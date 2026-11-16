Kadıköy'de Gözde Yılmaz'ı ateşe veren Sibel Arya Geriş 13 yıl 4 aya mahkûm edildi - Son Dakika
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Kadıköy'de Gözde Yılmaz'ı ateşe veren Sibel Arya Geriş 13 yıl 4 aya mahkûm edildi

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Kadıköy'de bir eğlence mekanının önünde Gözde Yılmaz'ın üzerine yanıcı madde döküp ateşe veren Sibel Arya Geriş 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın sabıkasının bulunmaması ve pişmanlığı nedeniyle takdiri indirim uyguladı.

Kadıköy’de 1 Kasım 2025'te bir eğlence mekanının önünde ateşe verilen genç kadına yönelik saldırıyla ilgili dava sonuçlandı. Mahkeme, tutuklu sanık Sibel Arya Geriş hakkında hapis cezasına hükmetti.

TELEFON GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN ATEŞE VERDİ

Kadıköy Caferağa Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanının önünde 1 Kasım 2025'te yaşanan olayda, arkadaşlarıyla birlikte dışarıda oturan Gözde Yılmaz (33), cep telefonuyla kısa bir görüşme yaptı. Edinilen bilgiye göre, görüşmenin hemen ardından Sibel Arya Geriş, elindeki yanıcı maddeyi Yılmaz’ın başına döktü. Geriş, bağırarak çakmağı çaktı ve genç kadını ateşe verdi.

VÜCUDUNDA ÜÇÜNCÜ DERECE YANIKLAR OLUŞTU

Alevler içinde kalan Yılmaz’a arkadaşları müdahale ederken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan Yılmaz’ı ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yılmaz, hastanenin yanık bölümünde tedavi altına alındı.

KAÇAN ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Sibel Arya Geriş, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Geriş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCI 21 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sibel Arya Geriş ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında Geriş hakkında, “tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep etti.

13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sibel Arya Geriş’i “kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın sabıkasının bulunmaması ve pişmanlığını göz önünde bulundurarak takdiri indirim uyguladı ve cezayı 13 yıl 4 ay hapis olarak belirledi.

Kaynak: İHA
Gözde Yılmaz3. SayfaMahkemeKadıköyKadınYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de Gözde Yılmaz'ı ateşe veren Sibel Arya Geriş 13 yıl 4 aya mahkûm edildi - Son Dakika
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