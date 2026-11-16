Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı - Son Dakika
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Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı

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Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı
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10 yorum

Ocak ayında yapılacak maaş artışını bekleyen milyonlarca emekli için yeni zam seçenekleri tartışılıyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, 10-15 bin liralık seyyanen zam formülünün bütçe nedeniyle rafa kaldırıldığını, en güçlü seçeneğin ise yüzde 5 ile 15 arasında refah payı olduğunu yazdı. Emeklilerin alacağı enflasyon zammının kesinleşmesi için kasım ve aralık verileri bekleniyor.

Milyonlarca emekli ve memurun gözü ocak ayında maaşlara yapılacak artışa çevrildi. Dört aylık enflasyon verilerinin belli olmasının ardından zam oranlarının kesinleşmesi için geriye iki veri kaldı. Enflasyon farkına ek olarak uygulanabilecek düzenlemeler arasında refah payı ve prim esaslı kademeli artış seçenekleri öne çıkarken, seyyanen zam konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

SEYYANEN ZAM FORMÜLÜ RAFA KALKTI

SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında memur ve emekliler için gündeme gelen seyyanen zam seçeneğinin bütçe engeline takıldığını belirtti.

Karakaş'ın aktardığı Ankara kaynaklarına göre, maaşlara 10 bin ile 15 bin lira arasında sabit ödeme yapılmasını öngören formül rafa kaldırıldı. Böylece ek artış seçenekleri arasında refah payı ön plana çıktı.

REFAH PAYINDA YÜZDE 5 İLE 15 ARASINDAKİ SEÇENEKLER KONUŞULUYOR

Emeklilerin gelirlerini artırmak amacıyla değerlendirildiği belirtilen seçeneklerin başında refah payı geliyor.

Karakaş'ın değerlendirmesine göre yüzde 5 ile 15 arasında refah payı verilmesi ihtimali bulunurken, özellikle yüzde 10-15 aralığındaki seçenekler üzerinde duruluyor.

Ancak refah payına ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar veya resmi olarak açıklanmış bir oran bulunmuyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 10 CİVARINDA ZAM BEKLENTİSİ

Mevcut enflasyon beklentilerine göre ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 9,5 ile 10,5 arasında artış yapılabileceği hesaplanıyor.

Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 7,5 ile 8,5 arasında zam öngörülüyor.

Söz konusu oranlar tahmin niteliği taşırken, kesin artışlar yılın son iki ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.

OCAK ZAMMI İÇİN İKİ KRİTİK VERİ KALDI

Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler kasım ve aralık aylarına çevrildi.

Yılın son iki ayının enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık enflasyon artışı kesinleşecek. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları da toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkına göre belirlenecek.

KÖK MAAŞ AYRINTISI ÖNEM TAŞIYOR

Refah payının hayata geçirilmesi halinde artışların kök maaşlar üzerinden hesaplanması bekleniyor.

Bu durumda kök maaşı en düşük emekli aylığının altında kalan vatandaşların alacağı ödeme açısından Hazine desteği önem taşıyacak.

Okurların en beğendiği yorum

“yazık senlerce cals emekli ol sonrada ek is araki gecinebilesin ülkenin durumu icler scisı”

Tüm yorumlar (10)
Sosyal Güvenlik KurumuSeyyanen zamEmekli Zammıİsa KarakaşEkonomiAralıkRefahZamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (10)

  • Adem Deniz Adem Deniz:
    yazık senlerce cals emekli ol sonrada ek is araki gecinebilesin ülkenin durumu icler scisı 4 1 Yanıtla
  • vatandaş vatandaş:
    önüne geleni emekli edersen sistem çöker. 15 sene prim öde 30 -40 yıl maaş al . bu sistem çalışır mı? 3 1
    Adil ÖZDEMİR Adil ÖZDEMİR:
    Akp gelene kadar çatır çatır çalışıyordu. 0 1
  • Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Staline sormuşlar fakir kime denir, cevap vermiş yoldaş elini pantolon cebine attığında para yerine eline başka bir şey geliyorsa sen fakirsin ..)) 1 1
  • yunus.emre1960 yunus.emre1960:
    Hükümet in açıklayamadığını İsa Karakaş mı açıklamış 2 0 Yanıtla
  • NİYAZİ ÜNAL NİYAZİ ÜNAL:
    DAHA ÖNCEDE % 5 zam verirler, emeklinin alım gücünü artırdık derler demiştim, kokusu gelmeye başladı 1 0 Yanıtla
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