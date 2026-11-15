Bakan Şimşek'ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak - Son Dakika
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Bakan Şimşek'ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak

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Bakan Şimşek\'ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli maaşlarında yapılması planlanan iyileştirmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla emekliler için mali alan oluşturduklarını belirten Şimşek, düzenlemenin bütün emeklileri kapsayacağını, ancak yaş ve prim gün sayısına göre bazı emeklilere daha fazla destek sağlanacağını söyledi. Şimşek, teknik çalışmaların büyük ihtimalle aralık ayında tamamlanacağını açıkladı.

Katıldığı televizyon programında emeklilere yönelik düzenlemeye ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekliler konusunun en kritik gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla emeklilerin gelirlerini iyileştirmek amacıyla çalışma başlattıklarını ifade eden Şimşek, düzenlemenin bütçe dengelerini ve finansal istikrarı tehlikeye atmadan hayata geçirileceğini söyledi.

Şimşek, "Şimdi bu üç alanı biz öncelikli olarak emeklilerimize, bütçeyi bozmadan yani finansal istikrarı tehlikeye atmadan, ülkemizin kazanımlarını heba etmeden, özellikle emeklilerimize yönelik bir iyileştirme yapacağız." dedi.

EMEKLİ MAAŞLARINDA YAŞ VE PRİM GÜNÜ KRİTERİ

Yapılacak iyileştirmenin bütün emeklileri kapsayacağını belirten Şimşek, destek miktarlarının herkese eşit olmayabileceğine işaret etti.

Ödemelerin emeklilerin yaşına ve ödedikleri prim gün sayısına göre farklılaştırılacağını açıklayan Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü adalet de çok önemli. Yani herkese dokunulacak. Bütün emeklilere dokunulacak. Bazılarına daha fazla destek sağlanacak. Daha fazla pozitif ayrımcılık yapılacak."

Düzenlemenin kapsayıcı ve adil olacağını vurgulayan Şimşek, bu konuda daha önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda da değerlendirmelerde bulunduğunu hatırlattı.

TEKNİK ÇALIŞMALAR ARALIK AYINDA TAMAMLANACAK

Emeklilere yönelik iyileştirmenin nasıl uygulanacağına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirten Şimşek, takvim konusunda da bilgi verdi.

Bakan Şimşek, "Bu iyileştirmenin nasıl olacağına ilişkin teknik çalışmalar büyük ihtimalle aralık içinde tamamlanacak." dedi.

Açıklamada emeklilere yapılacak artışın miktarına veya kesin uygulama tarihine ilişkin bir rakam paylaşılmadı.

EMEKLİLER İÇİN ÜÇ AYRI MALİ KAYNAK

Şimşek, emeklilere yönelik iyileştirmenin finansmanı için üç farklı alanda bütçe imkânı oluşacağını belirtti.

2027 ve 2028 bütçelerinde deprem harcamalarının azalmasının mali alan yaratacağını söyleyen Şimşek, eşel mobil uygulamasının gelecek yıl sürdürülmemesinin planlandığını ve kayıt dışılıkla mücadeleden elde edilen kazanımların da bu amaçla değerlendirileceğini ifade etti.

Şimşek, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "2027 ve 2028 sonrası bütçelerine baktığımız zaman deprem harcamalarında bir miktar azalma olacak. Orada bir mali alan var. Bu sene eşel mobil uygulaması yaptık. Gelecek sene uygulamayı devam ettirmeyi düşünmüyoruz. Savaşın biteceğini varsayıyoruz. Orada da bir alan var. Kayıt dışılıkla mücadele anlamında da önemli mesafeler kat ettik. Aslında ortada büyük bir başarı var ve oradan da ufak bir alan var."

FON TASFİYESİNDE 161 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Bakan Şimşek, programda fon tasfiye sürecine ilişkin son rakamları da açıkladı.

Türkiye'de yaklaşık 2 bin 900 yatırım fonu bulunduğunu belirten Şimşek, 17 Eylül tarihinde 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye kapsamına alındığını hatırlattı.

Söz konusu fonlarda yaklaşık 456 bin tekil yatırımcı bulunduğunu belirten Şimşek, şirketlerden 4'ünün olağan, 3'ünün ise olağanüstü tasfiyeye tabi tutulduğunu söyledi.

Tasfiye işlemlerinin dünya örneklerine kıyasla hızlı ilerlediğini savunan Şimşek, ABD'deki Madoff vakasını örnek gösterdi. Olayın 2008 yılında ortaya çıktığını, yatırımcılara ilk ödemenin ise ancak 2011 yılında yapılabildiğini hatırlattı.

Türkiye'deki tasfiye sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini belirten Şimşek, kamu kaynaklarının kullanılmadığını vurguladı.

"BÜTÇEDEN MİLLETİN PARASI KULLANILMIYOR"

Fon yatırımcılarına yapılan ödemelerin Hazine veya devlet bütçesinden karşılanmadığının altını çizen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu fonların pay sahiplerine yapılacak ödemelerde hiçbir şekilde hazineden, bütçeden milletin parası kullanılmıyor. Kullanılmadı, kullanılmayacak."

Şimşek, tasfiye sürecinde şeffaflık, etkinlik, adalet ve kamu kaynağını kullanmama ilkelerini benimsediklerini söyledi.

Tasfiye kurallarının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından belirlendiğini, uygulama tebliğleri ve kararlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alındığını belirten Şimşek, işlemlerin İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütüldüğünü aktardı.

