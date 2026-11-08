İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü - Son Dakika
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İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü

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İstanbul\'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev\'i taraftarlar dövdü
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İstanbul\'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev\'i taraftarlar dövdü
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İstanbul'da Umut Çamkıran ile Mourad Aliev arasında düzenlenen WBC Silver ağır sıklet kemer maçının ardından ortalık karıştı. Karşılaşmayı puanla kazanan Aliev'in tribünlere yönelik hareketine öfkelenen Türk taraftarlar ringe girerek boksöre saldırdı.

İstanbul'da düzenlenen WBC Silver ağır sıklet kemer mücadelesinde Türk boksör Umut Çamkıran ile Mourad Aliev karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı puanla kazanan Aliev, maçın ardından yaptığı hareketle tribünlerin tepkisini çekti. Kısa sürede büyüyen gerginlik, taraftarların ringe girmesiyle kavgaya dönüştü.

TARAFTARLAR RİNGE GİRİP ALİEV'E SALDIRDI

Mücadelenin tamamlanmasının ardından Aliev'in taraftarlara yönelik hareketi üzerine bazı Türk taraftarlar ringe çıktı. Öfkeli taraftarlar, karşılaşmanın galibi Aliev'e fiziksel saldırıda bulundu. Böylece kemer mücadelesinin ardından ringde kavga yaşandı.

KEMER MAÇININ ÖNÜNE KAVGA GEÇTİ

WBC Silver ağır sıklet kemeri için düzenlenen organizasyonda Aliev'in puanla elde ettiği galibiyetin ardından yaşanan olaylar, karşılaşmanın önüne geçti.

İstanbulSporSon Dakika

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