Galatasaray ve Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu için karşı karşıya

Transfer dönemleri yaklaşırken Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeni bir rekabetin yaşanabileceği öne sürüldü. İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, milli futbolcunun geleceğine ilişkin tartışmaları artırdı. İtalyan basınına göre iki ezeli rakip, tecrübeli orta saha oyuncusunu Türkiye'ye getirmek için harekete geçmeye hazırlanıyor.

İTALYAN BASINI TRANSFER YARIŞINI DUYURDU

İtalya'nın La Stampa gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nun durumunu yakından takip ediyor. Yaklaşık iki yıldır milli futbolcunun transferiyle ilgilenen iki kulübün, Inter ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamaması halinde tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduğu belirtildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN İLK TERCİHİ INTER

32 yaşındaki futbolcunun önceliğinin kariyerine Inter'de devam etmek olduğu aktarıldı. Ancak taraflar arasında yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşmaya varılamadı.

Hakan Çalhanoğlu'nun yıllık yaklaşık 6 milyon euro olan net maaşını korumak istediği ve en az iki yıllık yeni sözleşme talep ettiği ifade edildi. Milli futbolcunun, takım içindeki konumuna uygun şartlarla kariyerini İtalya'da sürdürmek istediği kaydedildi.

INTER YÖNETİMİ SAKATLIKLAR NEDENİYLE TEMKİNLİ

Inter yönetiminin ise tecrübeli futbolcunun yaşı ve son dönemde yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle yeni sözleşme konusunda acele etmediği belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun son iki sezonda sakatlıklar nedeniyle sırasıyla 17 ve 15 karşılaşmada forma giyememesi, kulübün değerlendirmelerinde etkili oldu. İtalyan ekibinin, oyuncunun taleplerini bu tabloyu da dikkate alarak değerlendirdiği aktarıldı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY FIRSAT KOLLUYOR

Inter ile anlaşma sağlanamaması halinde Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda bonservis bedeli olmadan transfer edilebilecek olması, Fenerbahçe ve Galatasaray açısından önemli bir fırsat olarak görülüyor.

İtalyan basınında yer alan haberde iki kulübün de milli yıldızı kadrosuna katmak için gerekli girişimleri yapmaya hazır olduğu vurgulandı. Ancak Hakan'ın geleceğine ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

JUVENTUS VE COMO DA DEVREDE

Hakan Çalhanoğlu'na yalnızca Türkiye'den değil, İtalya'dan da ilgi olduğu belirtildi. Cesc Fabregas yönetimindeki Como ile Juventus'un milli futbolcunun sözleşme sürecini yakından takip ettiği aktarıldı. Inter ile görüşmelerin sonuçsuz kalması durumunda iki İtalyan kulübünün de transfer yarışına dahil olabileceği ifade edildi.

BU SEZON 12 MAÇTA 3 GOL ATTI

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda 12 karşılaşmada görev yaptı. Toplam 647 dakika sahada kalan milli futbolcu, 3 gol kaydetti.

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Inter ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.