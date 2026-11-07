Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e Zafer Günü tebrik mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'ın işgalden kurtarılışının 6. yıl dönümünde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebrik mektubu göndererek, kazanılan zaferin tüm Türk dünyası için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e bir kutlama mektubu iletti. Mektubunda 30 yıllık Ermenistan işgalinin sona erdiği zaferin 6. yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası ve ihyası sürecinin hızla ilerlemesinden gurur duyduklarını ifade etti.

"GÜNEY KAFKASYA ARTIK BİR ÇATIŞMA BÖLGESİ DEĞİL"

Türkiye ile Azerbaycan’ın Şuşa Beyannamesi ile pekişen "Tek millet, iki devlet" anlayışına dikkat çeken Erdoğan, bölgesel istikrar vurgusu yaptığı mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Bölgemizde kalıcı barışın, huzurun ve istikrarın tesis edilmesi için eş güdüm içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Güney Kafkasya artık bir çatışma ve istikrarsızlık bölgesi olarak değil, iş birliği ve kalkınma bölgesi olarak anılmaktadır. Vatanlarının bağımsızlığı uğruna mücadelede canlarını feda eden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını saygı ve hürmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

KARABAĞ ZAFARİ 6 YILI GERİDE BIRAKTI

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül 2020'de başlattığı 44 günlük operasyonla 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyü Ermenistan işgalinden kurtarmıştı. Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesiyle Ağdam, Laçın ve Kelbecer illeri de Azerbaycan'a iade edilmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha önce 10 Kasım olarak belirlenen Zafer Günü tarihini, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümüne denk gelmesi sebebiyle Şuşa'nın işgalden kurtarıldığı gün olan 8 Kasım olarak değiştirmişti.