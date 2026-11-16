Uzm. Dr. Emre Boyun Sinop Atatürk Devlet Hastanesi başhekimliğine getirildi

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Boyun atandı.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin yeni başhekimi Uzm. Dr. Emre Boyun oldu. Daha önce Ayancık Devlet Hastanesi'nde başhekimlik görevini yürüten Boyun, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atandı.

1995 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde doğan Boyun, ilk ve ortaöğrenimini Bafra'da tamamladı. 2014 yılında Bafra Fen Lisesi'nden, 2020 yılında ise Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Meslek hayatına 2020 yılında Bafra Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak başlayan Boyun, burada bir yıl görev yaptı. Ardından 2021-2025 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği'nde uzmanlık eğitimini tamamladı.

Mayıs 2025'te Ayancık Devlet Hastanesi'ne iç hastalıkları uzmanı olarak atanan Boyun, Eylül 2025 ile 13 Kasım 2026 tarihleri arasında aynı hastanede başhekimlik görevini yürüttü.