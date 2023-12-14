Son Dakika Sinop Haberleri

- Dün Dün 18:49 Sinop'ta Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği düzenlendi
Sinop'un Türkeli ilçesinde, Cumhuriyet ilkokulu ve Ortaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler evlerinden getirdikleri yöresel yiyecek ve içecekleri öğretmen ve velilere ikram etti. Etkinlikte bölgede yetişen ürünler tanıtıldı ve tutumlu olmanın önemi anlatıldı. Aynı gün Saraydüzü ilçesinde Kaymakam Davut Boztaş köy ziyaretlerinde bulundu ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
- Dün Dün 18:08 Sinop'ta şehit polis memurunun adının verildiği kontrol botu hizmete alındı
Savunma Sanayii Başkanlığınca üretilen, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen şehit polis memuru Salih Saraç'ın adının verildiği kontrol botu hizmete alındı.
- Dün Dün 17:23 Sinop'ta Hamsi Şenliği: 1 ton hamsi tüketildi
Sinop'ta düzenlenen Geleneksel Hamsi Şenliği'nde 10 bine yakın üniversite öğrencisi tarafından 1 ton hamsi tüketildi. Şenlikte yapılan etkinlikler ve yarışmalarla öğrenciler keyifli anlar yaşadı.
- Dün Dün 16:31 Sinop Üniversitesi Hamsi Şenliği'nde 1 Ton Hamsi Tüketildi
Sinop Üniversitesi tarafından düzenlenen Hamsi Şenliği'nde 1 ton hamsi ızgaralarda pişirilerek katılımcılara ikram edildi. Şenlikte çeşitli yarışmalar düzenlenirken, dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. Üniversite öğrencileri etkinlikten memnun kaldıklarını belirterek, bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini ifade etti.
- Dün Dün 12:17 Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından durdurulan bir araçta ve içerisindeki 3 kişinin üzerinde yapılan aramalarda 107 uyuşturucu hap ile 1,63 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden araç sürücüsüne 21 bin lira trafik cezası uygulandı. Polisteki işlemleri devam eden zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.
- Dün Dün 12:14 Boyabat'ta "Aile, sağlık ve beslenme" konulu söyleşi düzenlendi
Sinop'un Boyabat ilçesinde, "Aile, sağlık ve beslenme" konulu söyleşi düzenlendi.
- Dün Dün 12:06 Antalya, Kasım Ayında Yabancılara 790 Konut Satışıyla İlk Sırada
Türkiye genelinde Kasım ayında yapılan konut satışlarında Antalya, yabancılara yapılan 790 konut satışıyla birinci oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında Antalya'yı İstanbul ve Mersin takip etti.
- 14.12.2023 14 Ara 17:22 Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
Sinop'taki balık tezgahlarında uzun süredir görünmeyen palamut, av sezonunun başlamasıyla birlikte tezgahlardaki yerini yeniden aldı. Palamutun tanesi 200 liradan satışa sunuluyor.
- 14.12.2023 14 Ara 16:45 Sinop Kültür Buluşmaları Yenikapı'da başladı
Sinop Kültür Buluşmaları etkinliği, Yenikapı'da başladı. Sinop'a özgü yöresel ürünlerin sergilendiği etkinlik, 17 Aralık'a kadar ziyaretçilere açık olacak. Sinopluları buluşturmayı hedefleyen etkinlik, Sinop'un güzel misafirperverliğini göstermeyi amaçlıyor.
- 14.12.2023 14 Ara 16:11 Sinop'ta otomobilin çarptığı çakal telef oldu
Sinop'un Mertoğlu mevkiindeki çevre sakinleri çakal saldırılarından şikayetçi. Bir otomobilin çarpması sonucu telef olan çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğü tarafından alındı.
- 14.12.2023 14 Ara 14:26 Sinop Üniversitesi Rektörü, öğrencilerin davetine kayıtsız kalmadı
Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, sosyal medya üzerinden çiğ köfte yemeye davet eden öğrencilerin isteklerini yerine getirerek, öğrencilerle birlikte çiğ köfte yedi ve sohbet etti.
- 14.12.2023 14 Ara 13:22 Sinop'ta öğrenciler Filistin'e destek kampanyası düzenledi
Sinop'un Boyabat ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıkları ve velilerinin desteğiyle topladıkları 16 bin 515 lirayı Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e ulaştırmak üzere İlçe Müftülüğüne teslim etti. Öğrenciler ayrıca okulda Filistin panosu oluşturarak, bileklik ördü ve dağıtarak Filistin'de yapılan zulme dikkat çekti.
