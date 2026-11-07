Yeşilçam oyuncusu Bahar Erdeniz'in son hali ortaya çıktı - Son Dakika
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Yeşilçam oyuncusu Bahar Erdeniz'in son hali ortaya çıktı

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Yeşilçam oyuncusu Bahar Erdeniz\'in son hali ortaya çıktı
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2 yorum

1970'li yıllarda güzelliğiyle Yeşilçam'ın unutulmaz kadın oyuncuları arasına giren Bahar Erdeniz, yıllar sonra ortaya çıkan son görüntüsüyle dikkat çekti. 1971 yılında Türkiye Mankenler Kraliçesi seçildikten sonra sinemaya adım atan Erdeniz, kariyerinin zirvesindeyken Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Engin Verel ile evlenerek Fransa'ya yerleşmişti. Uzun yıllardır kameralardan uzak bir hayat süren eski oyuncunun son halini görenler şaşırdı.

Yeşilçam'ın bir dönemine güzelliğiyle damga vuran Bahar Erdeniz, uzun bir aranın ardından yeniden merak konusu oldu. Sinemayı bırakarak gözlerden uzak yaşamayı seçen eski yıldızın son görüntüsü, hayranlarını yıllar öncesine götürdü.

Yeşilçam oyuncusu Bahar Erdeniz'in son hali ortaya çıktı

YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ GÜZELLERİNDENDİ

Türk sinemasının altın yıllarında kamera karşısına geçen Bahar Erdeniz, etkileyici bakışları ve esmer güzelliğiyle dönemin dikkat çeken kadın oyuncuları arasında yer aldı. 1970'li yıllarda sinema dünyasına adım atan Erdeniz'in yıldızı, güzellik yarışmasında elde ettiği birinciliğin ardından parladı. Genç yaşta tanınmaya başlayan Erdeniz, kısa sürede Yeşilçam yapımcılarının ilgisini çekti. Mankenlikten oyunculuğa uzanan kariyeri boyunca dönemin tanınan yüzlerinden biri haline geldi. Ancak sinema dünyasındaki yükselişini sürdürmek yerine özel hayatına öncelik vererek farklı bir yaşam kurmayı tercih etti.

16 YAŞINDA EVLENDİ, İSVEÇ'E YERLEŞTİ

Bahar Erdeniz'in hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri henüz 16 yaşındayken gerçekleşti. Amerikan Kız Koleji'nde eğitim gören Erdeniz, genç yaşta mühendis Yalçın Erdeniz ile evlendi ve İsveç'e yerleşti. İsveç'te bulunduğu dönemde bir yıl psikoloji eğitimi alan Erdeniz, daha sonra Türkiye'ye döndü. Genç kadının hayatını değiştiren gelişme ise katıldığı güzellik yarışmasında yaşandı. 21 Mayıs 1971'de Emek Sineması'nda düzenlenen Türkiye Mankenler Kraliçesi yarışmasında birinci seçilen Erdeniz, bu başarısıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Yarışmada kazandığı birincilik, ona sinema dünyasının kapılarını açtı.

Yeşilçam oyuncusu Bahar Erdeniz'in son hali ortaya çıktı

KARİYERİNİN ZİRVESİNDE FUTBOLCU ENGİN VEREL İLE EVLENDİ

Bahar Erdeniz, Yeşilçam'da tanınan bir oyuncu haline gelmesinin ardından özel hayatıyla da dikkat çekti. Ünlü oyuncu, kariyerinin en parlak dönemlerinden birinde Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Engin Verel ile evlendi. İkilinin evliliği, dönemin gazetelerinde geniş yer buldu. Sinema dünyasının tanınan güzellerinden biri ile ünlü futbolcunun hayatlarını birleştirmesi, o yılların dikkat çeken birliktelikleri arasında yer aldı. Erdeniz, evliliğinin ardından oyunculuğa ara verdi ve Fransa'ya yerleşti. Zamanla sinema kariyerini tamamen geride bırakan eski oyuncu, uzun yıllar boyunca kameralardan uzak yaşamayı tercih etti.

Yeşilçam oyuncusu Bahar Erdeniz'in son hali ortaya çıktı

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN FOTOĞRAFLARI ŞAŞIRTTI

Uzun yıllardır kameralardan uzak yaşayan Bahar Erdeniz'in son fotoğrafları, Yeşilçam dönemini hatırlayan izleyicilerin ilgisini çekti. Eski oyuncunun yıllar sonraki görünümünü görenler, güzelliğini koruduğuna dikkat çekti.

Yeşilçam oyuncusu Bahar Erdeniz'in son hali ortaya çıktı
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Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (2)

  • Ahmet Melli Ahmet Melli:
    Gençliğinde gerçekten guzelmiş şuanda gerçekten hala güzel 0 0
  • Ahmet Melli Ahmet Melli:
    Güzelmiş 0 0
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