Son Dakika Hindistan Haberleri

- 00:01 Ankara Devlet Opera ve Balesi, 'La Bayadere'yi 20 yıl sonra sahneledi
Ankara Devlet Opera ve Balesi, 20 yılın ardından Hint kültürünü yansıtan klasik balenin başyapıtlarından 'La Bayadere'yi Başkentli sanatseverlerle buluşturdu. Eser, Hindistan'da geçen entrikalı ve hüzünlü bir aşk hikayesini konu ediyor. Yaklaşık 3 saat süren ve büyük beğeni toplayan eser, ilerleyen tarihlerde tekrar seyirciyle buluşacak.
- 03 Şub TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: 'Hurda araç teşvik yasasına ihtiyaç var'
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hurda araç teşvik yasasının tekrar gündeme gelmesi gerektiğini belirterek, 20 yaşın üzerindeki araçların hurdaya ayrılması gerektiğini söyledi. Ülkede trafiğe kayıtlı 28 milyon aracın yaş ortalamasının 14,5 olduğunu vurgulayan Palandöken, hurda teşvik yasasının ithalatın azalmasına katkı sağlayacağını ifade etti.
- 09:21 TESK Genel Başkanı: Hurda araç teşvik yasasına ihtiyaç var
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hurda araç teşvik yasasının yeniden gündeme gelmesi gerektiğini vurgulayarak, 20 yaş üstü araçların yenilenerek ekonomiye katkı sağlanması, ithalatın azalması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için yeni bir yasaya ihtiyaç olduğunu belirtti. Palandöken ayrıca, araçlarını yenileyecek olanlara vergi muafiyeti getirilmesi ve ulaştırma sektöründeki esnafa düşük faizli kredi imkanı sağlanması gerektiğini ifade etti.
- 02 Şub Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 76'ncı yılını kutladı
Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 76'ncı yılının kutlandığı ve iki ülke arasındaki köklü geçmişin vurgulandığı bir açıklama yayımladı. İkili ilişkilerin yatırım ortamlarının şekillendirilmesi açısından hayati önem taşıdığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin Sri Lanka'ya sağladığı yardımlar ve işbirliği vurgulandı. Ayrıca, Sri Lanka'nın ekonomik potansiyeli ve yatırım fırsatlarına da değinildi.
- 02 Şub Hindistan'da inek kesme olayında suçlu aşırı Hindu milliyetçisi grup üyeleri yakalandı
Uttar Pradesh eyaletinde polis, inekleri keserek suçu Müslümanların üzerine atmaya çalışan aşırı milliyetçi grup Bajrang Dal'ın lideri dahil olmak üzere 4 kişiyi gözaltına aldı. Polis, suçlamaların doğru olduğunu açıkladı ve olay yerinde bulunan bir Müslümanın fotoğrafının komplo olduğunu belirtti. İnek başları, Hindu hacıların kullandığı Kanwar Yolu'nda bulunmuştu.
- 02 Şub Hindistan Donanması, Somalili Korsanlar Tarafından Ele Geçirilen İran Bandıralı Gemi ve Mürettebatını Kurtardı
Hindistan Savunma Bakanlığı, INS Sharda isimli savaş gemisinin Somali açıklarında gerçekleştirdiği başarılı operasyonla, Somalili korsanlar tarafından ele geçirilen İran bandıralı balıkçı gemisi FV Omari'yi ve 19 mürettebatını kurtardığını duyurdu. Kurtarma operasyonunda gemi durduruldu ve mürettebat güvenli bir şekilde serbest bırakıldı. Bu, Hint donanmasının bu hafta Umman Denizi ve çevresinde kurtardığı dördüncü gemi ve mürettebat oldu.
- 02 Şub Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya'da ihracat seferberliği panelinde konuştu Açıklaması
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "1 Mart'ta büyüme rakamları açıklandığında inşallah 1 trilyon 100 milyar dolar milli geliri görmek nasip olur diye ümit ediyoruz.
- 02 Şub Bakan Uraloğlu: Yıl içerisinde Kalkınma Yolu'na ilişkin gelişmeleri göreceğiz
Bakan Uraloğlu: Yıl içerisinde Kalkınma Yolu'na ilişkin gelişmeleri göreceğiz ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nde ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Yıl içerisinde buranın finansmanı ve ihalesiyle ilgili gelişmeleri hep beraber görmüş olacağız" dedi.
- 02 Şub Ulaştırma Bakanı: Kalkınma Yolu Projesi'nde ilerleme kaydedildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nde ilerleme kaydedildiğini belirterek, yıl içerisinde finansman ve ihaleyle ilgili gelişmelerin görüleceğini söyledi. Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile yapılan görüşmede bölgesel konular ve iş birliği konuları ele alındı. Projenin devamında Türkiye ve Irak arasında karşılıklı ofis açılacağı da duyuruldu.
- 02 Şub GAİB ve Gaziantep, Ocak ayında tarihin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yeni yılda ihracata iyi bir başlangıç yapıldığını belirtti. Gaziantep, Ocak ayında ihracatını yüzde 2,8 artırarak 814,3 milyon dolara ulaştı. Bölgenin tamamında ise Ocak ayında yüzde 2,9 artışla 956,5 milyon dolar ihracat kaydedildi. Kileci, 2024 hedeflerine ulaşmaktaki kararlılıklarını ve azimlerini ortaya koyduklarını ifade etti.
- 02 Şub Ankara Devlet Opera ve Balesi, 'La Bayadere' balesini sahneye taşıyor
Ankara Devlet Opera ve Balesi, 20 yılın ardından 'La Bayadere' balesini sahneleyecek. Eser, Hindistan'da geçen entrikalı ve hüzünlü bir aşk hikayesini konu ediyor. Koreograf Ayşem Sunal Savaşkurt, seyircilerin beğeneceği bir eser ortaya çıkardıklarını belirtti. Dekor ve kostümler, Hint kültürünü tamamıyla yansıtıyor. Eser, Opera Sahnesinde 3 Şubat'ta prömiyer yapacak.
