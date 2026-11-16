Fon soruşturmasında yeni perde! Özlale sordu, AK Partili Karaaslan sert çıktı - Son Dakika
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Fon soruşturmasında yeni perde! Özlale sordu, AK Partili Karaaslan sert çıktı

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Fon soruşturmasında yeni perde! Özlale sordu, AK Partili Karaaslan sert çıktı
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Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, fon soruşturmasına ilişkin AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'a, eşi ve kardeşinin işlemleri hakkında sorular yöneltti. Özlale, "Eşinizin ve kardeşinizin işlemleri hakkında herhangi bir kamu görevlisiyle, siyasetçiyle veya denetim makamıyla görüştünüz mü?" diye sordu. Karaaslan ise iddialara sert tepki göstererek, "Benim ve ailemin gündemdeki fonlarda herhangi bir hesabı veya işlemi asla yoktur!" dedi.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı basın toplantısında  AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaasla'la ilgili çeşitli iddialar ortaya attı.

Özlale, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2022-2023 yılından itibaren başlayan, içinde ilk önce Ünsal Ban'ın, daha sonrasında Emre Tezmen ve Tera'nın olduğu, devlet bürokratlarının belli dönemlerde işin içine girip oradan çok büyük paralar kazandığı ya da siyasetçilerin parasını kullandığı ve aynı zamanda siyasetçilerin eşlerinin ya da kardeşlerinin de içinde olduğu bir şebekeden bahsediyoruz."

ÇİĞDEM KARAASLAN'A EŞİ VE KARDEŞİ ÜZERİNDEN SORU YÖNELTTİ

Özlale, açıklamasında AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'a da seslendi.

Karaaslan'ın eşi ve kardeşinin işlemlerine ilişkin sorular yönelten Özlale, "Eşinizin ve kardeşinizin işlemleri hakkında herhangi bir kamu görevlisiyle, siyasetçiyle veya denetim makamıyla görüştünüz mü?" diye sordu.

KARAASLAN'DAN SERT YANIT: İTİBAR SUİKASTI

Ümit Özlale'nin açıklamalarının ardından AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara yanıt verdi.

Özlale'yi itibar suikastı yapmakla suçlayan Karaaslan, şu ifadeleri kullandı:

"Ümit Özlale'nin daha önceki gibi hiç utanmadan yine bir itibar suikastına, haysiyet cellatlığına giriştiğini görüyorum. Çok net ifade edeceğim; Benim ve ailemin gündemdeki fonlarda herhangi bir hesabı veya işlemi asla yoktur!"

Fon soruşturmasında yeni perde! Özlale sordu, AK Partili Karaaslan sert çıktı

"BU İFTİRALARIN YENİDEN GÜNDEME GETİRİLMESİ UTANÇ VERİCİ"

Karaaslan, söz konusu iddiaların daha önce de ortaya atıldığını savunarak açıklamasını şöyle sürdürdü:

"2022 yılında dolaşıma sokulan ve hiçbir sonuca ulaşmayan bu iftiraların yeniden gündeme getirilmesi kendileri açısından utanç vericidir."

"HUKUK ÖNÜNDE HESABINI SORACAĞIM"

Hakkındaki iddialara karşı hukuki yollara başvuracağını belirten Karaaslan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Kirli siyasetlerine asla izin vermeyeceğimizden ve yine 78 kentsel dönüşüm projesi gibi akla hayale gelmeyecek yalanların hepsinin hukuk önünde daha önce yaptığım gibi hesabını soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın."

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