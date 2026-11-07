Samsun Atakum'da 5. kat balkonundan düşen acil tıp teknisyeni hayatını kaybetti. - Son Dakika
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Samsun Atakum'da 5. kat balkonundan düşen acil tıp teknisyeni hayatını kaybetti.

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Samsun Atakum\'da 5. kat balkonundan düşen acil tıp teknisyeni hayatını kaybetti.
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Samsun Atakum'da 5. kattaki evinin yatak odası balkonundan düşen 39 yaşındaki acil tıp teknisyeni hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtilen sağlık çalışanının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp'a gönderildi, polis inceleme başlattı.

Samsun'un Atakum ilçesinde 5. kattaki evinin yatak odası balkonundan düşen 39 yaşındaki sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde acil tıp teknisyeni (ATT) olarak görev yapan evli 1 çocuk babası Sinan Keleş (39), ikametinin yatak odasının balkon penceresinden aşağı düştü. Sabah saatlerinde vatandaşlar yerde bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark edince olay sağlık ekiplerine ve polise haber verildi. Olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede sinen Keleş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve 1 çocuk 10 babası Sinan Keleş'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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