- 14.12.2023 14 Ara 01:32 Söz yazarı Levent Bektaş, son yolculuğuna uğurlandı
Sinoplu söz yazarı Levent Bektaş, Sinop'ta düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Bektaş, birçok ünlü sanatçı tarafından seslendirilen eserleriyle tanınıyordu.
- 13.12.2023 13 Ara 15:40 Bitlis'te özel gereksinimli öğrenciler için proje hazırlandı
Bitlis Valiliği koordinesinde özel gereksinimli öğrenciler için hazırlanan "Bitlis'te Özelim" projesinin startı verildi.
- 13.12.2023 13 Ara 11:24 Samsun'un Yakakent ilçesinde 'Süt Toplama' projesi
Samsun'un Yakakent ilçesinde uygulamaya konulan 'Süt Toplama' projesi sayesinde, kırsal mahallelerde hayvancılık yapan üreticilerin elde ettiği sütün satışı için pazar sorunu yaşanmıyor. Proje kapsamında Sinop'taki bir süt işleme tesisiyle anlaşma yapıldı. Belirli günlerde Yakakent'in kırsal mahallelerine gelen firma çalışanları, süt toplama aracıyla çiftçilerin sütünü alarak tesise götürüyor. Proje ile özellikle kadın üreticilere önemli bir gelir kaynağı sağlanmış olduğunu vurgulayan Kaymakam Kılıç, 'Proje henüz ilk yılında. 9 aylık periyotta kırsal mahalleler olarak 200 ton süt sattık. Bu da yaklaşık 2 milyon liralık bir gelir.' ifadesini kullandı.
- 13.12.2023 13 Ara 10:10 Sinop'ta polis 7 düzensiz göçmeni yakaladı
Sinop'ta düzensiz göç ile mücadele kapsamında yapılan uygulamada, 5 otogar, 22 metruk bina, 57 umuma açık yer ve 37 inşaat alanı kontrol edildi. Uygulama sonucunda 7 düzensiz göçmen yakalandı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
- 13.12.2023 13 Ara 08:56 Sinop'ta Genç Arıcılar Yetiştiriliyor
Sinop'ta Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından uygulanan proje ile 15 genç arıcılığa adım attı. Sinop Üniversitesi'nin desteklediği proje kapsamında gençlere eğitim ve ekipman desteği sağlandı. Proje ile bölgede kestane balı üretimi ve genç işsizliğinin azaltılması hedefleniyor.
- 13.12.2023 13 Ara 00:39 Bıçak üretiminde 4'üncü kuşak
Sinop'ta yaşayan 39 yaşındaki Kazım Özekes, aile mesleği olan bıçak yapımını 4'üncü kuşak olarak devam ettiriyor. Özekes, atölyesinde el işçiliğiyle bıçaklar üretiyor ve yoğun taleplere cevap vermekte zorlanıyor. Çırak yetiştirmenin imkansız hale geldiğini dile getiren Özekes, gelecek nesillerin de el işçiliğiyle uğraşmasını umut ediyor.
- 12.12.2023 12 Ara 17:09 Sinop'ta Genç Arıcılara Eğitim ve Ekipman Desteği
Sinop'ta KUZKA tarafından yürütülen proje kapsamında 15 genç arıcıya eğitim ve ekipman desteği verildi. Gençlere arıcılık uygulamaları, mücadele yöntemleri ve üretim teknikleri konularında bilgi verildi. Proje süresince Sinop Üniversitesi tarafından destek sağlanacak.
- 12.12.2023 12 Ara 16:34 Sinop'ta 4. kuşak bıçak ustası
Sinop'ta yaşayan 39 yaşındaki Kazım Özekes, aile mesleği olan bıçak yapımını 4. kuşak olarak sürdürüyor. Özekes, atölyesinde el işçiliğiyle çeşitli tasarımlarda bıçaklar üretiyor ve yoğun taleplerle karşılaşıyor.
- 12.12.2023 12 Ara 16:25 Sinop'ta fırtına tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldı
Sinop'ta jandarma ekipleri, fırtına esnasında ve sonrasında alınması gereken tedbirlere ilişkin vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler, fırtına nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi için tedbirler hakkında bilgi aktardı ve broşürler dağıttı.
