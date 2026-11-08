Nursema geri döndü, Kızılcık Şerbeti\'nin reytingleri fırladı

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, Nursema karakterinin geri dönüşüyle reytinglerde yükselişe geçti. Öldüğü düşünülen karakterin ailesine kavuştuğu bölümde dizi, üç izleyici kategorisinde de yükseliş kaydederken iki kategoride sezonun en yüksek sonuçlarına ulaştı.

NURSEMA'NIN DÖNÜŞÜ REYTİNGLERE YANSIDI

Ceren Karakoç'un canlandırdığı Nursema karakterinin yeniden hikayeye dahil olması, Kızılcık Şerbeti'nin izlenme performansına da yansıdı. 6 Kasım Cuma akşamı ekrana gelen 145. bölüm, dizinin son haftalardaki yükselişini güçlendirdi. Yapım, Total'de 6,80, AB'de 6,88 ve ABC1'de 7,25 reyting alarak üç kategoride de ikinci sırada yer aldı.

İKİ KATEGORİDE SEZONUN EN YÜKSEK REYTİNGİ

Dizi, 23 Ekim'deki son yeni bölümüne göre Total'de 0,72, AB'de 1,10 ve ABC1'de 0,98 puanlık artış yakaladı. Total ve ABC1'de sezonun en yüksek rakamlarına ulaşan yapım, böylece Nursema'nın dönüşünün ardından dikkat çekici bir yükseliş sergiledi.

ZİRVENİN SAHİBİ DEĞİŞMEDİ

Kızılcık Şerbeti'nin yükselişine rağmen cuma akşamının en çok izlenen yapımı Taşacak Bu Deniz oldu. TRT 1'in dizisi, Total'de 11,11, AB'de 10,00 ve ABC1'de 10,86 reyting alarak üç kategoride de birinciliğini korudu. İki dizi arasındaki rekabet, yeni bölümlerin yayımlanmasıyla devam etti.