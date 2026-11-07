Yok böyle bir maç! Galatasaray Amedspor'u 4-3 yendi - Son Dakika
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Yok böyle bir maç! Galatasaray Amedspor'u 4-3 yendi

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Yok böyle bir maç! Galatasaray Amedspor\'u 4-3 yendi
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18 yorum

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Amedspor'u 4-3 mağlup etti. Rafael Leao'nun golüyle öne geçen ve farkı üçe çıkaran sarı-kırmızılılar, rakibinin üst üste bulduğu gollerle zor anlar yaşadı. Barış Alper Yılmaz'ın golüyle rahatlayan Galatasaray, 7 gole sahne olan mücadeleden 3 puanla ayrılarak puanını 28'e yükseltti. Amedspor ise 23 puanda kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Amedspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin 7 gol izlediği mücadelede sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı üçe çıkaran Galatasaray, Amedspor'un kısa sürede bulduğu iki golle sarsıldı. Barış Alper Yılmaz'ın golüyle yeniden iki farklı üstünlük yakalayan ev sahibi ekip, karşılaşmayı 4-3 kazanmayı başardı.

GALATASARAY MAÇA GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, henüz 7. dakikada Rafael Leao'nun golüyle öne geçti. Lucas Torreira'nın savunma arkasına gönderdiği ara pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Portekizli yıldız, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne taşıdı.

Golden sonra Galatasaray baskısını sürdürürken Amedspor da rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Konuk ekipte Dia Saba'nın 18. dakikadaki sert şutunu Uğurcan Çakır kurtardı. Sarı-kırmızılılar ise Rafael Leao ile yakaladığı fırsatlarda kaleci Lafont'u geçemedi.

İLK YARININ SONUNDA FARK İKİYE ÇIKTI

İlk yarının son bölümünde Galatasaray önemli fırsatlar yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, 45. dakikada rakibini eksik yakaladığı hızlı hücumda Yunus Akgün ile net bir gol fırsatından yararlanamadı. Aynı dakikada gelişen bir başka atakta ise Batrakov'un içeriye çevirdiği topa müdahale eden Amedspor kalecisi Lafont, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. Bu golle farkı ikiye çıkaran Galatasaray, soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

RAFAEL LEAO SAKATLANDI, OYUNA DEVAM EDEMEDİ

İkinci yarının başlamasının hemen ardından Galatasaray'da sakatlık şoku yaşandı. İlk golün sahibi Rafael Leao, topuk pası sırasında yaşadığı ağrının ardından 47. dakikada kenara geldi. Portekizli yıldızın oyuna devam edemeyeceğinin anlaşılması üzerine teknik direktör Okan Buruk zorunlu değişikliğe gitti.

Leao'nun yerine 50. dakikada genç golcü Deniz Gül oyuna dahil oldu. Victor Osimhen'in ardından Leao'nun da sakatlanması, sarı-kırmızılı ekipte endişe yarattı. Yıldız futbolcunun sakatlığının ciddiyetinin yapılacak kontrollerin ardından netleşmesi bekleniyor.

AMEDSPOR 3-0'DAN GERİ DÖNDÜ

Galatasaray, 59. dakikada Batrakov'un golüyle farkı üçe çıkardı. Genç futbolcunun plase vuruşu David Bates'e çarparak yön değiştirdi ve ağlarla buluştu. Skoru 3-0'a getiren sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın kontrolünü tamamen ele geçirmiş gibi görünse de Amedspor'un cevabı gecikmedi.

Konuk ekip, 63. dakikada Dia Saba'nın serbest vuruştan attığı golle farkı ikiye indirdi. Bu golden yalnızca üç dakika sonra Furkan Soyalp'in ortasında Orban'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 3-2'ye geldi. Amedspor'un kısa sürede bulduğu iki gol, mücadelede heyecanı yeniden artırdı.

BARIŞ ALPER SAHNEYE ÇIKTI

Amedspor'un farkı bire indirmesinin ardından Galatasaray yeniden hücumdaki etkisini artırmaya çalıştı. Okan Buruk, 68. dakikada Yunus Akgün ve Lucas Torreira'yı kenara alarak Gabriel Sara ile Leroy Sane'yi oyuna dahil etti.

Sarı-kırmızılıların aradığı gol 80. dakikada geldi. Gabriel Sara'nın ceza sahasına gönderdiği etkili ortada Barış Alper Yılmaz yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Bu golle Galatasaray skoru 4-2'ye taşıyarak farkı yeniden ikiye çıkardı.

7 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN GALATASARAY

Karşılaşmanın son bölümünde Amedspor bir gol daha bularak farkı yeniden bire indirdi. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, büyük heyecana sahne olan mücadeleden 4-3 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 28'e yükselten sarı-kırmızılılar, hanesine 3 puan daha yazdırdı. Amedspor ise 23 puanda kaldı.

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Okurların en beğendiği yorum

“Amed spor’a devlet desteği yeter bu kadar.”

Tüm yorumlar (18)
Barış Alper YılmazTrendyol Süper LigRafael LeaoGalatasaraySporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (18)

  • bdh76xgfwj bdh76xgfwj:
    Amed spor’a devlet desteği yeter bu kadar. 25 17 Yanıtla
    dilaver ovalı dilaver ovalı:
    GS Yİ KENDİ EVİNDE SİLKELEDİK...BU DA BÜYÜK BAŞARI... 0 0
  • Serdar null Serdar null:
    beşiktaşlı olarak canı gönülden tebrik ederim tüm galatasaray lıları 17 7
    Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Bu nasıl saha, takımın yarısı 2 maç daha yapsın sakatlanır. Osimhen yoksa Leo var, Leo yoksa batrakov var, tebrikler aslanım bunları yenmeniz ayrı bir güzeldi. 18 5
  • Casper Casper:
    şampiyon GS olacak 14 2
  • Tom Jerry Tom Jerry:
    Baslar yine cikcikler yok yere atti yok penalti yok kirmizi, artik kabak tadi veriyorlar, zevk almistir bu aksam hepsi, 14 1
  • gelecek.3506 gelecek.3506:
    Ohhh beeee 7 3 Yanıtla
    Wedding TV Wedding TV:
    Sahanizda 3 gol yediniz bu korku yeter size bir ömür Amed şampiyon olacak yazın bunu 0 0
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