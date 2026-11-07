Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu - Son Dakika
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Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu

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Batrakov\'un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu
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6 yorum
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Batrakov\'un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu
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Galatasaray'ın genç yıldızı Batrakov'un menajeri olduğu belirtilen Vladimir Kuzmichev'den Fenerbahçe için açıklama geldi. Rus menajer, sarı-lacivertlilerin ilgilendiği futbolcuyu duyurdu.

Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, Rus basınında yer alan transfer iddialarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KISLYAK İDDİALARINI DOĞRULADI

Rus basınının "Türk kulüplerinin Rus pazarına ilgisi artıyor mu?" sorusu üzerine konuşan Kuzmichev, CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak ile ilgili transfer iddiasını doğruladı. 

''İLGİLENDİĞİNİ BİLİYORUM''

Sadece Galatasaray'ın değil, Fenerbahçe'nin de genç futbolcuyu yakından takip ettiğini belirten Rus menajer, "Matvey'in menajeri Sasha Manyakov ile konuşmanız gerekiyor. Ancak hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin Matvey ile ilgilendiğini biliyorum, bu doğru." ifadelerini kullanarak ezeli rakiplerin Rus futbolcu için devreye girdiğini duyurdu

Okurların en beğendiği yorum

“GS gibi devasa bir kulüp dururken Fener denilen Anadolu kulübüne neden gitsin? Bir tarafta 5 yıldızlı son 4 sezon şampiyon olmuş Gs, diğer tarafta 14 senedir…”

Tüm yorumlar (6)
Aleksey BatrakovGalatasarayFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (6)

  • E Ş E Ş:
    GS gibi devasa bir kulüp dururken Fener denilen Anadolu kulübüne neden gitsin? Bir tarafta 5 yıldızlı son 4 sezon şampiyon olmuş Gs, diğer tarafta 14 senedir şampiyon olamayan ve her gün ayrı bir kaosun yaşandığı FB. Futbolcu olan birinin tercih konusunda zorlanmayacağı ortada. 9 12
    durur1155 durur1155:
    siz ağlaya ağlaya 10 sezonda şampiyon olursunu hepsi şaibeli 0 0
  • Berat Yıldïrım Berat Yıldïrım:
    son 10 senedir nasıl şampiyon olduğunuz belli Haluk Ulusoy ve sonrası tamamen fetö'nün desteğiyle ama bu devran bitecek o zaman göreceğiz şaibeli şampiyonluklar iade edilecek 3 6 Yanıtla
    Ogulcan Kayhan Ogulcan Kayhan:
    yaptıysam fener için yaptım diyen Aziz baikanınıza sorun fetöyü en iyi o bilir 4 1
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Yaw he he eziiikfenev 2 0 Yanıtla
  • kadirizm yıldırım kadirizm yıldırım:
    ayrıca bu kadar kıskançlık fesatlık olmaz.ne zaman gs bı futbolcuyla ilgilense hemen fener Totomuzda bitiverir. haset herifler. 0 0 Yanıtla
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