- 02 Şub 2023 Yılı İçin Yabancı Paraların Değerlemesi İçin Kurlar Belirlendi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2023 yılı için borsada rayici olmayan yabancı paraların değerlemesinde kullanılacak kurlar belirlendi. Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen kurlar esas alınacak. Vergi uygulamaları açısından bankaların ise 31 Aralık 2023 itibarıyla değerleme yaparken tebliğde belirlenen kurlar yerine TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun tespit ettikleri alış kurlarını kullanmaları gerekecek.
- 02 Şub Asya Borsaları Karışık Seyir İzledi
Asya borsaları, ABD Merkez Bankasının politika faiz indirimlerine ilişkin belirsizlikler ve Çin'deki gayrimenkul sektörü endişeleri nedeniyle karışık bir seyir izliyor. Güney Kore'de hükümetin piyasayı destekleyici adımlar atacağı açıklaması risk iştahını artırırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yükseliş kaydetti. Hindistan'da Sensex endeksi de değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise düşüş yaşadı.
- 02 Şub Japon deprem uzmanı Moriwaki: Akdeniz, Ege ve Marmara'da 3 metre yüksekliğinde tsunami olabilir
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki "Akdeniz, Ege ve Marmara'da genel olarak 1 metre yüksekliğinde tsunaminin meydana gelebileceğini söyleyebiliriz. Denizin bazı derin yerlerinde depremle birlikte kaymada oluyorsa 3 metre yüksekliğinde tsunami olabilir" açıklamasından bulundu.
- 01 Şub Deprem Uzmanı: Akdeniz, Ege ve Marmara'da 1-3 Metre Yüksekliğinde Tsunami Olabilir
Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Akdeniz, Ege ve Marmara'da genel olarak 1 metre yüksekliğinde tsunaminin meydana gelebileceğini söyledi. Denizin bazı derin yerlerinde depremle birlikte kayma olduğunda ise 3 metre yüksekliğinde tsunami olabileceğini belirtti. Moriwaki ayrıca, deprem nerede olursa olsun tsunaminin meydana gelebileceğini ve Kıbrıs'ın Güneyi'nin de potansiyel bir bölge olduğunu ifade etti. Deprem uzmanı, deprem gerçeğiyle ilgili olarak çocukların bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.
- 01 Şub Yüksek inşaat mühendisi ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kayseri'de düzenlenen panelde konuştu
Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Kayseri 1. Deprem Farkındalık Paneli'nde konuşan Yoshinori Moriwaki, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın dünyadaki büyük fay hatlarından biri olduğunu ve olası bir depremin ardından tsunaminin de meydana gelebileceğini belirtti. Ayrıca, Kayseri'nin İstanbul ve İzmir gibi şehirlere oranla daha şanslı olduğunu ifade etti. Panelde ayrıca deprem anında nasıl davranılması gerektiği ve acil durum senaryolarıyla ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.
- 01 Şub Pakistan Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazze'ye uyguladığı faaliyetler insanlık dışıdır
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, İsrail'in son birkaç aydır Gazze halkını yiyecekten, sudan, elektrikten ve yakıttan mahrum bırakmasının insanlık dışı olduğunu belirterek, 'Bu tür faaliyetlerin toplu cezalandırma ve savaş suçu anlamına geldiğine inanıyoruz.' dedi.
- 01 Şub Yeni Delhi'deki 600 yıllık tarihi cami yıkıldı
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki 600 yıllık tarihi Akhonji Camisi, Yeni Delhi Kalkınma İdaresi tarafından ön bilgilendirme yapılmadan yıkıldı. Caminin imamı Zakir Hüseyin, caminin polis tarafından basıldığını ve medresede eğitim gören çocukların hızla camiyi terk etmelerinin emredildiğini belirtti. Yıkımdan dolayı camiye bağlı Bahrul Uloom medresesinde okuyan talebelerin mağdur olduğu ifade edildi.
- 01 Şub Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye Jeopolitik Açıdan Önemli Bir Bölgede Bulunuyor
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin jeopolitik açıdan önemli bir bölgede bulunduğunu belirterek, üretim, büyüme, istihdam ve ihracat konularında devam ettiklerini söyledi. Bolat ayrıca, Türkiye'nin ekonomik büyüme ve ihracat performansını da değerlendirdi.
- 01 Şub Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Orta Doğu'daki Gelişmeler Petrol Piyasasını Etkiliyor
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Orta Doğu'da yaşananların petrol piyasası üzerinde büyük etki yarattığını belirtti. Novak, ayrıca Kızıldeniz'deki durumun da etkili olduğunu söyledi. Novak, OPEC+ grubu çerçevesinde yapılan komite toplantısında üretim kısıntılarını takip ettiklerini ve piyasanın durumunu gözden geçirdiklerini ifade etti. Petrol piyasasının istikrarlı olduğunu vurgulayan Novak, gerektiğinde ek kararlar alacaklarını söyledi. Novak, Orta Doğu ve Kızıldeniz'deki gerginliğin ticari ilişkileri, nakliye ve lojistik zincirlerini etkilediğini belirtti. Ayrıca, petrol talebinin küresel ekonomik durumdan da etkilendiğini söyledi.
- 01 Şub Hindistan, Çin casusu olduğundan şüphelenilen güvercini doğaya saldı
Hindistan polisi, Çin'in casus olarak kullandığından şüphelendiği güvercini 8 ayın ardından doğaya saldı. Güvercinin Tayvan'dan gelen bir yarış kuşu olduğu tespit edildi ve bacaklarında Çinceye benzer yazılar bulunuyordu. Mumbai Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği tarafından doğaya salınan güvercin, uzun süren gözetimden sonra özgürlüğüne kavuştu.
