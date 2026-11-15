İspanyol basınından Arda Güler için çarpıcı değerlendirme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İspanyol basınından Arda Güler için çarpıcı değerlendirme

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İspanyol basınından Arda Güler için çarpıcı değerlendirme
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
3 yorum

Real Madrid'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler hakkında İspanyol basınında çarpıcı bir değerlendirme yayımlandı. İşte ayrıntılar...

Real Madrid’de bu sezon gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Arda Güler, İspanyol medyasının da odağında yer almaya devam ediyor. İspanyol sitesi Fichajes, genç yıldızın takımdaki konumunun önemli ölçüde değiştiğini yazdı.

ARDA GÜLER'SİZ BİR SİSTEM DÜŞÜNÜLMÜYOR

Yazıda Arda Güler’in hücumdaki sorumluluğu üstlenerek kendini kanıtladığı ve Real Madrid’deki yerinin artık çok daha sağlam hale geldiği belirtiliyor. Eflatun-beyazlılarda Arda’sız bir sistemin düşünülmesinin neredeyse imkânsız hale geldiği vurgulanıyor. Geçtiğimiz sezonda 49 maçta 6 gol ve 14 asist üreten milli futbolcunun bu katkısı hatırlatılırken, asıl önemli gelişmenin takım içindeki rolünde yaşandığı ifade ediliyor.

''LİDERLİK RÜTBESİNİ KENDİSİNE VERDİ''

Yapılan değerlendirmede “Genç yıldızın bu noktada atması gereken son adım da vardı: Eskiden bu şekilde düşünmeyen Jose Mourinho’nun fikrini tamamen değiştirerek, onun gözünde ‘dokunulmaz’ bir oyuncuya dönüşmek… Portekizli teknik adam, oyuncunun uzun süredir istediği liderlik rütbesini sonunda kendisine verdi.'' satırları öne çıktı.  Ayrıca Arda Güler’in sadece hücumdaki üretkenliğiyle değil, savunmaya katkısı, çalışkanlığı ve takımın farklı hatları arasındaki dengeyi sağlama becerisiyle de hücum hattının liderlerinden biri haline geldiği belirtiliyor.

Real MadridArda GülerLa LigaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (3)

  • rff75vdpzp rff75vdpzp:
    “inanç imandan gelir hayal hakikate döner” söz şahsıma aittir .yusuf Öztürk , semt i mukaddes Eyüpsultan dan selamlar. 2 0 Yanıtla
  • Ergun Sen Ergun Sen:
    Arda, diğer futbolcuların kendisini forvet olarak kabul etmesiyle başarılı olabilir.. 1 1 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    tebrikler ?? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
DMM, Almanya’dan her hafta 500 kişinin Türkiye’ye gönderileceği iddiasını yalanladı DMM, Almanya'dan her hafta 500 kişinin Türkiye'ye gönderileceği iddiasını yalanladı
Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO’dan destek istedi Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO'dan destek istedi
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
Fenerbahçe’de golcü bombası Eski kral geri dönebilir Fenerbahçe'de golcü bombası! Eski kral geri dönebilir
Kenan Yıldız’dan sevenlerini üzen haber Kenan Yıldız'dan sevenlerini üzen haber
20:53
Fenerbahçe’den transfer dönemine damga vuracak hamle
Fenerbahçe'den transfer dönemine damga vuracak hamle
20:28
Çevresi tereddüt etmişti: Besnik Hasi Diyarbakır’a hayran kaldı
Çevresi tereddüt etmişti: Besnik Hasi Diyarbakır'a hayran kaldı
19:49
Galatasaray’da meslek sorusu: İlkay profesör, Singo pilot olurdu
Galatasaray'da meslek sorusu: İlkay profesör, Singo pilot olurdu
17:15
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
17:04
Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO’dan destek istedi
Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO'dan destek istedi
15:40
Bakan Şimşek’ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
Bakan Şimşek'ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 21:03:03. #7.13#
SON DAKİKA: İspanyol basınından Arda Güler için çarpıcı değerlendirme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android