Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike - Son Dakika
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Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike

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Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike
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5 yorum

Yasal zorunluluğa rağmen 150 bine ulaşan kayıt dışı günlük ve saatlik kiralık daireler; vergi kaybı ve güvenlik zafiyetinin yanı sıra ortaya çıkan gizli kamera vakalarıyla özel hayatın gizliliğini tehdit ediyor.

Denetimlere ve izin belgesi zorunluluğuna rağmen kayıt dışı şekilde yürütülen günlük ve saatlik konut kiralamaları; vergi kaybı, haksız rekabet, güvenlik açıkları ve dairelerdeki gizli kamera skandallarıyla kamuoyunda büyük endişe yaratıyor.

Türkiye genelinde izin belgesi zorunluluğuna karşın piyasada yaklaşık 150 bin kayıt dışı günlük kiralık konutun bulunduğu belirtildi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, idari denetimlerden kaçmak isteyen kişilerin kiralama ilanlarını ve iletişim süreçlerini sosyal medya platformları ile mesajlaşma gruplarına taşıdığı görüldü. Piyasada saatlik kiralık daire fiyatlarının 700 liradan başladığı, günlük kiralama bedellerinin ise 4 bin liraya kadar çıktığı kaydedildi.

SİTE SAKİNLERİ BİLE TEHDİT EDİLİYOR

Hiçbir kimlik kontrolü yapılmadan gerçekleştirilen denetimsiz kiralamalar, özellikle çok daireli ve kalabalık sitelerde ciddi güvenlik zafiyetlerine yol açıyor. Bina ve site sakinlerinin huzurunu kaçıran bu durum karşısında yetkililere şikâyette bulunan bazı site sakinlerinin ise kiralama yapan kişilerce tehdit edildiği iddialar arasında yer aldı.

İZLENİYOR OLABİLİRSİNİZ: GİZLİ KAMERA TEHLİKESİ

Kısa süreli kiralanan konutlarda son dönemde sıklıkla gündeme gelen gizli kamera vakaları, özel hayatın gizliliğine yönelik tehditleri en üst seviyeye çıkardı. Yetkililer ve sektör temsilcileri; kayıt dışı faaliyetlerin devlete büyük miktarda vergi kaybı yaşattığını, yasal izin belgesiyle çalışan işletmeler açısından haksız rekabet oluşturduğunu ve en önemlisi bina sakinlerinin can ile mal güvenliğini doğrudan riske attığını belirterek denetimlerin artırılacağını vurguluyor.

Okurların en beğendiği yorum

“Özellikle saatlik kiralık ev ne demek? AKP döneminin yeni fuhuş evleri! Yaoarsa AKP yapar.”

Tüm yorumlar (5)
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    Yorumlar (5)

  • Abdullah Abdullah:
    Özellikle saatlik kiralık ev ne demek? AKP döneminin yeni fuhuş evleri! Yaoarsa AKP yapar. 6 3
  • Abdullah Abdullah:
    Bir zamanlar 1+1 / 1+0 evlere Türk aile yapı tarzına uygun değil diye karşı çıkan AKP, şimdi yer yeri bu evlerle doldurdu. Modern fuhuş yuvalarının oluşumunu sağladı. Yazık öok yazık. 1 1
  • onddemir onddemir:
    sadece İstanbul değil Anadolu'nun tüm kentleri 1+1 evlerle kaynıyor halende yapılmaya devam ediyor. ben aslen kastamonuluyum bizim oralar bile 1 oda evlerle dolu. akepe neyi hedefliyor bu konsept ile neyi planlıyor göreceğiz!!! 0 1 Yanıtla
  • hyasin021995 hyasin021995:
    Bursa İznik e gelin vallahi kayıt kuyut yok yetkililer aval aval seyrediyor 0 0 Yanıtla
  • Teoman Teo Teoman Teo:
    Otelde 3 saatlik isim oluyor zaten 0 0
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