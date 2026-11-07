Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kar fena bastıracak! Meteoroloji\'den uyarı üstüne uyarı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte iç ve doğu bölgelerde kar yağışının etkili olacağını duyurarak, fırtına ve buzlanmaya karşı tedbir çağrısında bulundu.

Meteoroloji, hafta sonu Türkiye genelinde etkili olacak soğuk ve yağışlı havaya karşı uyardı. Birçok bölgede kar ve kuvvetli yağış beklenirken rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye ulaşacağı, bazı illerde ise sis, pus ve buzlanma görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu Türkiye genelinde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşı vatandaşları uyardı. Hava sıcaklıklarının belirgin şekilde düşerek mevsim normallerinin altına inmesi beklenirken Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış, iç ve doğu bölgelerde kar yağışı görülecek. Güney kesimlerde ve denizlerde ise fırtına etkili olacak.

İÇ EGE VE İÇ ANADOLU'DA PUS VE SİS BEKLENİYOR

Soğuk hava dalgasıyla birlikte İç Ege ve İç Anadolu'da puslu hava etkisini gösterecek. Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya ve Aksaray çevrelerinde özellikle sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülecek. Gece sıcaklıklarının daha da düşmesiyle birlikte ayaz ve buzlanma tehlikesi de artacak. Vatandaşların özellikle sabah erken saatlerde ve gece dışarı çıkarken dikkatli olması gerekiyor.

Hafta sonu boyunca etkisini sürdürecek rüzgarın Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgede rüzgar hızının saatte 50 ila 70 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Marmara ve Ege bölgelerinde ise bugün kuzey yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometre arasında olması öngörülüyor.

AKDENİZ VE İÇ ANADOLU'NUN GÜNEYİNDE FIRTINA UYARISI

Yarın Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde rüzgarın şiddetini artırması bekleniyor. Akdeniz kıyıları ve Toroslar üzerinden güneye doğru esecek kuzeyli rüzgarların saatte 50 ila 70 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklinde etkili olacağı değerlendiriliyor.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Yetkililer, hafta sonu beklenen kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Fırtına, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamaların yanı sıra yüksek rakımlı bölgelerde don ve buzlanma riskine karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdıKış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı Bolu Valiliğinden kar uyarısı: Kalınlığı 20 santimetreyi bulacakBolu Valiliğinden kar uyarısı: Kalınlığı 20 santimetreyi bulacak Boğaz yağışın ardından turkuaza boyandı: İstanbul'un simgeleri havadan görüntülendiBoğaz yağışın ardından turkuaza boyandı: İstanbul'un simgeleri havadan görüntülendi
Meteoroloji Genel MüdürlüğüFırtınaFırtınaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • Y. Selim Y. Selim:
    okullar tatil olsa keşke ?????? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk Bakan Çiftçi duyurdu Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk! Bakan Çiftçi duyurdu
Kış yüzünü gösterdi 4 ilde lapa lapa kar yağdı Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi Cesetleri yan yana dizmiş 8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
10:40
Archie Brown’dan Galatasaray taraftarına olay şart
Archie Brown'dan Galatasaray taraftarına olay şart
10:24
Bu doğru olabilir mi Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
10:19
Kişi başı 500 bin TL Amedspor’un gecesine ünlü isimler akın etti
Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti
10:08
Sergen Yalçın’ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor
Sergen Yalçın'ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor
09:54
Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
07:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 10:50:23. #.0.2#
SON DAKİKA: Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android