Şakalaşırken tüfeği doğrulttu: Erzurum\'da 23 yaşındaki esnaf Emirhan Kabanlı hayatını kaybetti

ERZURUM'daki iş yerinde esnaf komşusu Hakkıhan G.'nin (43) ateşlediği pompalı tüfekle yaralanan Emirhan Kabanlı (23) kaldırıldığı hastanede öldü. Olay anı işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, Kabanlı'yı şakalaşma sırasında vurduğu öne sürülen Hakkıhan G. gözaltına alındı.

'İÇİ BOŞ' DEDİĞİ TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Olay, Kevelciler Caddesi'ndeki bir gelinlikçide meydana geldi. Gelinlikçi dükkanının sahibi Hakkıhan G. ile içeri giren bitişikteki iş yerinin sahibi Emirhan Kabanlı gülerek konuşmaya başladı. İş yerinin kapısını açarak çıkmak isteyen Emirhan Kabanlı'ya, Hakkıhan G., içi boş dediği pompalı tüfeği doğrultarak tetiğe bastı. Silahın ateş alması sonucu Kabanlı, karın bölgesinden vuruldu. Kapının önüne düşen Kabanlı'nın yardımına Hakkıhan G. ve bölgedeki diğer esnaf arkadaşları koştu. Özel araçla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kabanlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli Hakkıhan G.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Hakkıhan G., sorgusu için Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerinin kapısının önünde bekleyen Emirhan Kabanlı'ya, Hakkıhan G.'nin pompalı tüfeği doğrultması ve tetiğe basmasıyla Kabanlı'nın yere yıkıldığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.