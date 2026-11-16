Okan Buruk 120 milyon TL\'lik villa aldı! İşte yeni adresi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yeni evinin adresi belli oldu. Takvim Gazetesi yazarı Ufuk Özcan, Kuytu Köşe adlı köşesinde kaleme aldığı yazısında Buruk'un İstanbul'un Göktürk semtinde yaklaşık 120 milyon TL değerinde bir villa satın aldığını ve yeni evine taşındığını ileri sürdü.

120 MİLYON TL'LİK VİLLA İDDİASI

Yıllık kazancının 4 milyon euro olduğu konuşulan Okan Buruk'un, Göktürk'te yaklaşık 120 milyon TL değerinde bir villa satın aldığı iddia edildi. Başarılı teknik adamın yeni adresini belirlerken Galatasaray'ın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne yakınlığı da göz önünde bulundurduğu değerlendirildi.

GALATASARAYLI FUTBOLCULARLA KOMŞU OLDU

Galatasaray'ın antrenmanlarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne taşımasının ardından Göktürk, sarı-kırmızılı futbolcuların tercih ettiği yerleşim bölgelerinden biri hâline geldi. Takvim yazarı Ufuk Özcan'ın aktardığı bilgilere göre Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sané de bölgede yaşayan futbolcular arasında yer alıyor. Okan Buruk'un da Göktürk'e taşındığı iddiasıyla birlikte bölge, Galatasaray camiasının dikkat çeken yerleşim adreslerinden biri oldu.