OLAĞAN TASFİYE YÜZDE 99,9 TAMAMLANDI

Olağan tasfiye kapsamındaki 97 fonun 94'ünde ödeme yapıldığını açıklayan Şimşek, bugüne kadar 55 bin 821 kişiye toplam 68 milyar lira aktarıldığını bildirdi.

37 yatırımcının bulunduğu 3 küçük kapalı özel fon dışında olağan tasfiye sürecinin yüzde 99,9 oranında tamamlandığını belirten Şimşek, para piyasası fonlarındaki yatırımcıların yalnızca ana paralarını değil, süreçte elde ettikleri nemayı da aldıklarını söyledi.

415 BİN 955 KİŞİYE 93 MİLYAR LİRA ÖDEME

Olağanüstü tasfiye kapsamındaki 3 portföy yönetim şirketine ait 25 fonda da ödemelerin sürdüğünü açıklayan Şimşek, cuma günü itibarıyla 415 bin 955 kişiye 93 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin toplamında 131 fonun 119'una ilişkin ödemelerin gerçekleştirildiğini belirten Şimşek, 444 bin 987 yatırımcıya toplam 161 milyar lira ödendiğini açıkladı.

Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Olağan ve olağanüstü fonların toplamına gelirsek tasfiyede bugüne kadar 131 fonun 119 fonuna, 444 bin 987 kişiye 161 milyar lira ödendi. Şimdi öyle bir anlatılıyor ki sanki fonlardaki her şey kayboldu, bir şey ödenmeyecek. Böyle bir şey yok. Bakın 161 milyar lira cuma günü itibarıyla ödenmiş. Peki net yatırım tutarının tamamını alıp sistemden tamamen çıkan kaç kişi var? 456 bin kişinin 371 bin 21 kişisi sistemden çıkmış durumda."

371 BİN 21 YATIRIMCI SİSTEMDEN TAMAMEN ÇIKTI

Şimşek, tasfiye kapsamındaki yaklaşık 456 bin yatırımcıdan 371 bin 21'inin çıkarılan tasfiye kanunu doğrultusunda net yatırım tutarının tamamını aldığını ve sistemden tamamen çıktığını bildirdi.

Fonlardaki bütün varlıkların kaybolduğu ve yatırımcılara ödeme yapılmayacağı yönündeki değerlendirmelere karşı çıkan Şimşek, bugüne kadar gerçekleştirilen 161 milyar liralık ödemeye dikkat çekti.

İNCELEMELER AY SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Fon tasfiyesinin yanı sıra manipülasyon şüphesi bulunan hisse senetlerine yönelik incelemelerin de sürdüğünü belirten Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulunun çalışmalarını hızlandırdığını açıkladı.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığından 25 vergi müfettişinin SPK'ya aktarıldığını bildiren Şimşek, denetim, gözetim ve geriye dönük incelemelerin büyük bölümünün kasım ayı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Manipülasyona karıştığı tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını belirten Şimşek, haksız kazanç elde edenlerden de iade talep edileceğini ifade etti.

Tasfiye sürecinin tamamı için altı aylık süre belirlendiğini hatırlatan Bakan Şimşek, hisse bazlı ve geriye dönük incelemelerin ise büyük ölçüde ay sonunda sonuçlandırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Okurların en beğendiği yorum

“seçim yaklaşıyor çay kaşığıyla veriyorlardı şimdi tatlı kaşığı ile verecekler diyorlar .”

Tüm yorumlar (21)
Mehmet ŞimşekMehmet ŞimşekEkonomiAralıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (21)

  • halksinhaklisin halksinhaklisin:
    seçim yaklaşıyor çay kaşığıyla veriyorlardı şimdi tatlı kaşığı ile verecekler diyorlar . 14 0
    Erbay Mercan Erbay Mercan:
    kepçe olmadan bir işe yaramaz 8 0
  • mevlut cetin mevlut cetin:
    Günlerce yaygara yapıp duruyorsunuz. Ne verecekseniz direk söyleyin l 11 0
    Can Yorumcu Can Yorumcu:
    Emekli için kötü günler geride kaldı, daha kötü günler bekliyor diyor, bu güne kadar hayırlı bir işlerini gördünüz mü? 2 1
  • baybars ulu baybars ulu:
    Okadar eveleyip gevelediniz ortada elle tutulur birşey yok.... Anca boş laf... 9 1
  • Merih Can Merih Can:
    Seçim yaklaşıyor seçmen satın alma hareketleri bundan 2 sene önceye kadar sokaktan çöp toplayan aç emekliyi niye düşünmediniz? 7 1 Yanıtla
    ayhan kaya ayhan kaya:
    sokaktan çöp toplayan emekli görmedim ama 2000 li yıllardan önce , emekli ilaç kuyruğunda, maaş kuyruğunda ,hastanelerde beklerken , öldüğünü gördüm yaşınız genç herhalde, yada balık hafızalısın.. 2 1
  • Hüseyin Civelek Hüseyin Civelek:
    Talimatlarla iş yaparsanız bu kadar olur.Ben o kurumun başkanı olsam kimseyi işime karıştırmam,Kararları ben veririm. 5 0
    Enes Enes:
    O yüzden o kurumun başında değilsin 0 1
    Hüseyin Civelek Hüseyin Civelek:
    Sen ilk önce git vergini öde. 0 0
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