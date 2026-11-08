Mehmet Günsür\'den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şehzade Mustafa karakteriyle hafızalara kazınan Mehmet Günsür, yıllar sonra milyonları ekran başına kilitleyen idam sahnesinin perde arkasını anlattı. Fatih Altaylı'nın programına konuk olan ünlü oyuncu, iki yıl boyunca bekledikleri sahnenin kendisinde bıraktığı duygusal etkiyi ve bölümün yayınlanmasının ardından yaşanan şaşırtıcı gelişmeyi açıkladı.

İKİ YIL BOYUNCA O SAHNEYİ BEKLEMİŞLER

Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mustafa karakterine hayat veren Mehmet Günsür, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalındaki Pazar Sohbeti programında unutulmaz rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Dizinin en çok konuşulan anlarından biri olan Şehzade Mustafa'nın idam sahnesine değinen Günsür, karakterin tarihsel sonunun başından beri belli olduğunu ve bütün ekibin bu sahneye hazırlandığını anlattı.

Ünlü oyuncu, "İki sene boyunca sadece benim de değil, bütün ekibin ve bütün seyircilerin beklediği şeydi bu." sözleriyle sahnenin hem oyuncular hem de izleyiciler açısından taşıdığı önemi vurguladı.

"BİR BABANIN OĞLUNU ÖLDÜRMESİ ÇOK BÜYÜK BİR OLAY"

Şehzade Mustafa'yı iki yıl boyunca canlandıran Günsür, karakterle kurduğu bağın idam sahnesini daha da zorlaştırdığını dile getirdi. Yaşananların yalnızca dramatik bir olaydan ibaret olmadığını belirten oyuncu, "Bir babanın oğlunu öldürmesi çok büyük bir olay." ifadelerini kullandı.

Günsür, sahnenin taşıdığı duygusal ve felsefi ağırlığa dikkat çekerek çekimler sırasında yaşadıkları hissin oldukça zorlayıcı olduğunu söyledi. Oyuncu, iki yıl boyunca hayat verdiği karakterin ölümünü canlandırmanın kendisinde derin bir etki bıraktığını anlattı.

BÖLÜM YAYINLANDI, TÜRBESİNDE İZDİHAM YAŞANDI

Sohbet sırasında Şehzade Mustafa'nın Bursa'daki türbesi de gündeme geldi. Fatih Altaylı'nın türbeyi ziyaret edip etmediğini sorması üzerine Günsür, gitmeyi planladığını ancak bu ziyaretin gerçekleşmediğini açıkladı.

Ünlü oyuncunun anlattığına göre, Şehzade Mustafa'nın öldürüldüğü bölümün yayınlanmasının ertesi günü Bursa'daki türbeye yoğun bir ziyaretçi akını yaşandı. Günsür, oluşan izdiham nedeniyle türbenin kapatılmak zorunda kaldığını söyledi.

Altaylı ise bu sözlerin ardından Günsür'e, "Bursa turizmine katkıda bulundun." diyerek esprili bir karşılık verdi.