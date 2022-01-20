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Son dakika kar haberleri, kar son dakika, son dakika kar
Son Dakika kar

Son Dakika Kar Haberleri

Son dakika Kar haberlerini buradan takip edebilirsiniz. En son kar haberleri anında burada.

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