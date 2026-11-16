Guadalajara Karteli kurucusu Felix Gallardo 80 yaşında organ yetmezliğinden öldü - Son Dakika
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Guadalajara Karteli kurucusu Felix Gallardo 80 yaşında organ yetmezliğinden öldü

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Guadalajara Karteli'nin kurucusu Miguel Angel Felix Gallardo, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 80 yaşında hayatını kaybetti. Jalisco'daki Puente Grande cezaevinde 40 yıllık cezasını çeken Felix Gallardo, 13 Kasım'da hastaneye kaldırılmıştı.

Meksika'da Guadalajara Karteli'nin kurucusu Miguel Angel Felix Gallardo, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Tutuklu bulunduğu Jalisco eyaletinin Güvenlik Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Sağlık durumu kritik seyrederken müşahede altında tutulan Felix Gallardo, çoklu organ yetmezliği gelişmesi sonucu sağlık tesislerinde hayatını kaybetti." ifadesine yer verildi.

Jalisco eyaletindeki Puente Grande cezaevinde 40 yıllık hapis cezasını çeken Felix Gallardo, düşük oksijen seviyeleri ve kronik sağlık sorunları nedeniyle 13 Kasım'da yoğun güvenlik önlemleri altında Guadalajara'daki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Meksika'da uyuşturucu ticareti tarihinin en güçlü suç örgütü elebaşlarından biri olarak kabul edilen Guadalajara Karteli'nin kurucusu Felix Gallardo, 1989 yılından bu yana hapis cezasını çekiyordu.

Felix Gallardo, Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarıyla ittifaklar kurulmasında kilit rol oynamış ve ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) gizli ajanı Enrique Camarena Salazar'ın 1985 yılında öldürülmesi suçundan hüküm giymişti.

Ulusal basına göre, söz konusu cinayet ABD'de halen derin bir yara olarak varlığını koruyor.

Felix Gallardo kim?

Felix Gallardo, 8 Ocak 1946'da Meksika'nın kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan yakınlarındaki kırsal Bellavista yerleşiminde dünyaya geldi.

1980'lerde kurduğu Guadalajara Karteli ile Meksika'dan ABD'ye yönelik uyuşturucu trafiğini tek bir merkezde toplayan Felix Gallardo, Rafael Caro Quintero ve Ernesto Fonseca Carrillo ile birlikte ülkenin en büyük suç ağını inşa etmişti.

Eski bir polis memuru olan Felix Gallardo, Kolombiyalı kartellerle kurduğu stratejik ittifaklarla rotayı kokaine çevirmişti.

Son yıllarda hipertansiyon, diyabet, kısmi körlük ve ilerleyen sağırlık gibi ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Felix Gallardo'nun ölümü, Latin Amerika suç tarihinde bir dönemin kapanması olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
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