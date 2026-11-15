Hindistan\'da canlı yayında akılalmaz anlar! Yetkili, arkadaşının kulağını ısırmaya çalıştı

Hindistan'da yetkililerin kameralar karşısında basın açıklaması yaptığı sırada yaşananlar şaşkınlık yarattı.

Mikrofonların önünde ciddi bir konuşma sürerken arka taraftaki yetkililerden biri, yanındaki kişinin kulağını ısırmaya çalıştı. Yaptığı hareketin ardından gülmeye başlayan yetkili, kahkahalarına hakim olamadı.

CİDDİ AÇIKLAMADA ŞAŞKINA ÇEVİREN HAREKET

Canlı yayında kaydedilen görüntülerde, yetkililerden biri basın mensuplarının sorularını yanıtlarken arkasında duran kişinin yanındaki arkadaşına doğru eğilerek kulağını ısırmaya çalıştığı görüldü.

Yaptığı hareketten oldukça eğlendiği anlaşılan yetkili, gülmeye başlayarak kahkahalar attı. Ön tarafta resmi açıklama devam ederken arka planda yaşanan bu anlar kameralara yansıdı.