Van'da katliam gibi kaza! Araç hurdaya döndü, hayatını kaybedenler var - Son Dakika
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Van'da katliam gibi kaza! Araç hurdaya döndü, hayatını kaybedenler var

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Van\'da katliam gibi kaza! Araç hurdaya döndü, hayatını kaybedenler var
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6 yorum
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Van\'da katliam gibi kaza! Araç hurdaya döndü, hayatını kaybedenler var
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Van-Özalp karayolunda tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası faciaya dönüştü. İlk belirlemelere göre kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Van'da tır ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Çok sayıda ekibin sevk edildiği kazanın ardından bölgedeki çalışmalar başladı.

Van'da katliam gibi kaza! Araç hurdaya döndü, hayatını kaybedenler var

TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Van- Özalp karayolunda meydana gelen trafik kazasında tır ile minibüs çarpıştı. İki aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İlk bilgilerde kazanın meydana geldiği yol Van-Özalp karayolu olarak belirtildi.

Van'da katliam gibi kaza! Araç hurdaya döndü, hayatını kaybedenler var

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın bildirilmesinin ardından ambulans, polis, jandarma, AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölgeye sevk edildi. Ayrıca Özalp, Erçek ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de kaza yerine yönlendirildi. 

Van'da katliam gibi kaza! Araç hurdaya döndü, hayatını kaybedenler var
Okurların en beğendiği yorum

“Allah'ım dayanma gücü ve sağlık versin. Allah yardımcıları olsun, çok üzücü bir haber.”

Tüm yorumlar (6)
Ulusal Medikal Kurtarma EkibiJandarmaİtfaiyeTrafikGüncelPolisÖzalpAFADKazaVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (6)

  • Sedat DOĞAN Sedat DOĞAN:
    Allah'ım dayanma gücü ve sağlık versin. Allah yardımcıları olsun, çok üzücü bir haber. 10 1
    erbilek06 erbilek06:
    Amed den 3 gol yiyen GS sende düzgün değilsin 1 19
  • Faruk Aydoğan Faruk Aydoğan:
    erbilek insanlar ölüyor senin ben derdini 7 1 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Farukcum onu yazan yapay zeka normal biri değil kaale alma 0 0
  • recep özoğul recep özoğul:
    Allah rahmet eylesin. 2 1 Yanıtla
  • Güven Önemli Güven Önemli:
    tırların hızına kimse yetişemiyor,tırlar tırlığını bilmeli 0 0
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