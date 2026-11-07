Kadınlar derbisinde muhteşem son! Kazanan 89. dakikada belli oldu

Kadınlar derbisinde muhteşem son! Kazanan 89. dakikada belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev, Galatasaray'ı 89. dakikada Ece Türkoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 1-0 kazandı.
ECE'DEN 3 PUANI GETİREN GOL
Zorlu derbide her iki takım da maç boyunca yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Mücadelede sessizliği Fenerbahçe bozdu. Mücadelenin 89. dakikasında sahneye çıkan Ece Türkoğlu, takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.
ALTIN DEĞERİNDE GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 22'e yükselterek liderliğe yükselmeyi başardı. Ligde ilk kez kaybeden Galatasaray ise 21 puanda kaldı.
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