- 01 Şub Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy: Türkiye, 2028'de ilk 3'e girmeyi hedefliyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye'nin turizm sektöründe ilk 5'te yer aldığını belirterek, "2028'de ilk 3'e girmeyi hedefleyen bir ülkeyiz.
- 01 Şub Pakistan ve Maldivler, bölgesel işbirliğiyle barış ve kalkınma için birlikte çalışma arzusunu belirtti
Pakistan Başbakanı Anvarul Hak Kakar ile Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, genişleyen bölgesel işbirliği yoluyla Güney Asya'da barış ve kalkınma için birlikte çalışma arzusunu belirtti. İki lider, ticaret ve çevresel girişimler başta olmak üzere çeşitli işbirliği alanları oluşturmanın önemine dikkat çekti. Hindistan ile yaşanan tansiyonlu dönemde Maldivler ve Pakistan arasında artan görüşme trafiği dikkat çekiyor.
- 01 Şub Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi 2023'te Yüzde 4 Azaldı
Türkiye'nin ham çelik üretimi, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 4 azalarak 33,7 milyon ton oldu. Çelik sektörü geçen yılı üretimde azalış, tüketimde artışla tamamladı. Nihai mamul tüketimi ise geçen sene aralıkta 2022'nin aynı ayına kıyasla yüzde 5 artışla 3 milyon ton, yılın tamamında ise yüzde 17,1 yükselerek 38,1 milyon tona ulaştı. Çelik ürünleri ihracatı aralıkta yıllık bazda miktar yönünden yüzde 32,6 artışla 1,1 milyon ton, değer yönünden de yüzde 8 artışla 798,9 milyon dolara çıktı. Çelik ürünleri ithalatı ise aralıkta yıllık bazda miktar yönünden yüzde 15,3 azalışla 1 milyon ton, değer yönünden de yüzde 21,6 azalışla 895,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
- 01 Şub Asya Borsalarında Karışık Seyir
Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine martta başlamanın erken olduğuna işaret etmesiyle risk iştahı geriledi. Çin'de yatırımların artırılacağına dair haberler oynaklığı artırdı. Japonya ve Çin'de imalat sanayisi PMI verileri beklentileri karşıladı. Nikkei 225 endeksi düşerken, Kospi ve Hang Seng endeksleri yükseldi.
- 01 Şub Çin, Mısır ve Rusya menşeli BOPP film ithalatına damping soruşturması açılacak
Ticaret Bakanlığı, Çin, Mısır ve Rusya menşeli çift yönlü gerdirilmiş polipropilen (BOPP) film ithalatına damping soruşturması açılması kararı aldı. Yerli üreticilerin başvurusu üzerine yapılan incelemede, damping marjlarının ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edildi. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararıyla soruşturma açılmasına karar verildi.
- 31 Oca 2023 yılında turizm rekoru kırıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılında turizm gelirinin 54,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Rus turistlerin ilk sırada olduğu belirtilirken, ortalama kalış süresinin yüzde 5 azalışla 9,8 gece olduğu ifade edildi. Bakan Ersoy, 2024 yılında 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir hedeflendiğini söyledi.
- 31 Oca Güney Kıbrıs'ta sahte evlilik yoluyla insan kaçakçılığı çetesi çökertildi
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) sahte evlilik yoluyla Avrupa'ya insan kaçakçılığı yapan çete çökertildi. Europol tarafından düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Çete üyeleri, sahte evlilikler aracılığıyla AB'ye yasadışı göçü kolaylaştırıyor ve kara para aklama faaliyetlerinde bulunuyordu.
- 31 Oca Europol, Kıbrıs'ta sahte evlilik yoluyla insan kaçakçılığı çetesini çökertti
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Kıbrıs'ta sahte evlilikler yoluyla Avrupa'ya insan kaçakçılığı yapan bir çeteyi çökertti. Operasyon sonucunda, suç örgütünün 4 üst düzey yöneticisi de dahil olmak üzere toplam 15 kişi gözaltına alındı. Suç örgütü, Letonya ve Portekiz vatandaşı kadınları, AB dışı ülkelerden gelen kişilerle görücü usulü evlendirerek insan kaçakçılığı yapmaktaydı. Sahte evlilikler sayesinde bu kişilere pasaport ve uçak bileti sağlanarak AB içerisinde seyahat etmeleri ve oturma izni almaları sağlanıyordu. Europol'ün Operasyonel Görev Gücü (OTF) tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda çetenin lideri ve diğer suç örgütü üyeleri gözaltına alındı.
- 31 Oca Güney Afrika, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE'nin BRICS'e katılmasını onayladı
Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, BRICS bloğuna geçen yıl davet edilen Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE'nin katılımını onayladıklarını açıkladı. Pandor, BRICS zirvesinde bu ülkelerin tam üyeliklerinin teyit edildiğini belirtti. Arjantin ise birliğe katılma davetini reddetti.
- 31 Oca Hindistan'da Kar Leoparı Sayısı 718 Olarak Tahmin Ediliyor
Hindistan Federal Çevre Bakanlığı, yapılan bir sayım ve analiz sonucunda ülkede bulunan nesli tehlike altındaki kar leoparı sayısının 718 olduğunu açıkladı. Bu sayı, dünya genelindeki büyük kedi popülasyonunun yaklaşık yüzde 10 ila 15'ine denk geliyor. Kar leoparlarının sayısını bilmek, yaşam alanlarına yönelik tehditlerin ve küresel ısınma kaynaklı değişikliklerin saptanması açısından önemlidir.
