Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Afyonkarahisar’da 8 kişinin katledildiği dehşet zincirinden kıl payı kurtulan öğretmen, dehşet anlarını anlattı. Saldırı anında ön koltukta oturduğunu belirten Sultan Sema Gökçe "Hemen araçtan inip yol kenarındaki alt kısma indim ve 'yapma' diye bağırdım. Ancak araçtaki iki arkadaşım, yaşadıkları büyük korku ve panik nedeniyle dışarı çıkamadı. 'Üçten geriye sayıyorum. İnmezseniz vuracağım' dedi. Ardından geriye doğru saymaya başladı ve süre bitince ateş etmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar’dan Eskişehir’e uzanan hatta biçerdöver alacağı nedeniyle başlayan kavga, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kadının ağır yaralandığı kanlı bir katliam zincirine dönüştü. Gözü dönmüş zanlı Arif Sefa Özdemir'in dehşet saçtığı anlar ve saldırıdan kurtulan öğretmenin ifadeleri ortaya çıktı.

Afyonkarahisar’da 5 Kasım günü saat 12.00 sıralarında başlayan olaylar zinciri, Cumhuriyet tarihinin en kanlı katliamlarından birine sahne oldu. İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde yaşayan 28 yaşındaki Arif Sefa Özdemir, Gazlıgöl'de biçerdöver alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlık yaşadığı kişilerle buluştu. Daha sonra Ayazini köyü kırsalına geçen zanlı, saat 15.10 sıralarında 40 ND 574 plakalı otomobil ile biçerdöver parasını almaya gelen Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Numan Toprak'ı (56) pompalı tüfekle vurarak katletti.

İLK SALDIRIDAN SONRA KAÇIŞ VE DEHŞET ZİNCİRİ

İlk cinayetlerin ardından bölgeden kaçan zanlı, Kıyır köyü güzergâhında Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile eşi Satı Aydoğmuş'un (68) bulunduğu Fiat Doblo marka aracın önünü kesti. Aracı gasp etmek isteyen zanlı, yaşlı çifti silahla vurarak öldürdü ve otomobillerini alarak kaçışını sürdürdü. Yaklaşık 1 kilometre ilerleyen zanlı, karşı yönden gelen İsmail Şen'in kullandığı otomobille karşılaştı. Şen'in polisi arayacağını söylemesi üzerine ateş açan zanlı, onu da olay yerinde katletti. Ayazini'de başlayan ve Kıyır köyü çevresinde yaklaşık 15 kilometrelik mesafede devam eden saldırılarda can kaybı 6'ya yükseldi.

KENT MERKEZİNDE BİR KADINI AĞIR YARALADI

Afyonkarahisar kent merkezine kadar ulaşan zanlı, Osman Gazi Mahallesi'nde çocuğunu okuldan almak üzere aracına binen S.P. isimli kadının otomobilini gasp etmeye çalıştı. Kadına ateş açan zanlı, S.P.'yi ağır yaralayarak kaçmaya devam etti.

Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
Ayşe Sena Demir (solda) - Hilal Mete (sağda)

ARAÇTAKİ 2 ÖĞRETMENİ KATLETTİ, 1 ÖĞRETMEN SAĞ KURTULDU

Zanlı, İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır köyü yakınlarında 07 BZB 11 plakalı otomobilde bulunan öğretmenler Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir'i (46) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Araçta bulunan öğretmen S.S.G. ise saldırıdan yara almadan kurtulmayı başardı. Arif Sefa Özdemir, öğretmenlere yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı ifadesinde soğukkanlılıkla anlatarak şu ifadeleri kullandı: "Karşıdan gelen aracın önünü kestim. Aracımın arıza yaptığını söyledim ve yardım istedim. Yolcu koltuğunda oturan kadın araçtan inerek yanıma geldi. Ben kendisine suç işlediğimi ve araçlarını bana teslim etmelerini söyledim. Sonra sürücü mahalline yöneldim. Bu esnada elimde silah yoktu. 2-3 dakika konuşma yapıp sadece arabayı alacağımı söyledim. Şoföre de birilerini öldürdüğümü söyledim. Kapıyı açmalarını yoksa ateş edeceğimi söyledim. Telefonla polisi arıyorlardı. Korkutmak amaçlı 10'dan ve 5'ten geriye doğru saymaya başladım. Telefonu bırakmadığını görünce bir el öndekine, bir el arkadakine ateş ettim. İçinde ölü olduğu için bu aracı almadım."

SALDIRIDAN KURTULAN ÖĞRETMEN DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Saldırıdan kıl payı kurtulan öğretmen Sultan Sema Gökçe'nin polise verdiği ifadeye ulaşıldı. Gökçe, yaşadıkları dehşeti şu sözlerle aktardı: "Ben ön koltukta oturuyordum. Önce 'aracım bozuldu' deyip yardım istedi. Ardından silahını doğrultup, 'Size zarar vermeyeceğim. Sadece arabayı verin ve gidin' dedi. Bunun üzerine hemen araçtan inip yol kenarındaki alt kısma indim ve 'yapma' diye bağırdım. Ancak araçtaki iki arkadaşım, yaşadıkları büyük korku ve panik nedeniyle dışarı çıkamadı. 'Üçten geriye sayıyorum. İnmezseniz vuracağım' dedi. Ardından geriye doğru saymaya başladı ve süre bitince ateş etmeye başladı. Beni de öldüreceğini düşündüm. Ama bana ateş etmeden gitti."

Afyonkarahisar-Eskişehir hattında 74 kilometre boyunca dehşet saçan ve 8 kişiyi katleden Arif Sefa Özdemir ile ilgili adli süreç çok yönlü olarak sürdürülüyor.

GüncelGökçeAfyonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Teklif Meclis’e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda
“Cinsel saldırıya uğradım“ diyen Mustafa Sarıgül’ün koruması isyan etti "Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
18 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti 3 kişinin durumu kritik 18 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti! 3 kişinin durumu kritik
Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike
Osimhen’den haber var Galatasaray son durumunu açıkladı Osimhen'den haber var! Galatasaray son durumunu açıkladı
Bakan Çiftçi’den polislere peş peşe müjdeler Mesai, maaş ve konut Bakan Çiftçi'den polislere peş peşe müjdeler! Mesai, maaş ve konut
16:24
Galatasaray ve Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu için karşı karşıya
Galatasaray ve Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu için karşı karşıya
16:12
Bir döneme damga vuran Bahar Erdeniz’in son hali
Bir döneme damga vuran Bahar Erdeniz'in son hali
15:34
Süper Lig’de durdurulamayan düşüş Üst üste 8. yenilgi
Süper Lig'de durdurulamayan düşüş! Üst üste 8. yenilgi
14:53
Osimhen için olay iddia Ülkesinde “vatan haini“ ilan edilebilir
Osimhen için olay iddia! Ülkesinde "vatan haini" ilan edilebilir
14:52
Gençler karne hediyesi olarak bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor “Ayağımı küçültün“ diyen bile var
Gençler karne hediyesi olarak bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor! "Ayağımı küçültün" diyen bile var
14:45
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
14:41
Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup
14:14
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
13:38
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
11:12
Sağlık çalışanının acı sonu Cansız bedenini çevredeki vatandaşlar buldu
Sağlık çalışanının acı sonu! Cansız bedenini çevredeki vatandaşlar buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 16:45:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android