- 12.12.2023 12 Ara 16:24 Sinop'ta fırtına tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldı
Sinop'ta jandarma ekipleri, fırtına esnasında ve sonrasında alınması gereken tedbirlere ilişkin vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler, fırtına nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi için tedbirler hakkında bilgi aktardı ve broşürler dağıttı.
- 11.12.2023 11 Ara 16:16 Sinop Kent Pazarı Satıcılarından Yardım Talebi
Sinop kent pazarında yer alan pazarcılar, üstü kapalı bir tezgahları olmadığını belirterek yetkililerden yardım istedi. Rüzgarlı ve yağmurlu günlerde satış yapmakta zorlanan pazarcılar, yüksek maliyetlerin de etkisiyle kendilerine destek olunmasını talep etti.
- 11.12.2023 11 Ara 14:56 Sinop'ta 11 düzensiz göçmen yakalandı
Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 11 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, jandarma tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
- 11.12.2023 11 Ara 14:35 Sinop'ta düzensiz göçmen operasyonunda 11 kişi yakalandı
Sinop'un Boyabat ve Gerze ilçelerinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan operasyonlarda 11 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.
- 11.12.2023 11 Ara 12:13 Köy Muhtarı, Huzurevi İnşaatına İneğini Bağışladı
Sinop'un Boyabat ilçesindeki bir köy muhtarı, ilçede devam eden huzurevi inşaatına katkıda bulunmak amacıyla ineğini bağışladı. Muhtarın duyarlı davranışı, Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından takdirle karşılandı.
- 09.12.2023 09 Ara 15:34 Sinop'ta Kestane Balı Fiyatları Yükseldi
Sinoplu bal satıcısı Uğur Özdemir, kestane ağaçlarına dadanan bal arıları ve artan maliyetler nedeniyle kestane balı fiyatlarının yükseldiğini belirtti. Özdemir, müşterilerin bütçelerini göz önünde bulundurduklarını ve artık istedikleri gibi bal alamadıklarını ifade etti.
- 09.12.2023 09 Ara 15:12 Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ayancık ilçesinde yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı ve 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.
- 09.12.2023 09 Ara 12:09 Sinop'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Sinop'ta, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari yakalandı.
- 09.12.2023 09 Ara 11:37 Sinop çevresinde yerel kuvvetli yağış beklendi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
- 09.12.2023 09 Ara 00:10 Bülent Ortaçgil Sinop'ta konser verdi
Söz yazarı, besteci ve yorumcu Bülent Ortaçgil, 7 yıl sonra yeniden Sinop'ta konser verdi. Sinop Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluşan Ortaçgil, eski ve yeni şarkılarını seslendirerek unutulmaz bir gece yaşattı.
- 08.12.2023 08 Ara 23:18 Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Gözaltına Alındı
Sinop'un Türkeli ilçesinde polis ekipleri, şüpheli bir şahsın evine düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda 10 gram taş kokain, 3 gram bonzai, 120 gram tütünle karışık uyuşturucu madde ve 203 adet makaron bulundu. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
- 08.12.2023 08 Ara 23:18 Sinop'ta vize ihlali yapan yabancı yakalandı
Sinop Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, 'sanal devriye' faaliyeti sonucunda vize ihlali yaptığı tespit edilen Angola uyruklu bir kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıs sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- 08.12.2023 08 Ara 20:15 TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Sinop'ta
TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu, Karadeniz'e kıyısı bulunan 6 ili kapsayan araştırma gezisi kapsamında Sinop'ta, balıkçılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Komisyon üyeleri, balıkçı barınağını ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve sektör temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinledi.
- 08.12.2023 08 Ara 16:30 Sinop'ta Jandarma Ekipleri İlkokulda Trafik Eğitimi Verdi
Sinop İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sinop Merkez Çiftlik İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek uygulamalı trafik eğitimi gerçekleştirdi. Gençler, trafik kuralları hakkında bilgilendirildi ve Trafik Jandarması Boyama Kitabı hediye edildi. Ayrıca, jandarmaya ait eğitimli köpek Rio'nun gösterisi öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.
