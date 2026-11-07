Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı

Afyonkarahisar’dan Eskişehir’e uzanan hatta biçerdöver alacağı nedeniyle başlayan kavga, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kadının ağır yaralandığı kanlı bir katliam zincirine dönüştü. Gözü dönmüş zanlı Arif Sefa Özdemir'in dehşet saçtığı anlar ve saldırıdan kurtulan öğretmenin ifadeleri ortaya çıktı.

Afyonkarahisar’da 5 Kasım günü saat 12.00 sıralarında başlayan olaylar zinciri, Cumhuriyet tarihinin en kanlı katliamlarından birine sahne oldu. İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde yaşayan 28 yaşındaki Arif Sefa Özdemir, Gazlıgöl'de biçerdöver alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlık yaşadığı kişilerle buluştu. Daha sonra Ayazini köyü kırsalına geçen zanlı, saat 15.10 sıralarında 40 ND 574 plakalı otomobil ile biçerdöver parasını almaya gelen Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Numan Toprak'ı (56) pompalı tüfekle vurarak katletti.

İLK SALDIRIDAN SONRA KAÇIŞ VE DEHŞET ZİNCİRİ

İlk cinayetlerin ardından bölgeden kaçan zanlı, Kıyır köyü güzergâhında Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile eşi Satı Aydoğmuş'un (68) bulunduğu Fiat Doblo marka aracın önünü kesti. Aracı gasp etmek isteyen zanlı, yaşlı çifti silahla vurarak öldürdü ve otomobillerini alarak kaçışını sürdürdü. Yaklaşık 1 kilometre ilerleyen zanlı, karşı yönden gelen İsmail Şen'in kullandığı otomobille karşılaştı. Şen'in polisi arayacağını söylemesi üzerine ateş açan zanlı, onu da olay yerinde katletti. Ayazini'de başlayan ve Kıyır köyü çevresinde yaklaşık 15 kilometrelik mesafede devam eden saldırılarda can kaybı 6'ya yükseldi.

KENT MERKEZİNDE BİR KADINI AĞIR YARALADI

Afyonkarahisar kent merkezine kadar ulaşan zanlı, Osman Gazi Mahallesi'nde çocuğunu okuldan almak üzere aracına binen S.P. isimli kadının otomobilini gasp etmeye çalıştı. Kadına ateş açan zanlı, S.P.'yi ağır yaralayarak kaçmaya devam etti.

Ayşe Sena Demir (solda) - Hilal Mete (sağda)

ARAÇTAKİ 2 ÖĞRETMENİ KATLETTİ, 1 ÖĞRETMEN SAĞ KURTULDU

Zanlı, İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır köyü yakınlarında 07 BZB 11 plakalı otomobilde bulunan öğretmenler Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir'i (46) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Araçta bulunan öğretmen S.S.G. ise saldırıdan yara almadan kurtulmayı başardı. Arif Sefa Özdemir, öğretmenlere yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı ifadesinde soğukkanlılıkla anlatarak şu ifadeleri kullandı: "Karşıdan gelen aracın önünü kestim. Aracımın arıza yaptığını söyledim ve yardım istedim. Yolcu koltuğunda oturan kadın araçtan inerek yanıma geldi. Ben kendisine suç işlediğimi ve araçlarını bana teslim etmelerini söyledim. Sonra sürücü mahalline yöneldim. Bu esnada elimde silah yoktu. 2-3 dakika konuşma yapıp sadece arabayı alacağımı söyledim. Şoföre de birilerini öldürdüğümü söyledim. Kapıyı açmalarını yoksa ateş edeceğimi söyledim. Telefonla polisi arıyorlardı. Korkutmak amaçlı 10'dan ve 5'ten geriye doğru saymaya başladım. Telefonu bırakmadığını görünce bir el öndekine, bir el arkadakine ateş ettim. İçinde ölü olduğu için bu aracı almadım."

SALDIRIDAN KURTULAN ÖĞRETMEN DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Saldırıdan kıl payı kurtulan öğretmen Sultan Sema Gökçe'nin polise verdiği ifadeye ulaşıldı. Gökçe, yaşadıkları dehşeti şu sözlerle aktardı: "Ben ön koltukta oturuyordum. Önce 'aracım bozuldu' deyip yardım istedi. Ardından silahını doğrultup, 'Size zarar vermeyeceğim. Sadece arabayı verin ve gidin' dedi. Bunun üzerine hemen araçtan inip yol kenarındaki alt kısma indim ve 'yapma' diye bağırdım. Ancak araçtaki iki arkadaşım, yaşadıkları büyük korku ve panik nedeniyle dışarı çıkamadı. 'Üçten geriye sayıyorum. İnmezseniz vuracağım' dedi. Ardından geriye doğru saymaya başladı ve süre bitince ateş etmeye başladı. Beni de öldüreceğini düşündüm. Ama bana ateş etmeden gitti."

Afyonkarahisar-Eskişehir hattında 74 kilometre boyunca dehşet saçan ve 8 kişiyi katleden Arif Sefa Özdemir ile ilgili adli süreç çok yönlü olarak sürdürülüyor.