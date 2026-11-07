Kar fena bastıracak! Meteoroloji\'den uyarı üstüne uyarı

Meteoroloji, hafta sonu Türkiye genelinde etkili olacak soğuk ve yağışlı havaya karşı uyardı. Birçok bölgede kar ve kuvvetli yağış beklenirken rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye ulaşacağı, bazı illerde ise sis, pus ve buzlanma görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu Türkiye genelinde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşı vatandaşları uyardı. Hava sıcaklıklarının belirgin şekilde düşerek mevsim normallerinin altına inmesi beklenirken Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış, iç ve doğu bölgelerde kar yağışı görülecek. Güney kesimlerde ve denizlerde ise fırtına etkili olacak.

İÇ EGE VE İÇ ANADOLU'DA PUS VE SİS BEKLENİYOR

Soğuk hava dalgasıyla birlikte İç Ege ve İç Anadolu'da puslu hava etkisini gösterecek. Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya ve Aksaray çevrelerinde özellikle sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülecek. Gece sıcaklıklarının daha da düşmesiyle birlikte ayaz ve buzlanma tehlikesi de artacak. Vatandaşların özellikle sabah erken saatlerde ve gece dışarı çıkarken dikkatli olması gerekiyor.

Hafta sonu boyunca etkisini sürdürecek rüzgarın Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgede rüzgar hızının saatte 50 ila 70 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Marmara ve Ege bölgelerinde ise bugün kuzey yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometre arasında olması öngörülüyor.

AKDENİZ VE İÇ ANADOLU'NUN GÜNEYİNDE FIRTINA UYARISI

Yarın Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde rüzgarın şiddetini artırması bekleniyor. Akdeniz kıyıları ve Toroslar üzerinden güneye doğru esecek kuzeyli rüzgarların saatte 50 ila 70 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklinde etkili olacağı değerlendiriliyor.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Yetkililer, hafta sonu beklenen kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Fırtına, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamaların yanı sıra yüksek rakımlı bölgelerde don ve buzlanma riskine karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.