Kadınlar derbisinde muhteşem son! Kazanan 89. dakikada belli oldu - Son Dakika
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Kadınlar derbisinde muhteşem son! Kazanan 89. dakikada belli oldu

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Kadınlar derbisinde muhteşem son! Kazanan 89. dakikada belli oldu
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3 yorum

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev, Galatasaray'ı 89. dakikada Ece Türkoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 1-0 kazandı.

ECE'DEN 3 PUANI GETİREN GOL

Zorlu derbide her iki takım da maç boyunca yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Mücadelede sessizliği Fenerbahçe bozdu. Mücadelenin 89. dakikasında sahneye çıkan Ece Türkoğlu, takımına 3 puanı getiren golü kaydetti. 

Kadınlar derbisinde muhteşem son! Kazanan 89. dakikada belli oldu

ALTIN DEĞERİNDE GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 22'e yükselterek liderliğe yükselmeyi başardı. Ligde ilk kez kaybeden Galatasaray ise 21 puanda kaldı.

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“Her Sene bÖyle cimcboma böyle K....”

Tüm yorumlar (3)
GalatasarayFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • mesut mesut:
    Her Sene bÖyle cimcboma böyle K.... 3 1 Yanıtla
  • vedat cici vedat cici:
    mesut: işin sonunda sizinkiler bizimkilerin altında ama 1 0
  • Emin Ustun Emin Ustun:
    evet 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kadınlar derbisinde muhteşem son! Kazanan 89. dakikada belli oldu - Son Dakika
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