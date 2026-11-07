Galatasaray-Amedspor maçına saatler kala zemin görüntülendi! Tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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Galatasaray-Amedspor maçına saatler kala zemin görüntülendi! Tepkiler çığ gibi

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Galatasaray-Amedspor maçına saatler kala zemin görüntülendi! Tepkiler çığ gibi
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1 yorum

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amedspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala RAMS Park Stadyumu'nun zemini görüntülendi. Zeminin durumunun oldukça kötü olduğu gözlemlenirken, taraftarlar bu duruma tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amedspor'u konuk etmeye hazırlanan Galatasaray'da kritik karşılaşma öncesinde RAMS Park Stadyumu'nun zemini gündeme oturdu.

ZEMİNİN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Maçın başlamasına saatler kala stadyum zemininden paylaşılan son görüntüler, saha şartlarının oldukça elverişsiz olduğunu gözler önüne serdi. Çimlerin ciddi şekilde yıprandığı ve bozulduğu gözlemlendi.

Galatasaray-Amedspor maçına saatler kala zemin görüntülendi! Tepkiler çığ gibi

TARAFTARLARDAN TEPKİ 

Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart müsabakasında Victor Osimhen'in de saha içinden şikayette bulunduğu RAMS Park zemininin kötü durumu, Amedspor maçı öncesinde taraftarları endişelendirirken, ciddi tepkilerin gelmesine neden oldu. 

Galatasaray-Amedspor maçına saatler kala zemin görüntülendi! Tepkiler çığ gibi
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    Yorumlar (1)

  • Alper Alper:
    Bîjî AMED SPOR 0 0
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