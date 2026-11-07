Filiz Taçbaş\'ın beyninde tümör çıktı! Ameliyat sonrası hafızasını kaybetti

Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş, uzun bir aranın ardından katıldığı televizyon programında yaşadığı zorlu sağlık sürecini ilk kez anlattı. Beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan ünlü oyuncu, operasyon sonrasında hafızasıyla ilgili ciddi sorunlar yaşadığını belirterek o günlerde neler hissettiğini açıkladı.

BEYNİNDE TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Bir döneme damga vuran "Mahallenin Muhtarları" dizisinde canlandırdığı Kuaför Behiye karakteriyle tanınan Filiz Taçbaş, daha sonra "Arka Sokaklar" dizisinde Rıza Baba'nın eşi Ayla Soylu rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren oyuncu, Kanal D'de yayınlanan "Pazar Gezmesi" programında Asiye Acar'ı İzmir Foça'daki evinde ağırladı. Zeytin yetiştiriciliğiyle ilgilendiği yaşamından söz eden Taçbaş, sohbet sırasında sağlık durumuyla ilgili beklenmedik açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, yapılan tetkikler sonucunda beyninde tümör tespit edildiğini ve yaklaşık altı buçuk ay önce ameliyat masasına yattığını söyledi. Operasyonunu o dönemde kamuoyuna duyurmayan Taçbaş, ameliyat sonrasında yaşadıklarının kendisi için oldukça zor olduğunu anlattı.

AMELİYAT SONRASI HAFIZASINI KAYBETTİ

Filiz Taçbaş'ın açıklamalarında en dikkat çeken ayrıntı, beyin ameliyatının ardından yaşadığı hafıza sorunları oldu. Ünlü oyuncu, operasyon sonrasında yakınlarını tanımakta güçlük çektiğini ve daha önce bildiği kelimeleri hatırlayamadığını belirtti. Günlük yaşamına yeniden alışmaya çalıştığı o dönemde hafızasında kalan sınırlı bilgilerden söz eden Taçbaş, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı: "Adım Filiz, bir kızım var."

"KADINA BAK, ÇİRKİNLEŞMİŞ" DEDİLER

Sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği dönemde Filiz Taçbaş'ı üzen tek şey hafıza kaybı olmadı. Ameliyatın ardından dış görünüşünde değişiklikler yaşandığını anlatan oyuncu, insanların sağlık durumunu bilmeden yaptığı yorumlardan dolayı büyük kırgınlık yaşadığını söyledi. Taçbaş, bir yandan ameliyatın etkileriyle mücadele ederken diğer yandan görünüşü hakkında yapılan olumsuz değerlendirmelerle karşılaştığını belirtti. Ünlü oyuncu, kendisini inciten sözleri şu ifadelerle anlattı: "İnsanlar bilmeden yorum yapıyorlar, 'Kadına bak, çirkinleşmiş' dediler."



