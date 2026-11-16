Okan Buruk 120 milyon TL'lik villa aldı! İşte yeni adresi - Son Dakika
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Okan Buruk 120 milyon TL'lik villa aldı! İşte yeni adresi

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Okan Buruk 120 milyon TL\'lik villa aldı! İşte yeni adresi
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7 yorum

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbul Göktürk'te yaklaşık 120 milyon TL değerinde villa satın aldı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne yakınlığıyla dikkat çeken bölgeyi Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sané gibi Galatasaraylı futbolcuların da tercih ettiği belirtildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yeni evinin adresi belli oldu. Takvim Gazetesi yazarı Ufuk Özcan, Kuytu Köşe adlı köşesinde kaleme aldığı yazısında Buruk'un İstanbul'un Göktürk semtinde yaklaşık 120 milyon TL değerinde bir villa satın aldığını ve yeni evine taşındığını ileri sürdü.

120 MİLYON TL'LİK VİLLA İDDİASI

Yıllık kazancının 4 milyon euro olduğu konuşulan Okan Buruk'un, Göktürk'te yaklaşık 120 milyon TL değerinde bir villa satın aldığı iddia edildi. Başarılı teknik adamın yeni adresini belirlerken Galatasaray'ın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne yakınlığı da göz önünde bulundurduğu değerlendirildi.

Okan Buruk 120 milyon TL'lik villa aldı! İşte yeni adresi

GALATASARAYLI FUTBOLCULARLA KOMŞU OLDU

Galatasaray'ın antrenmanlarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne taşımasının ardından Göktürk, sarı-kırmızılı futbolcuların tercih ettiği yerleşim bölgelerinden biri hâline geldi. Takvim yazarı Ufuk Özcan'ın aktardığı bilgilere göre Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sané de bölgede yaşayan futbolcular arasında yer alıyor. Okan Buruk'un da Göktürk'e taşındığı iddiasıyla birlikte bölge, Galatasaray camiasının dikkat çeken yerleşim adreslerinden biri oldu.

Okurların en beğendiği yorum

“HUZUR İSLAMDA DERLER AMA YALAN HEMDE KUYRUKLU YALAN. PARAN VARSA VE DİNLERDEN UZAKTAYSAN HUZURUN OLUR.”

Tüm yorumlar (7)
Barış Alper YılmazGalatasarayOkan BurukİstanbulGöktürkSporSon Dakika

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    Yorumlar (7)

  • JY JY:
    HUZUR İSLAMDA DERLER AMA YALAN HEMDE KUYRUKLU YALAN. PARAN VARSA VE DİNLERDEN UZAKTAYSAN HUZURUN OLUR. 3 12
    Ahmet Bağcı Ahmet Bağcı:
    Yalan mı? Açıp kitabı baştan sona okudun mu? Kimin kazançlı ,kimin kaybeden olduğu âhirette belli olacaktır. Bu dünyanın geçici olduğunu ahiretin ise daha hayırlı olduğunu bir gün ecel geldiğinde anlayacaksın! 4 0
    128547Ab& 128547Ab&:
    Evet JY doğru söylüyorsun sunuda doğru söyle validenn Silivri ye gittimi sen de gül le bilardo oynadinmi 1 0
    Okur 7744 Okur 7744:
    saçma sapan yorumlarını kendine sakla canın cehenneme jy bayım 1 0
    Adem Tavlı Adem Tavlı:
    yalan Dünya'nın süsüne püsüne aldanmayın, farzet ki Ankara'dan İstanbul'a gidiyorsun dinlenme tesisinde durdun o kısa zaman içerisinde villan yalın katın teknen olsa ne yazar önemli olan kalıcı olan ahiret hayatı bilmem anlatabildim mi 0 0
    ALİÇO null ALİÇO null:
    sende istiklal de etek giy gez o zaman 0 0
  • deep horizon deep horizon:
    harram zıkkım olsun sırtlarına 5 kilo yük versen inşaatın ikinci katına çıkar desen çıkaramayacak olan adamlar emeklinin 20 bin lirayla geçindiği bu ülkede krallar gibi saltanat sürüyorlar bi taraf cennette gibi yaşıyor bi taraf hindistan afrika standartlarında sürünüyor 0 0
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SON DAKİKA: Okan Buruk 120 milyon TL'lik villa aldı! İşte yeni adresi - Son Dakika
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