- 31 Oca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2023 Yılı Turizm Verileri Değerlendirme Toplantısı'nda Geçen Yılın Verilerini Açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, geçen yılın turizm verilerini değerlendirdi ve gelecek hedeflerini açıkladı. Ziyaretçi sayısının arttığı, ortalama kalış süresinin azaldığı ve turizm gelirlerinin rekor seviyelere ulaştığı belirtildi. Bakan Ersoy ayrıca, turizmde ürün ve destinasyon çeşitliliğinin arttığını ve sürdürülebilirlik turizm programının başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.
- 31 Oca İran, 28 ülkeye vize muafiyeti getiriyor
İran, turizmi canlandırmak amacıyla Suudi Arabistan, Katar, BAE, Bahreyn, Özbekistan, Tunus, Tanzanya, Japonya, Endonezya, Singapur, Brezilya, Sırbistan, Bosna Hersek, Belarus ve Hindistan gibi 28 ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti getiriyor.
- 31 Oca 2023 yılında turizm rekoru kırıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılında turizm gelirinin yüzde 17 artarak 54,3 milyar dolar olduğunu açıkladı. Ayrıca, 56,7 milyon ziyaretçi, 99 dolar kişi başı gecelik gelir ve ortalama 9,8 gece kalış süresiyle 2023, turizmde rekor yıl oldu. Bakan Ersoy, 2024 için 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir hedeflediklerini belirtti.
- 31 Oca Hindistan'da Hindu olmayanların tapınaklara girişi yasaklandı
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki mahkeme, Palani bölgesindeki tapınaklara Hindu olmayanların girişini yasaklama kararı aldı. Mahkeme, tapınak alanlarının piknik veya turistik alan gibi kullanılmasını gerekçe gösterdi. Eyalet yetkilileri ise karara itiraz etti ve ziyaretçilerin dini duygularını inciteceğini belirtti. Mahkeme, kararın sadece Palani'deki tapınaklar için geçerli olduğunu açıkladı.
- 31 Oca İran, 28 Ülkeyle Vize Muafiyeti Anlaşması Yaptı
İran, turizmi canlandırmak amacıyla 28 ülkeyle tek taraflı vize muafiyeti anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşma kapsamında, 28 ülkenin vatandaşları 4 Şubat 2024 tarihinden itibaren İran'a turizm amaçlı seyahatlerde vizeye ihtiyaç duymayacaklar.
- 31 Oca Hindistan'da 103 yaşındaki adam, neredeyse yarısı yaşındaki bir kadınla evlendi
Hindistan'da 103 yaşındaki Habib Nazar, 49 yaşındaki Firoz Jahan ile evlenerek viral oldu. Nazar, üçüncü kez evlenme kararı aldığını ve kendini yalnız hissettiği için bu kararı verdiğini belirtti. Çiftin evlilikleri geçen yıl gerçekleşmiş olsa da, bu yılın ocak ayında viral hale geldi.
- 31 Oca Myanmar'da askeri darbenin 3. yılında insan hakları ihlalleri sürüyor
Myanmar'da 1 Şubat 2021'de gerçekleşen askeri darbenin ardından ülkede insan hakları ihlalleri devam ediyor. Darbenin üçüncü yılında, yaklaşık 2,5 milyon kişi yerinden edildi ve 1,3 milyon kişi mülteci ve sığınmacı durumuna düştü. 4 bin 453 kişi idam edilirken, 25 bin 915 kişi gözaltına alındı ve 19 bin 977'si hala tutuklu veya gözaltında bulunuyor. BM ve UNHCR, Myanmar'da insani yardımların ulaşması, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve yerinden edilmiş kişiler için sürdürülebilir çözümler bulunması için çalışmalar yürütüyor.
- 31 Oca Mars'a Yolculuk: Uzay Ajanslarının Keşif Faaliyetleri
Bilim kurgu romanlarına konu olan Mars'a yolculuk, uzay ajanslarının Mars'ın keşfedilmesine yönelik faaliyetleriyle gelecekte hayalden gerçeğe dönüşebilir.
- 31 Oca Asya Borsalarında Karışık Seyir
Asya borsaları, ABD Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutabileceği beklentileriyle karışık bir seyir izledi. Japonya Merkez Bankası faiz artırımı sinyali verirken, Çin'de imalat sanayi daralmaya devam etti. Nikkei 225 endeksi 26 yılın en yüksek Ocak ayı performansını gösterdi.
- 31 Oca Maldivler'de Bakanlar için Güven Oylaması Öncesi Mecliste Arbede
Maldivler'de Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'nun kabinesine atadığı yeni bakanlar için yapılacak güven oylaması öncesi mecliste arbede çıktı. Muhalefet partisi MDP, bakan adaylarına karşı çıkma hamlesi yaparken, iktidar partisi ve ortakları ise parlamento oturumunu engellemeye çalıştı. Milletvekilleri arasında çıkan kavgada yaralanan bir milletvekili hastaneye kaldırıldı. MDP'nin Muizzu'nun görevden alınmasına yönelik önerge vermeye hazırlandığı belirtildi. Muizzu'nun Hindistan karşıtı politikaları ise eleştirilere neden oldu.
- 30 Oca Hindistan'da çatışmada 3 asker hayatını kaybetti
Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada paramiliter güçlerden 3 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Çatışmada 14 güvenlik görevlisi yaralandı. Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın birçok eyaletinde silahlı eylemler düzenliyor.
