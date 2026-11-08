Bilek güreşinde dünya şampiyonu olan Esmanur Ele, havalimanında çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
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Bilek güreşinde dünya şampiyonu olan Esmanur Ele, havalimanında çiçeklerle karşılandı

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Bilek güreşinde dünya şampiyonu olan Esmanur Ele, havalimanında çiçeklerle karşılandı
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Hindistan'daki 47'nci Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 55 kilo 18 Yaş Altı Sağ Kol kategorisinde dünya şampiyonu olan Esmanur Ele, Ordu-Giresun Havalimanı'nda törenle karşılandı. Ele'yi ailesi, yakınları, spor camiası ve vatandaşlar çiçeklerle karşıladı.

HİNDİSTAN'da düzenlenen 47'nci Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda, 55 kilo 18 Yaş Altı Sağ Kol kategorisinde dünya şampiyonu olan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Esmanur Ele için Ordu- Giresun Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Dünya şampiyonu olarak Ordu'ya büyük gurur yaşatan Esmanur Ele'yi karşılamak üzere havalimanında ailesi, yakınları, spor camiasının temsilcileri ve vatandaşlar bir araya geldi. Dünya şampiyonu Esmanur Ele, çiçekler ve alkışlar eşliğinde coşkuyla karşılandı.

Kaynak: DHA
HindistanGiresunGüncelDünyaOrduSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Bilek güreşinde dünya şampiyonu olan Esmanur Ele, havalimanında çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
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