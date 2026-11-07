Emre Belözoğlu Samandıra için düğmeye bastı - Son Dakika
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Emre Belözoğlu Samandıra için düğmeye bastı

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Emre Belözoğlu Samandıra için düğmeye bastı
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ilk değişiklik için düğmeye bastı. Belözoğlu'nun antrenmanların dışarıdan izlenmesini önlemek amacıyla tesislerin etrafının kapatılmasını istediği ve çalışmaların başladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemiyle birlikte Samandıra'da değişim başladı. Sarı-lacivertli takımın başına geçen Belözoğlu'nun ilk taleplerinden biri, antrenman tesislerinin dışarıdan izlenmesini engellemek oldu. Deneyimli teknik adamın isteği doğrultusunda tesislerin çevresinde çalışma başlatıldığı belirtildi.

Emre Belözoğlu Samandıra için düğmeye bastı

İLK İCRAATI SAMANDIRA'NIN ÇEVRESİNİ KAPATTIRMAK OLDU

Alper Yemeniciler'in aktardığı bilgiye göre Emre Belözoğlu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki çalışmaların dışarıdan takip edilmesini önlemek için tesislerin etrafının kapatılmasını talep etti. Bu isteğin ardından gerekli çalışmaların başladığı ifade edildi.

Emre Belözoğlu Samandıra için düğmeye bastı

ANTRENMANLARIN İZLENMESİNİ İSTEMİYOR

Belözoğlu'nun talebinin temelinde, takımın tesislerde gerçekleştirdiği çalışmaların dışarıdan izlenmesini engellemek bulunuyor. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün bu isteği, göreve başlamasının ardından Samandıra'da hayata geçirilmeye başlanan ilk düzenlemelerden biri olarak dikkat çekti.

FenerbahçeSporSon Dakika

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