- 30 Oca Mülteci çocuklara dikkat çekmek için İngiltere'den Hindistan'a gitmek üzere yola çıktılar
İngiltere'den Hindistan'a gitmek üzere yola çıkan Tom Sutton ve Ben Tidy, mülteci çocuklara dikkat çekmek amacıyla pedal çevirerek Muş'a ulaştı. Muş'ta sıcak bir şekilde karşılanan gönüllüler, mülteci çocuklar için farkındalık oluşturmayı ve yardımseverlik bilincini artırmayı amaçladıklarını anlattı.
- 30 Oca Maldivler'de milletvekilleri arasında kavga çıktı
Maldivler'de yeni kabine için yapılacak güven oylaması öncesinde milletvekilleri arasında kavga çıktı, yaralanan 1 vekil hastaneye götürüldü. Güney Asya ülkesi Maldivler'de yeni seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'nun kabinesi için parlamentoda Pazar günü yapılacak güven oylaması öncesi tansiyon yükseldi.
- 30 Oca Maldivler'de Kabine Güven Oylaması Öncesi Kavga Çıktı
Maldivler'de yeni seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'nun kabinesi için yapılacak güven oylaması öncesi milletvekilleri arasında kavga çıktı. Muhalefetin güven oyunu çekme kararı, iktidar kanadının tepkisini çekti. Kavga sırasında yaralanan bir milletvekili hastaneye kaldırıldı. Muizzu'nun Hindistan karşıtı politikası ise eleştirileri beraberinde getiriyor.
- 30 Oca Çin'in Yenilenebilir Enerji Başarısı Tüm Dünyaya Örnek
Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UEA) kıdemli analisti Heymi Bahar, Çin'in yenilenebilir enerji alanındaki başarılarının tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini söyledi. Çin'in güneş enerjili fotovoltaik kurulum konusunda hızını iki kat artırarak tek başına 220 gigavatlık güneş enerjili fotovoltaik kurduğunu belirten Bahar, bu miktarın dünyanın geri kalanının toplamıyla aynı olduğunu kaydetti. UEA raporu, polisilikon fotovoltaik modüllerinin imalat maliyetlerindeki tutarsızlığa dikkat çekti ve güneş modüllerinin ucuzlaması sayesinde dünyadaki tüm ülkelerin güneş enerjisi fotovoltaik kurulumunu genişletebildiğini belirtti.
- 30 Oca Hindistan'da Binlerce Kişi İsrail'de İş İmkanı İçin Sıraya Girdi
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde binlerce kişi, İsrail'de istihdam sağlanması planlanan Hint inşaat işçisi alımına yönelik düzenlenen 'yeterlilik sınavına' girmek için sıraya girdi. İşçilerin sıva yapma, fayans döşeme gibi inşaat becerilerinin ölçüldüğü sınavda, yaklaşık 11 bin işçiden başvuru alındı. Ancak İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle ülkedeki iş sendikaları tarafından eleştirilen bu uygulama, Hindistan hükümeti tarafından küresel iş hareketliliği anlaşmaları çerçevesinde inceleniyor.
- 30 Oca KAYSO Başkanı Büyüksimitci: Ülke olarak zorluklarla mücadeleye devam edeceğiz
KAYSO Başkanı Büyüksimitci, ocak ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 2024 yılında ülkenin zorluklarla mücadele edeceğini belirterek, sanayicilerin ülkenin toparlanmasına güçlü destek vermeye devam edeceğini söyledi.
- 30 Oca Sahnede şiir okurken kalp krizi geçiren Hintli şair hayatını kaybetti
Hindistan'ın Uttarakhand'ın Pantnagar bölgesinde düzenlenen şiir festivalinde sahnede kalp krizi geçiren Subhash Chaturvedi isimli şair, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şairin kalp krizi geçirdiği anlar ise kameralara yansıdı.
- 30 Oca İngiltere'den Hindistan'a pedal çevirerek giden gönüllüler Muş'ta
Mülteci çocuklara dikkat çekmek ve yardım toplamak amacıyla İngiltere'den Hindistan'a pedal çevirerek yola çıkan Tom Sutton ve Ben Tidy, 5 bin kilometrelik yolculuklarının ardından Muş'a ulaştı. Muş'ta konakladıkları süre boyunca mülteci çocuklar için farkındalık oluşturmayı ve yardımseverlik bilincini artırmayı amaçlayan gönüllüler, Muş halkının ilgisi ve desteğiyle karşılandı. Yolculuklarına bir gün dinlenerek devam edecek olan gönüllüler, uluslararası dayanışma ve yardımlaşma mesajlarını ön plana çıkararak toplumsal duyarlılığı arttırdı.
- 30 Oca Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2024 için 1,2 milyar dolarlık ihracat hedefliyor
Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, 2024 yılında 1,2 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini açıkladı. Öztürk, geçen yıl yaşanan zorluklara rağmen sektörün önemini vurgulayarak, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ülke gıda ihracatında lider olduğunu belirtti. Birliğin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında Cezayir, Rusya, Libya, İran ve Cibuti bulunuyor.
- 30 Oca Hindistan Donanması, Somalili korsanlarca kaçırılan gemideki Pakistanlı mürettebatı kurtardı
Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hindistan Donanması'na ait INS Sumitra isimli savaş gemisi, Somali açıklarında korsanlarla mücadele görevi sırasında Al Naeemi isimli balıkçı gemisini ve 19 kişilik mürettebatını kurtardı. Ayrıca, aynı gemi daha önce korsanlarca kaçırılan İran bayraklı Iman balıkçı gemisinin mürettebatını da kurtardı.
- 30 Oca Asya Borsalarında Satış Baskısı, Japonya Pozitif Ayrıştı
Asya borsalarında genel olarak satış baskısı hakim olurken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseldi. Çin'deki gayrimenkul sektörüne ilişkin endişeler ve Evergrande'nin tasfiye edilmesi bölgedeki risk iştahını olumsuz etkiledi. Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması da satış baskısını derinleştirdi. Japonya'da ise işsizlik oranının düşmesi olumlu bir gelişme olarak kaydedildi.
