Fenerbahçe\'den 40 milyon euroluk transfer hamlesi

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi öncesinde hareketlilik başladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, orta saha arayışlarında rotasını Brezilya'ya çevirdi. Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre Fenerbahçe, Botafogo'nun 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Danilo'yu transfer listesine ekledi. Sarı-lacivertlilerin oyuncuyu Güney Amerika'da takip ettiği ve ocak ayında transfer için girişimlerde bulunabileceği aktarıldı.

BOTAFOGO 22 MİLYON EURO ÖDEDİ

Temmuz 2025'te Nottingham Forest'tan Botafogo'ya transfer olan Danilo, Brezilya temsilcisiyle Temmuz 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Botafogo'nun yıldız futbolcunun bonservisi için yaklaşık 22 milyon euro ödediği belirtildi. Oyuncunun sözleşmesinde uluslararası transferler için 200 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunduğu ifade edilirken bazı belgelerde bu rakamın 20 milyon euro olarak geçtiği de öne sürüldü.

ZENIT'İN 40 MİLYON EUROLUK TEKLİFİNİ REDDETTİ

Danilo için daha önce Rusya temsilcisi Zenit'in de devreye girdiği belirtildi. Rus kulübünün bonuslarla birlikte 40 milyon euroya ulaşabilecek bir teklif sunduğu ancak Brezilyalı futbolcunun bu teklifi kabul etmediği aktarıldı. Danilo'nun Rusya Ligi'nde forma giymeye sıcak bakmadığı, kariyerini Brezilya'da sürdürmeyi veya Avrupa'nın daha rekabetçi liglerinden birinde oynamayı tercih ettiği kaydedildi.

DÜNYA KUPASI PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Danilo'nun turnuvadaki performansının ardından Avrupa kulüplerinin ilgisini çektiği belirtildi. Botafogo'nun 25 yaşındaki orta saha için 40 milyon euro bonservis bedeli talep edebileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin ocak ayında Danilo için resmi girişimlere başlaması beklenirken sarı-lacivertli kulübün şu ana kadar Botafogo'ya herhangi bir resmi teklif sunmadığı ifade edildi.