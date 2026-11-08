AK Parti'yi alarma geçiren anket sonucu! Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor - Son Dakika
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AK Parti'yi alarma geçiren anket sonucu! Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor

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AK Parti\'yi alarma geçiren anket sonucu! Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor
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4 yorum

Fon soruşturmasının ardından AK Parti yönetimine sunulan anketlerde 3-4 puanlık oy kaybı ortaya çıktı. Sonuçları değerlendiren parti kurmayları, başka partilere yönelmeyip "gri alanda" bekleyen seçmen kitlesine dikkat çekerek "Bu çok tehlikeli" uyarısında bulundu. AK Parti yönetimi, siyasi hasarı gidermek ve seçmeni yeniden kazanmak için harekete geçerken, soruşturmada adı geçen herkesin makamına bakılmaksızın hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Fon soruşturmasının siyasi yansımaları AK Parti içinde tartışılmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında partiyle bağlantılı bazı isimlerin gündeme gelmesinin ardından, hem milletvekilleri hem de teşkilatlarda rahatsızlık oluştuğu belirtiliyor. Parti yönetimi, yaşanan gelişmelerin seçmen üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmak ve güven kaybını gidermek amacıyla yeni adımlar üzerinde çalışıyor. AK Parti kulislerinde, özellikle kararsız seçmenlerin başka partilere yönelmeden yeniden kazanılması için sürecin hızlandırılması gerektiği değerlendiriliyor.

"BU İŞİN İÇİNDE KİM VARSA BİR AN ÖNCE AÇIKLANMALI"

Türkiye gazetesinin haberine göre fon soruşturmasında AK Partili ve partiye yakın bazı isimlerin yer alması, parti içinde ve teşkilatlarda tepkilere neden oldu. Milletvekillerinin rahatsızlıklarını doğrudan parti yönetimine ilettiği ve soruşturmada adı geçen isimlerin bir an önce açıklanmasını istediği aktarıldı. Bazı milletvekillerinin yönetime, "Bu işin içinde kim varsa bir an önce açıklanmalı, yoksa hepimiz töhmet altında kalıyoruz." sözleriyle tepki gösterdiği belirtildi. Parti kulislerinde, yaşananların seçmenle duygusal bir kopuşa dönüşmemesi için gecikmeden önlem alınması gerektiği görüşü öne çıktı.

ANKETLERDE 3-4 PUANLIK OY KAYBI

AK Parti yönetimine sunulan anketlerde, fon soruşturmasının başlamasının ardından partinin oy oranında 3-4 puanlık düşüş yaşandığı görüldü. Ancak söz konusu seçmenlerin başka siyasi partilere yönelmediği, büyük bölümünün kararsız konuma geçtiği ifade edildi. Parti kurmayları, bu seçmenleri "gri alanda" bekleyen bir kitle olarak tanımlarken, atılacak adımlara bağlı olarak yeniden AK Parti'ye destek verebileceklerini değerlendiriyor.

"BU İŞİN SİYASİ AYAĞI VARSA HESAP SORULMALI"

AK Parti kaynakları, seçmen davranışındaki değişimin yalnızca fon soruşturmasından kaynaklanmadığını, ekonomik zorlukların da bu süreçte etkili olduğunu belirtti. Özellikle sandığa gitmeme eğiliminin artmasının parti açısından ciddi risk oluşturduğu değerlendirmesi yapıldı.

Parti kaynakları, yaşanan tabloyu şu sözlerle anlattı: "Seçmen henüz bizden kaçıp başka yere gitmiyor. Ama bize de oy vermek istemeyen bir kitle var. Hem ekonomik zorluklar hem de son yaşanan olaylar nedeniyle. Bir kararsızlar kitlesi veya sandığa gitmeyecek bir topluluk oluşuyor. Bu çok tehlikeli. Yerel seçimlerde sandığa gitmeyenlerin büyük bölümü AK Partili seçmenlerdi. Bu döngüyü kırmamız lazım. Vatandaş hesap sorulduğunu somut olarak görmek istiyor. Bürokrasi tarafında bunu başardık, kimseye eyvallahımızın olmaması lazım. Bu işin siyasi ayağı da varsa; bu da ortaya çıkarılmalı, hesap sorulmalı. Cumhurbaşkanı'nda bu kararlılık var."

SEÇMENİN GÜVENİNİ YENİDEN KAZANMAK İÇİN YOL HARİTASI

Parti yönetimi, soruşturmanın ardından ortaya çıkan siyasi hasarı gidermek amacıyla vatandaşlarla doğrudan temas kurulmasını öngören bir yol haritası üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda, fon dolandırıcılığına karıştığı belirlenen kişilerin görev veya makamlarına bakılmaksızın hesap vermesi gerektiğinin seçmene anlatılması planlanıyor.

AK Parti kurmayları, vatandaşların yalnızca açıklamalarla ikna olmayacağını, sorumlular hakkında somut adımlar atıldığını görmek istediğini değerlendiriyor. Bu nedenle soruşturmanın siyasi boyutunun bulunup bulunmadığının da açıklığa kavuşturulması gerektiği vurgulanıyor.

"KİMSENİN YANINA KAR KALMADIĞINI GÖRMELİ"

AK Parti kulislerinde, seçmenin güvenini yeniden kazanabilmek için sürecin şeffaf biçimde yürütülmesi ve sorumluların hesap vermesi gerektiği görüşü dile getiriliyor. Parti yönetiminin, vatandaşlara kimsenin korunmadığını ve suç işleyenlerin makamlarına bakılmaksızın gerekli işlemlerin yapılacağını anlatmayı hedeflediği belirtiliyor.

Kurmaylar, seçmenin "Kimsenin yanına kar kalmadığını" somut olarak görmesinin önemine işaret ederken, bu konuda geç kalınmasının siyasi hasarı daha da artırabileceği uyarısında bulunuyor.

Fon SoruşturmasıFon kriziAK PartiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (4)

  • Şahin Yılmaz Şahin Yılmaz:
    oy kaybı yaşanınca mı harekete geciliyor 40 gün oldu herşey oy icin mi adalet icinmi 1 0
  • Hüseyin Ermurat Hüseyin Ermurat:
    Herseyi elinize yüzünüze bulaşdirdiniz size oy atanların hepsi asla atmam diyor nr 3 4 puanı yerle bir emekliye 100 bin versen boş adelet adelet 0 0 Yanıtla
  • Sedat 696934 Sedat 696934:
    Adaletin önünde herkes makamına bakılmaksızın yargılanmalı 0 0 Yanıtla
  • 6wv9g2rfh9 6wv9g2rfh9:
    koyun seçmeniz 0 0
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