- 30 Oca Afganistan Geçici Hükümeti, Doha'daki BM Toplantısında Destek Talep Ediyor
Afganistan geçici hükümeti, Birleşmiş Milletlerin (BM) Doha'da düzenleyeceği toplantı öncesi diplomatik temsilcilerden destek talebinde bulunuyor. Taliban yönetimi ise daha önce düzenlenen toplantıya davet edilmemişti.
- 29 Oca Hindistan'dan Gaziantep'e uzanan aşk hikayesi: Hindistan'da modacıydı, aşkı için Gaziantep'e yerleşti
İstanbul'da taksicilik yapan Mustafa İyigün, taksisine binen Hindistanlı Meenakshı Patel ile tanışarak aşık oldu. Çift, Hindistan'da yapılan düğünün ardından Gaziantep'te nikah kıyarak evlendi. İletişimde çeviri programlarından yardım alan çift, uzak mesafeye rağmen aşklarını sürdürüyor.
- 29 Oca Hindistan'ın 75. Cumhuriyet Bayramı İstanbul'da kutlandı
Hindistan'ın 75. Cumhuriyet Bayramı, İstanbul'da bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Sudhi Choudhary, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Gevrek Bozkurt, İstanbul'daki diplomatik temsilciler, iş insanları ve diğer davetliler katıldı. İstiklal Marşı ve Hindistan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul, İstanbul Vali Yardımcısı Gevrek Bozkurt ve Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Choudhary pasta kesti. Choudhary, Türkiye ile Hindistan arasındaki ekonomik ilişkilerin yükseliş ivmesine vurgu yaparak, Türkiye-Hindistan ilişkilerine değindi ve Sahaje Yoga Grubu'nun müzik ve dans performansı sergilediği resepsiyon, konuklara Hint yemekleri ikram edilmesinin ardından sona erdi.
- 29 Oca Japonya'nın Ay'a iniş yapan uzay aracı SLIM, güneş paneli sorununu çözdü
Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren SLIM uzay aracındaki güneş paneli sorununun çözüldüğünü duyurdu. Araç, güneş panellerinin yanlış yöne bakması nedeniyle uyku moduna alınmıştı. Güneş'in açısının değişmesiyle araç tekrar sinyal göndermeye başladı. Ancak aracın ne kadar keşif yapabileceği henüz bilinmiyor. Japonya, SLIM ile Ay'a yumuşak iniş yapmayı başaran beşinci ülke oldu.
- 29 Oca Japonya'nın Ay'a iniş yapan uzay aracı SLIM, güneş paneli sorununu çözdü
Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren SLIM uzay aracındaki güneş paneli sorununun çözüldüğünü duyurdu. Araç, güneş panellerinin yanlış yöne bakması nedeniyle uyku moduna alınmıştı. Güneş'in açısının değişmesiyle araç tekrar sinyal göndermeye başladı. Ancak aracın ne kadar keşif yapabileceği henüz bilinmiyor. Japonya, SLIM ile Ay'a yumuşak iniş yapmayı başaran beşinci ülke oldu.
- 29 Oca Japonya'nın Ay'a iniş yapan uzay aracı SLIM, güneş paneli sorununu çözdü
Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren SLIM uzay aracındaki güneş paneli sorununun çözüldüğünü duyurdu. Araç, güneş panellerinin yanlış yöne bakması nedeniyle uyku moduna alınmıştı. Güneş'in açısının değişmesiyle araç tekrar sinyal göndermeye başladı. Ancak aracın ne kadar keşif yapabileceği henüz bilinmiyor. Japonya, SLIM ile Ay'a yumuşak iniş yapmayı başaran beşinci ülke oldu.
- 28 Oca BAKAN KACIR: İNANIYORUM Kİ TÜRK BİLİM İNSANLARI AKIN AKIN YENİDEN ÜLKEMİZE GELECEK- 1
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İnanıyorum ki Türk bilim insanları önümüzdeki dönemde akın akın yeniden ülkemize gelecek ve çalışmalarını Türkiye'de gerçekleştirerek dünyayla yarışabileceklerinin farkında olacaklar.
- 27 Oca Afganistan ve Pakistan Arasında Sınır Sorunu Devam Ediyor
Afganistan geçici hükümetinin Sınır ve Aşiretler Bakan Vekili Nurullah Nuri, Afganistan'ın Pakistan ile kesinleşmiş bir sınırının bulunmadığını belirtti. Nuri, iki ülke arasında zaman zaman Afganistan ve Pakistan sınır güçlerinin çatışmalara varan gerilim yaşadığı Torkham Sınır Kapısı'nı ziyareti esnasında basına açıklamalarda bulundu. Afganistan ve Pakistan arasında sınırın hala belirsiz olduğunu belirten Nuri, iki ülkenin 'hayali sınır hattına' sahip olduğunu kaydetti. Zaman zaman iki ülke arasında bu 'hayali sınır hattında' sorunlar yaşadığını ancak, Taliban yönetiminin bu sorunları çözmeye çalıştığını aktaran Nuri, 'Pakistan ile resmi bir sınırımız bulunmuyor ve Pakistan ile sıfır noktamız yok. Bu (Durand Hattı) aramızda hayali bir hattır.' dedi. Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında kimi zaman 'sınır anlaşmazlığı' olarak açıklanan nedenlerden dolayı ölümlere varan silahlı çatışmalar yaşanabiliyor. Bu dönemlerde iki ülke arasındaki sınır kapıları kapanabiliyor. İki ülke arasındaki en önemli geçiş noktalarından biri olan Torkham Sınır Kapısı son olarak vize anlaşmazlığı nedeniyle 12-23 Ocak arasında kapalı kalmıştı. 6 Mayıs-8 Ağustos 1919 tarihlerinde dönemin Afganistan Emirliği, bugün Pakistan sınırları içinde olan, o dönem Büyük Britanya hakimiyetindeki Hindistan'a bağlı bazı bölgeleri işgal etti. Böylece Üçüncü İngiliz-Afgan Savaşı başlamış oldu. Savaş sonucu Afganistan, tam bağımsızlığını kazandı ve bugünkü Afganistan-Pakistan sınırı olarak bilinen Durand Hattı, sınır olarak belirlendi. Ancak, Pakistan, Durand Hattı'nı uluslararası sınır olarak kabul etmesine rağmen Afganistan bu sınırı tanımıyor. Bu nedenle iki ülkenin sınır güçleri arasında zaman zaman gerilimler yaşanıyor. Önceki Afganistan hükümeti tarafından da tanınmayan, Afganistan'ı Pakistan'dan ayıran Durand Hattı, halihazırda Taliban yönetimi tarafından da tanınmıyor.
