yapıldı. Belirli günlerde Yakakent'in kırsal mahallelerine gelen firma çalışanları, süt toplama aracıyla çiftçilerin sütünü alarak tesise götürüyor. Proje ile özellikle kadın üreticilere önemli bir gelir kaynağı sağlanmış olduğunu vurgulayan Kaymakam Kılıç, 'Proje henüz ilk yılında. 9 aylık periyotta kırsal mahalleler olarak 200 ton süt sattık. Bu da yaklaşık 2 milyon liralık bir gelir.' ifadesini kullandı.

10:10 Sinop'ta polis 7 düzensiz göçmeni yakaladı Sinop'ta düzensiz göç ile mücadele kapsamında yapılan uygulamada, 5 otogar, 22 metruk bina, 57 umuma açık yer ve 37 inşaat alanı kontrol edildi. Uygulama sonucunda 7 düzensiz göçmen yakalandı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

08:56 Sinop'ta Genç Arıcılar Yetiştiriliyor Sinop'ta Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından uygulanan proje ile 15 genç arıcılığa adım attı. Sinop Üniversitesi'nin desteklediği proje kapsamında gençlere eğitim ve ekipman desteği sağlandı. Proje ile bölgede kestane balı üretimi ve genç işsizliğinin azaltılması hedefleniyor.

00:39 Bıçak üretiminde 4'üncü kuşak Sinop'ta yaşayan 39 yaşındaki Kazım Özekes, aile mesleği olan bıçak yapımını 4'üncü kuşak olarak devam ettiriyor. Özekes, atölyesinde el işçiliğiyle bıçaklar üretiyor ve yoğun taleplere cevap vermekte zorlanıyor. Çırak yetiştirmenin imkansız hale geldiğini dile getiren Özekes, gelecek nesillerin de el işçiliğiyle uğraşmasını umut ediyor.

17:09 Sinop'ta Genç Arıcılara Eğitim ve Ekipman Desteği Sinop'ta KUZKA tarafından yürütülen proje kapsamında 15 genç arıcıya eğitim ve ekipman desteği verildi. Gençlere arıcılık uygulamaları, mücadele yöntemleri ve üretim teknikleri konularında bilgi verildi. Proje süresince Sinop Üniversitesi tarafından destek sağlanacak.

16:34 Sinop'ta 4. kuşak bıçak ustası Sinop'ta yaşayan 39 yaşındaki Kazım Özekes, aile mesleği olan bıçak yapımını 4. kuşak olarak sürdürüyor. Özekes, atölyesinde el işçiliğiyle çeşitli tasarımlarda bıçaklar üretiyor ve yoğun taleplerle karşılaşıyor.

16:25 Sinop'ta fırtına tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldı Sinop'ta jandarma ekipleri, fırtına esnasında ve sonrasında alınması gereken tedbirlere ilişkin vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler, fırtına nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi için tedbirler hakkında bilgi aktardı ve broşürler dağıttı.

16:24 Sinop'ta fırtına tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldı Sinop'ta jandarma ekipleri, fırtına esnasında ve sonrasında alınması gereken tedbirlere ilişkin vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler, fırtına nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi için tedbirler hakkında bilgi aktardı ve broşürler dağıttı.

16:16 Sinop Kent Pazarı Satıcılarından Yardım Talebi Sinop kent pazarında yer alan pazarcılar, üstü kapalı bir tezgahları olmadığını belirterek yetkililerden yardım istedi. Rüzgarlı ve yağmurlu günlerde satış yapmakta zorlanan pazarcılar, yüksek maliyetlerin de etkisiyle kendilerine destek olunmasını talep etti.

14:56 Sinop'ta 11 düzensiz göçmen yakalandı Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 11 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, jandarma tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

14:35 Sinop'ta düzensiz göçmen operasyonunda 11 kişi yakalandı Sinop'un Boyabat ve Gerze ilçelerinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan operasyonlarda 11 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

12:13 Köy Muhtarı, Huzurevi İnşaatına İneğini Bağışladı Sinop'un Boyabat ilçesindeki bir köy muhtarı, ilçede devam eden huzurevi inşaatına katkıda bulunmak amacıyla ineğini bağışladı. Muhtarın duyarlı davranışı, Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından takdirle karşılandı.

15:34 Sinop'ta Kestane Balı Fiyatları Yükseldi Sinoplu bal satıcısı Uğur Özdemir, kestane ağaçlarına dadanan bal arıları ve artan maliyetler nedeniyle kestane balı fiyatlarının yükseldiğini belirtti. Özdemir, müşterilerin bütçelerini göz önünde bulundurduklarını ve artık istedikleri gibi bal alamadıklarını ifade etti.

15:12 Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ayancık ilçesinde yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı ve 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

12:09 Sinop'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı Sinop'ta, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari yakalandı.

