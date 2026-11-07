Bursa İnegöl'de mantar yiyen 54 yaşındaki kadın hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de mantar yiyen 54 yaşındaki kadın hastanede yaşamını yitirdi

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Bursa İnegöl\'de mantar yiyen 54 yaşındaki kadın hastanede yaşamını yitirdi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde komşularından aldığı mantarı evinde pişirip yedikten sonra rahatsızlanan 54 yaşındaki kadın, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kadının kesin ölüm sebebi için adli tıbba gönderildiği ve polisin inceleme başlattığı belirtildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde komşularından aldığı mantarı evinde pişirerek tüketen 54 yaşındaki kadın, rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay saat 10.00 sıralarında İnegöl'ün Baykoca Mahallesi Mimar Sokaktaki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede ikamet eden Feriha Sabitoğlu (54), komşularından aldığı mantarı evinde pişirerek yedi. Sabaha karşı mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başlayan kadını gören ailesi 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Feriha Sabitoğlu'na ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan kadın, burada tedavi altına alındı.

Kalbi duran kadın doktorların tüm müdahalelerine kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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