- 08.12.2023 08 Ara 15:36 Sinop'ta Filistin Yararına Kermes Düzenlendi
Sinop'un Ayancık ve Gerze ilçelerinde Filistin yararına kermes düzenlendi. Ayancık'ta İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle müftülük binası önünde Filistin yararına hayır çarşısı kuruldu. Gerze ilçesinde ise İlçe Müftülüğü tarafından Zeytinlik Parkı'nda kermes açıldı. Kermeslerden elde edilecek gelir, Filistin'e bağışlanacak.
- 08.12.2023 08 Ara 13:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşbirliğimizi tüm alanlarda geliştirmenin gayreti içindeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşbirliğimizi tüm alanlarda geliştirmenin gayreti içindeyiz.
- 08.12.2023 08 Ara 12:05 Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Sinop'un Boyabat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar neticesinde 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 150 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.
- 08.12.2023 08 Ara 11:27 Sinop'ta sigara kaçakçılarına operasyon: 10 bin içi boş makaron ele geçirildi
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sigara kaçakçılarına ait 10 bin adet içi boş makaron ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı ve yasal işlemler başlatıldı.
- 08.12.2023 08 Ara 08:49 Sinop'ta motosiklet kazası: Sürücü yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
- 07.12.2023 07 Ara 20:44 Sinop'ta Bayraktar Akıncı, IHA-122 süpersonik füze atış testini gerçekleştirdi
Türkiye'nin insansız hava savunma sistemleri arasında önemli yere sahip Bayraktar Akıncı, Sinop'ta 55 km menzilde IHA- 122 süpersonik füze atış testini başarıyla gerçekleştirdi.
- 07.12.2023 07 Ara 17:44 Sinop'ta yapılan şok uygulamada uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı
Sinop'un Boyabat ilçesinde yapılan şok uygulamada, polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli şahısların üst aramalarında uyuşturucu madde ve sentetik ecza ele geçirildi. 7 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.
- 07.12.2023 07 Ara 17:42 Sinop'ta Uygulamalarda 15 Şahıs Yakalandı
Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamalarda çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu madde bulundurma, hırsızlık, sahtecilik, tehdit ve hakaret gibi suçlardan toplam 15 şahıs yakalandı. Yakalananlardan biri ise 11 yıldır aranan bir hükümlü çıktı.
- 07.12.2023 07 Ara 16:44 Sinop'ta 'Vatan ve Kahramanlık' buluşması
Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' isimli program düzenlendi.
- 07.12.2023 07 Ara 16:12 Sinop'ta gaziler, tecrübelerini ve anılarını öğrencilerle paylaştı
Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolasıyla düzenlenen "Vatan ve kahramanlık buluşması" etkinliğinde gaziler, tecrübelerini ve anılarını öğrencilerle paylaştı.
- 07.12.2023 07 Ara 15:06 Sinop'ta kadınlara ev ekonomisine destek
Sinop'un Türkeli ilçesinde, kaymakamlık tarafından ev ekonomisine katkısı olan kadınlara süt sağma makinesi, hamur yoğurma makinesi ve yayık makinesi dağıtıldı. Programda konuşan İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, emekçi kadınları desteklediklerini ve üretimi artırmayı hedeflediklerini belirtti.
- 07.12.2023 07 Ara 15:04 Polis, 32 yıl hapis cezası bulunan katili yüz tanıma sistemiyle yakaladı
Samsun'da 'cinayet' suçundan 32 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, polisin fotoğraf teşhisi ve yüz tanıma sistemi sayesinde yakalandı.
- 07.12.2023 07 Ara 11:24 Samsun'da sahte kimlik kullanan firari hükümlü yüz tanıma sistemiyle yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde sahte kimlik kullanan firari hükümlünün kimliği, yüz tanıma sistemiyle belirlendi.
- 06.12.2023 06 Ara 22:26 Sinop'ta çıkan yangında 1 ev, 1 ahır ve 1 ambar kül oldu
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Kurt köyü Büyükçakır Mahallesi'nde çıkan yangında Arif Özcan, Hamdi Özcan ve Ali Özcan'a ait ahşap bir ev, 1 ahır ve 1 ambar küle döndü. Yangının elektrik kaynaklı çıktığı tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 06.12.2023 06 Ara 16:30 Sinop'ta Hamsi Bolluğu
Sinop'ta yaşanan fırtınalı hava sonrası hamsi bolluğu yaşanıyor. Geçen hafta azalan hamsi tezgahları, normale dönmesiyle tekrar dolmaya başladı. Fiyatlar da düşüşe geçti.