- 27 Oca Hindistan ve Fransa, Gazze'ye yardım ulaştırılması için çağrıda bulundu
Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'deki nüfusa yardım ulaştırılması için gerekli koşulların oluşturulması çağrısında bulundu. Modi ve Macron, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, çatışmalara insani ara verilmesi ve tüm esirlerin serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, İsrail ve Filistin halklarını iki devletli çözüme götürecek bir siyasi sürecin önemine dikkat çektiler.
- 27 Oca Bakan Kacır: İnanıyorum ki Türk bilim insanları akın akın yeniden ülkemize gelecek
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İnanıyorum ki Türk bilim insanları önümüzdeki dönemde akın akın yeniden ülkemize gelecek ve çalışmalarını Türkiye'de gerçekleştirerek dünyayla yarışabileceklerinin farkında olacaklar.
- 27 Oca Myanmar ordusu Arakanlı Müslümanlara topçu saldırısı düzenledi
Myanmar ordusunun Arakan eyaletinin Buthidaung bölgesine düzenlediği topçu saldırılarında en az 12 kişi hayatını kaybetti. Arakanlı Müslüman hakları aktivisti Nay San Lwin, bölgedeki durumun kötüleştiğini ve sivillerin korunması gerektiğini belirtti. Myanmar'da silahlı gruplar, orduya karşı saldırı başlatmıştı.
- 27 Oca Yemen'de İran destekli Husilerin İsrail gemilerine saldırıları kimin işi?
Yemen'de İran destekli Husilerin, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını gerekçe göstererek Tel Aviv'e ait ya da bu ülkenin limanlarına giden gemilere yönelik saldırılarıyla eş zamanlı Aden Körfezi'nden Umman Denizi'ne ve hatta Hint Okyanusu'na kadar uzanan bölgede çeşitli gemilerin hedef alınması, bunları kimin gerçekleştirdiği sorusunu gündeme getirdi.
- 27 Oca Hindistan ve Fransa, sağlık, uzay ve savunma gibi sektörlerde işbirliği yapma konusunda anlaştı
Hindistan ve Fransa, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ziyareti sırasında sağlık, uzay ve savunma gibi sektörlerde işbirliği yapma konusunda anlaşmaya vardı. İki ülke, askeri donanım ve platformların birlikte geliştirilip üretilmesi, uzay, kara savaşları, siber uzay ve yapay zeka gibi birçok alanda teknoloji işbirliğini kolaylaştırmak için mutabakata vardı. Ayrıca, helikopter üretimi ve sağlık işbirliği gibi konularda da anlaşmalar imzalandı.
- 27 Oca Cüzzam hala tehdit oluşturuyor
Cüzzam, cilt, sinirler, üst solunum yolunun mukozal yüzeyleri ve gözleri etkileyen kronik bulaşıcı bir hastalıktır ve özellikle Güneydoğu Asya'da hala tehdit oluşturmaktadır. Dünya genelinde 2022'de toplam 174.059 vaka bildirilirken, Hindistan en çok vaka görülen ülke olmuştur. Cüzzamla mücadelede ilerleme kaydedilse de, hastalar hala ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Cüzzamın bir insan hakları meselesi olarak görünürlüğünün artırılması ve etkilenenlerin seslerinin duyulması önemlidir.
- 26 Oca Hindistan'ın 75'inci Cumhuriyet Bayramı Ankara'da kutlandı
Hindistan'ın 75. Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Ankara'da düzenlenen resepsiyona, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik, İstiklal Marşı ve Hindistan milli marşının okunmasıyla başladı. Konuşmalarında iki ülke arasındaki tarihi bağlara vurgu yapan yetkililer, Hindistan ve Türkiye arasındaki dostluğun güçlendiğini ve dayanışmanın arttığını belirtti.
- 26 Oca Pakistan ve Maldivler İşbirliğini Artırmak İçin Anlaştı
Pakistan ve Maldivler, çeşitli sektörlerde işbirliğini daha fazla artırmak ve ikili ilişkileri güçlendirmek konusunda mutabık kaldı. Pakistan'ın Male Büyükelçisi Muhammed Feyyaz, Maldivler Savunma Bakanı Muhammed Gassan Memun tarafından kabul edildi. Görüşmede, karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular ele alınırken, Pakistan ile Maldivler arasında çeşitli sektörlerde işbirliğini daha da artırma ve ikili ilişkileri güçlendirme konusunda mutabık kalındı.
- 26 Oca Hindistan'ın bağımsızlığının 75. yıl dönümü Ankara'da kutlandı
HİNDİSTAN'ın bağımsızlığının 75'inci yıl dönümü, Ankara'da verilen resepsiyon ile kutlandı.
