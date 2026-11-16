Sergen Yalçın'a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı? - Son Dakika
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Sergen Yalçın'a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı?

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Sergen Yalçın\'a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı?
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3 yorum
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Sergen Yalçın\'a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı?
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A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısının yaklaşık 3 dakika sürmesi dikkat çekti. Teknik direktör Sergen Yalçın, açıklamalarının ardından gazetecilerden başka soru gelmeyince "Tamam, teşekkürler" diyerek salondan ayrıldı. Toplantının kısa sürmesine tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları, milli takım teknik direktörüne yeterince soru sorulmamasını eleştirdi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un son maçında Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, takımının performansını değerlendirdi. Ancak basın toplantısının yaklaşık 3 dakika sürmesi ve Yalçın'a az sayıda soru yöneltilmesi, maç sonrasındaki açıklamaların önüne geçti.

Sergen Yalçın'a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı?

SORU GELMEYİNCE TOPLANTIYI SONLANDIRDI

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getiren Sergen Yalçın, Fransa karşısında uyguladıkları oyun planının doğru olduğunu söyledi. Açıklamalarını tamamlayan deneyimli teknik adam, gazetecilerden başka soru gelmemesi üzerine kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Yalçın, "Tamam, teşekkürler" diyerek yerinden kalktı ve basın toplantısı salonundan ayrıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN ANLAR

Basın toplantısının kısa sürmesine bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Yalçın'a yeterince soru yöneltilmemesini eleştiren kullanıcılar, "Sergen Hoca'ya büyük ayıp", "Bu adam size ne yaptı?", "Neden adama soru sormuyorsunuz?" ve "3 dakika toplantı mı olur?" şeklinde yorumlarda bulundu.

Sergen Yalçın'a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı?

"ÇOK NET POZİSYONLAR YAKALADIK"

Fransa karşısındaki oyun planlarının doğru işlediğini belirten Sergen Yalçın, rakibin hücum gücüne göre hazırlandıklarını söyledi. Milli takımın beraberliği yakalayabilecek ve öne geçebilecek fırsatlar bulduğunu ifade eden Yalçın, her iki takımın da kazanabileceği bir karşılaşma oynandığını dile getirdi.

Deneyimli teknik adam, maçın sonucuna rağmen takımın performansından olumlu çıkarımlar yaptıklarını belirterek, "Ama ben ve ekibim görmemiz gerekeni gördük" ifadelerini kullandı.

"KAZANMAYA ALIŞAN BİR MİLLİ TAKIM OLACAK"

Fransa maçının milli takıma motivasyon ve öz güven kazandırdığını vurgulayan Yalçın, gelecek karşılaşmalarda rakiplere özel oyun planları hazırlamayı sürdüreceklerini belirtti. Avrupa Şampiyonası elemelerine ilişkin beklentilerini de paylaşan teknik direktör, "İnşallah Avrupa Şampiyonası elemeleriyle beraber kazanmaya alışan bir milli takım olacak. Hiç şüpheniz olmasın" dedi.

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    Yorumlar (3)

  • Metin Akarsu Metin Akarsu:
    Kumarbazdan, bir gün yorumcu diğer gün antrenör olandan 20 yaşında manita kovalayandan. Milli Takıma Hoca olmaz... 2 2
    timurpekgr timurpekgr:
    O adam bunu yaptığında 20 yaşındaydı şu an 54 yaşında dışarı çıkarken bile 3 kere düşünüyor 20 yaşındayken Sen neler yapıyorsun Metin akarsu 0 0
  • Mustafa Kaya Mustafa Kaya:
    abi destek cıkalım , gercekten takım iyi savaştı tamam gecmişi bir kenara , sergen hocaya destek olmamız lazım 2 0
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