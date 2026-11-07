Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı - Son Dakika
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Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı

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Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı
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Türkiye'nin doğusunda hava sıcaklıklarının düşmesiyle Erzurum, Ardahan, Kars ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu. Erzurum'da tarihi yapılar beyaza bürünürken Ardahan'da bazı kara yolları karla kaplandı. Sarıkamış ve Pülümür'de mevsimin ilk karı yağarken, çocuklar sokaklara çıkarak kar topu oynadı ve kardan adam yaptı. Yetkililer, sürücüleri buzlanma tehlikesine karşı uyardı.

Doğu Anadolu'da yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Dört ilde etkisini gösteren yağışla birlikte kent merkezlerinde kış manzaraları oluşurken, bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkileyebilecek buzlanma riskine karşı uyarılar yapıldı.

ERZURUM'DA TARİHİ YAPILAR KARLA KAPLANDI

Erzurum'da gün içinde etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kar ve sise bıraktı. Akşam saatlerinde şiddetini artıran kar, şehir merkezinde de etkili oldu.

Kentteki tarihi yapılar ve caddeler beyaza bürünürken Palandöken Kayak Merkezi'ne çıkan vatandaşlar, kar yağışı altında fotoğraf çekti.

Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı

ARDAHAN'DA KARA YOLLARINDA KAR ETKİLİ OLDU

Ardahan'da özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yoğunlaşan yağış, Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında da etkisini gösterdi.

Sulakyurt köyünün yaylalarında kar örtüsü oluşurken yol kenarındaki trafik levhaları da karla kaplandı.

Yetkililer, akşam saatlerinde düşen sıcaklıklarla birlikte oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücülerin tedbirli olmasını istedi.

Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı

SARIKAMIŞ'TA İLK KAR SEVİNCİ

Kars'ta yüksek kesimlerde gün boyunca devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde kent merkezine ulaştı. Sarıkamış ilçesine de mevsimin ilk karı düştü.

Evlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizleyen ilçe sakinleri, yağışın kış boyunca devam etmesini temenni etti.

Bölge sakinlerinden Zeki Gök, "Kar yağışımız başladı, şükürler olsun. Kar, dün dağlara, bugün de şehir merkezine yağdı. İnşallah bol ve bereketli bir sezon geçirmiş oluruz, Sarıkamış için hayırlı olsun" dedi.

Erkan Seçilir ise "Bugün şehir merkezine kar yağdı. İnşallah böyle devam ederse sabaha kadar her tarafı kapatır" ifadelerini kullandı.

Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı


TUNCELİ'DE SAĞANAK KARA DÖNÜŞTÜ

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tunceli genelinde sabah saatlerinde sağanak yağış başladı.

Pülümür ilçesinde gün boyunca devam eden yağmur, sıcaklıkların düşmesiyle yerini kara bıraktı. Mevsimin ilk karının düşmesiyle ilçe merkezi beyaza büründü.

Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı
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