11:37 Sinop çevresinde yerel kuvvetli yağış beklendi Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

00:10 Bülent Ortaçgil Sinop'ta konser verdi Söz yazarı, besteci ve yorumcu Bülent Ortaçgil, 7 yıl sonra yeniden Sinop'ta konser verdi. Sinop Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluşan Ortaçgil, eski ve yeni şarkılarını seslendirerek unutulmaz bir gece yaşattı.

23:18 Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Gözaltına Alındı Sinop'un Türkeli ilçesinde polis ekipleri, şüpheli bir şahsın evine düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda 10 gram taş kokain, 3 gram bonzai, 120 gram tütünle karışık uyuşturucu madde ve 203 adet makaron bulundu. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

23:18 Sinop'ta vize ihlali yapan yabancı yakalandı Sinop Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, 'sanal devriye' faaliyeti sonucunda vize ihlali yaptığı tespit edilen Angola uyruklu bir kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıs sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

20:15 TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Sinop'ta TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu, Karadeniz'e kıyısı bulunan 6 ili kapsayan araştırma gezisi kapsamında Sinop'ta, balıkçılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Komisyon üyeleri, balıkçı barınağını ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve sektör temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinledi.

16:30 Sinop'ta Jandarma Ekipleri İlkokulda Trafik Eğitimi Verdi Sinop İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sinop Merkez Çiftlik İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek uygulamalı trafik eğitimi gerçekleştirdi. Gençler, trafik kuralları hakkında bilgilendirildi ve Trafik Jandarması Boyama Kitabı hediye edildi. Ayrıca, jandarmaya ait eğitimli köpek Rio'nun gösterisi öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

15:36 Sinop'ta Filistin Yararına Kermes Düzenlendi Sinop'un Ayancık ve Gerze ilçelerinde Filistin yararına kermes düzenlendi. Ayancık'ta İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle müftülük binası önünde Filistin yararına hayır çarşısı kuruldu. Gerze ilçesinde ise İlçe Müftülüğü tarafından Zeytinlik Parkı'nda kermes açıldı. Kermeslerden elde edilecek gelir, Filistin'e bağışlanacak.

12:05 Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı Sinop'un Boyabat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar neticesinde 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 150 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

11:27 Sinop'ta sigara kaçakçılarına operasyon: 10 bin içi boş makaron ele geçirildi Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sigara kaçakçılarına ait 10 bin adet içi boş makaron ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı ve yasal işlemler başlatıldı.

08:49 Sinop'ta motosiklet kazası: Sürücü yaralandı Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

20:44 Sinop'ta Bayraktar Akıncı, IHA-122 süpersonik füze atış testini gerçekleştirdi Türkiye'nin insansız hava savunma sistemleri arasında önemli yere sahip Bayraktar Akıncı, Sinop'ta 55 km menzilde IHA- 122 süpersonik füze atış testini başarıyla gerçekleştirdi.

17:44 Sinop'ta yapılan şok uygulamada uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı Sinop'un Boyabat ilçesinde yapılan şok uygulamada, polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli şahısların üst aramalarında uyuşturucu madde ve sentetik ecza ele geçirildi. 7 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

17:42 Sinop'ta Uygulamalarda 15 Şahıs Yakalandı Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamalarda çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu madde bulundurma, hırsızlık, sahtecilik, tehdit ve hakaret gibi suçlardan toplam 15 şahıs yakalandı. Yakalananlardan biri ise 11 yıldır aranan bir hükümlü çıktı.

16:12 Sinop'ta gaziler, tecrübelerini ve anılarını öğrencilerle paylaştı Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolasıyla düzenlenen "Vatan ve kahramanlık buluşması" etkinliğinde gaziler, tecrübelerini ve anılarını öğrencilerle paylaştı.

15:06 Sinop'ta kadınlara ev ekonomisine destek Sinop'un Türkeli ilçesinde, kaymakamlık tarafından ev ekonomisine katkısı olan kadınlara süt sağma makinesi, hamur yoğurma makinesi ve yayık makinesi dağıtıldı. Programda konuşan İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, emekçi kadınları desteklediklerini ve üretimi artırmayı hedeflediklerini belirtti.

15:04 Polis, 32 yıl hapis cezası bulunan katili yüz tanıma sistemiyle yakaladı Samsun'da 'cinayet' suçundan 32 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, polisin fotoğraf teşhisi ve yüz tanıma sistemi sayesinde yakalandı.

22:26 Sinop'ta çıkan yangında 1 ev, 1 ahır ve 1 ambar kül oldu Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Kurt köyü Büyükçakır Mahallesi'nde çıkan yangında Arif Özcan, Hamdi Özcan ve Ali Özcan'a ait ahşap bir ev, 1 ahır ve 1 ambar küle döndü. Yangının elektrik kaynaklı çıktığı tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.