- 26 Oca Hindistan, Cumhuriyet Bayramı'nı kadın askerler öncülüğündeki geçit töreniyle kutladı
Hindistan'da Cumhuriyet Bayramı'nın 75. yıl dönümü, başkent Yeni Delhi'de kadın askerlerin öncülüğündeki askeri geçit töreni ve çeşitli gösterilerle kutlandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un onur konuğu olarak katıldığı törende, kadın askerlerin yanı sıra Hint müzik enstrümanlarıyla gösteri yapan sanatçılar, yerel dans gösterileri ve Hindistan Hava Kuvvetleri'nin gösterisi yer aldı.
- 26 Oca Çin Savunma Bakanlığı: Sınır anlaşmazlığı Çin-Hindistan ilişkilerini temsil etmiyor
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin ve Hindistan arasındaki sınır anlaşmazlığının eski bir mesele olduğunu ancak ikili ilişkilerin bütününü temsil etmediğini belirtti. Wu, Hindistan'ın sınır meselesini ilişkilerin geneliyle ilişkilendirmesinin mantıksız ve uygunsuz olduğunu söyledi.
- 26 Oca Hindistan'da Cumhuriyet Bayramı Kadın Askerlerle Kutlandı
Hindistan'da Cumhuriyet Bayramı'nın 75. yıl dönümü, başkent Yeni Delhi'de kadın askerlerin öncülüğündeki askeri geçit töreni ve çeşitli gösterilerle kutlandı.
- 26 Oca Milli Eğitim Bakanı: Çocukların akademik başarısında en büyük etki ailede
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukların akademik başarılarının en çok aileleri tarafından etkilendiğini belirtti. Tekin, çocukların okulda geçirdikleri zamanın sadece yüzde 10'unu okulda geçirdiğini ve geri kalan zamanlarını aileleriyle, sokakta veya sivil toplum örgütleriyle geçirdiğini söyledi. Ayrıca, Tekin ailelerin çocuklarına sürekli okuma tavsiyesinde bulunmalarına rağmen, Türkiye'de ebeveynlerin haftalık kitap okuma süresinin diğer ülkelere göre daha düşük olduğunu ifade etti.
- 26 Oca Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı, komşu ülkelere sert mesajlar verdi
Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, üniversite öğrencileriyle bir araya geldiği etkinlikte, Hindistan, İran ve Afganistan'a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Munir, Afganistan'ın tamamının mahvedilebileceğini belirtirken, Hindistan'ın Pakistan'ın bağımsızlığını kabullenmediğini ve İran'ın saldırılarına karşı uygun cevabı alacaklarını ifade etti. Ayrıca Munir, Belucistan'daki ayrılıkçı hareketlerin Afganistan tarafından desteklendiğini ve Kabil'in Pakistan'a dostluk göstermediğini savundu. İran ile Pakistan arasındaki gerginlik ise devam ediyor.
- 26 Oca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Velilere Çocuklarıyla Kitap Okumalarını Tavsiye Etti
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, velilere çocukları ile birlikte kitap okumalarını tavsiye ederek, çocukların başarılı olmaları için aile ve toplum olarak örnek olmaları gerektiğini belirtti. Bakan Tekin ayrıca, çocukların akademik başarılarının sadece okullar ve öğretmenlerle değil, sivil toplum örgütleri, belediyeler, toplumun diğer kesimleri tarafından da desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, dijital bağımlılığın azaltılması ve kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi konusunda ebeveynlere çağrıda bulundu.
- 26 Oca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, velilere seslendi: 'Günde kaç saat okuyorsunuz?'
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Zeytinburnu Belediyesi'nin Telsiz Semt Konağı açılış programında velilere seslenerek, çocuklarla daha fazla zaman geçirilmesi ve okuma alışkanlığının örnek olunarak kazandırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca dijital bağımlılığın anne-baba ve aile ortamında yaşanan sorunlardan kaynaklandığını vurgulayan Bakan Tekin, çocukların başarısının artması için önce kendimize çekidüzen vermemiz gerektiğini ifade etti.
- 26 Oca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Velilere Seslendi: 'Günde Kaç Saat Okuyorsunuz?'
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Zeytinburnu Belediyesi'nin Telsiz Semt Konağı açılış programında velilere seslenerek, çocuklarına okumayı tavsiye eden velilere 'Peki siz günde kaç saat okuyorsunuz, günde kaç saat okuyarak çocuğunuzla örnek oluyorsunuz?' diye sordu. Tekin ayrıca, çocukların dijital bağımlılıklarının anne baba ve aile ortamında yaşadıklarıyla ilişkili olduğunu belirtti ve velilere çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmelerini önerdi.
- 26 Oca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, velilere seslendi: 'Günde kaç saat okuyorsunuz?'
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Zeytinburnu Belediyesi'nin Telsiz Semt Konağı açılış programında velilere seslenerek, çocuklarına örnek olmalarını ve günde kaç saat okuduklarını sorgulamalarını istedi. Ayrıca dijital bağımlılık konusunda da uyarılarda bulunan Bakan Tekin, çocukların eğitim sürecinde başarılı olmaları için önce kendilerinin üzerine düşen görevleri yapmaları gerektiğini vurguladı.
- 26 Oca Modi'nin Hindistanı: Fanatizm, tapınak siyaseti ve yükselen İslamofobi
Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Hayati Ünlü, Hindistan'da eski Babür Camii'nin yerine tapınak yapılması olayını, Hindu devletin seçim sürecinde dini kullanması ve yaşanan İslamofobi çerçevesinde AA analiz için kaleme aldı. Hindu devletinin inşası ve Müslümanlara karşı artan şiddetin yaklaşan seçimlerle nasıl bir gelecek yaratacağı ele alınıyor.