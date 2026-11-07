Van\'da katliam gibi kaza! Araç hurdaya döndü, hayatını kaybedenler var

Van'da katliam gibi kaza! Araç hurdaya döndü, hayatını kaybedenler varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van-Özalp karayolunda tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası faciaya dönüştü. İlk belirlemelere göre kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Van'da tır ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Çok sayıda ekibin sevk edildiği kazanın ardından bölgedeki çalışmalar başladı.
TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Van- Özalp karayolunda meydana gelen trafik kazasında tır ile minibüs çarpıştı. İki aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İlk bilgilerde kazanın meydana geldiği yol Van-Özalp karayolu olarak belirtildi.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Kazanın bildirilmesinin ardından ambulans, polis, jandarma, AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölgeye sevk edildi. Ayrıca Özalp, Erçek ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de kaza yerine yönlendirildi.
“Allah'ım dayanma gücü ve sağlık versin. Allah yardımcıları olsun, çok üzücü bir haber.”Tüm yorumlar (6)
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