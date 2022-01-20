Son Dakika Kar Haberleri

14:56 Yolu kardan kapalı köyde rahatsızlandı, sağlık ekibine jandarma ulaştırdı GİRESUN'un Çanakçı ilçesinde kar yağışıyla yolu kapanan köyde rahatsızlanan 84 yaşındaki kadın, jandarma ekiplerince arazi aracıyla taşınarak, ambulanstaki sağlık görevlilerine teslim edildi.

14:54 Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası ertelendi Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Bolu'daki yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

14:53 Karla mücadele sürüyor Kentte kar yağışı sonrası görüntüler ADIYAMAN - Adıyaman'da da kar yağışı sonrası belediye ve kara yolları ekipleri temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

14:48 Mardin'de tarihi mekanlar beyaz örtü ile süslendi Mardin'e kar yağışı ile şehir beyaza bürünürken, tarihi mekanlarda kartpostallık görüntüler çıktı.

14:48 TAG Otoyolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı - Bahçe ilçesi mevkisi Don olayının ardından meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü, kontrollü şekilde yeniden açıldı.

14:47 Yunak'ta sokaklardaki buzlanma hayatı olumsuz etkiliyor Konya'nın Yunak ilçesinde geçtiğimiz günden beri etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yollar buz tuttu.

14:44 Başkan Özmeriç'ten sürücülere 'kış' uyarısı Ayın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, yasal olarak kış lastiği uygulamasının zorunlu olmadığı nadir illerden biri olan Aydınlı sürücülere bu mevsim normalleri dışında yaşanan kış şartları dolayısıyla uyarılarda bulundu.

14:41 Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi Antalya'da bir sitede çalışan güvenlik görevlisine ''Fakir'' diyerek aşağılayan, engelli kızına da ''Fakirlik iğrençtir'' şeklinde hakaretlerde bulunan ilkokul öğretmeni A.Ö.'nün cezası belli oldu. Mahkeme öğretmenin 3 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının paraya çevrilmemesine karar verdi.

14:42 Kazanın 33. yıl dönümünde hedef 1965 ünite kan bağışı SAMSUN (İHA) – Samsunspor ile Türk Kızılay, Samsunspor takım otobüsünün kaza yaptığı 20 Ocak 1989'un yıl dönümünde düzenledikleri kan bağışı kampanyası ile 1965 ünite kan bağışını hedefliyor.

14:40 FLO'dan karlı havalar için bot alternatifleri FLO'nun kış sezonu koleksiyonunda yer alan kar botu modelleri, kadın, erkek ve çocuklar için çeşitli alternatifler sunuyor.

14:39 Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası hayat normale dönüyor (2) ULAŞIM NORMALE DÖNDÜGaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazalar ve kayan araçlar nedeniyle dün ulaşımın durduğu Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda trafik, normale döndü.

14:38 Sivas'ta Geminbeli Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.

14:34 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi Malatya'da, 2 gün boyunca yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda çok sayıda kaza yaşandı. Buzlanan yolda duramayan 10 aracın birbirine çarpması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

14:32 Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler Kış şartlarının zor geçtiği ve kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1,5 metreyi aştığı Van'da sahipleri tarafından ölüme terk edilen eşeklerin görüntüsü yürek parçaladı.

14:32 Gercüş'te Ayrancı rampası ulaşıma açıldı Gercüş ilçesinde etkili olan tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan Ayrancı rampası ulaşıma açıldı.

14:32 Son dakika haber: KAHRAMANMARAŞ - Kırsal mahallede mahsur kalan hamileyi ambulans helikopter hastaneye ulaştırdı Edinilen son dakika haberine göre Onikişubat ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan kırsal mahallede mahsur kalan hamile kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

14:28 Tekirdağ'da hamsi 25 TL'ye kadar düştü Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin en yoğun pazarında tezgah açan balıkçılar 'Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı' deyiminin yaşandığı bu günlerde hamsinin kilosunu 25 TL'ye kadar düştü.

14:27 Yolu kardan kapalı evinden iş makinesiyle alınıp, ambulansa taşındı TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan Selver Demirbaş (81), iş makinesiyle evinden alınıp, ambulansa götürülerek, hastaneye ulaştırıldı.

14:27 Siverek'ten renkli kar manzaraları Siverek'ten renkli kar manzaraları Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 gün yağan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirirken, merkez ve kırsal mahallelerde renkli görüntülere sahne oldu.

14:26 FKA, SOGEP proje fikri önerilerini almaya başladı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı, 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında proje fikri önerilerini almaya başladı.

14:24 Son dakika haberleri... Ambulans helikopterle Adana'ya getirilen bebeğin tedavisi sürüyor Son dakika haberine göre Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda (TAG) dünkü yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansta mahsur kalan erkek bebeğin, helikopterle getirildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

14:22 Yüksekova buz kesti, buz sarkıtlarının uzunluğu 2 metreyi buldu Yüksekova buz kesti, buz sarkıtlarının uzunluğu 2 metreyi buldu Okulların tatil edildiği ilçede dereler dondu, çatılardaki buz sarkıtları 2 metreyi buldu Çatılarda biriken kar kütleleri temizlenmeye başlandı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye...

14:21 Karın ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı böyle çöktü Karın ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı böyle çöktü O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Kahramanmaraş'ta kar yağışı sonrası bir okulun spor salonu çöktü.

14:15 Muş'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

14:15 Burası ne Erzurum, ne de Van...Mersin'de kar güzelliği böyle görüntülendi Burası ne Erzurum, ne de Van...Mersin'de kar güzelliği böyle görüntülendi Mersin'in Avgadı Yaylası karla kaplandı, kartpostallık görüntüler oluştu Yazın nüfusu 100 bine kadar dayanan yaylaya bu kış ilk, 3 yıl aradan sonra ise 30 santimi geçen kar yağması yöre sakinlerini sevindirdi...

14:11 Son dakika haberi... Diyarbakır'da askeri helikopter iki hasta için havalandı Son dakika habere göre Diyarbakır'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Çermik ilçesindeki iki hasta, askeri helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

14:11 Eskişehir'de kar sonrası "beyaz kareler" Eskişehir'de kar yağışı sonrası kentin tarihi ve turistik bölgelerinde güzel görüntüler ortaya çıktı.

14:09 Muş'ta patlayan şebekeden sızan su, buz kulesine dönüştü Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Danışmentgazi Mahallesi'nde, soğuk hava nedeniyle patlayan şebekeden sızan su, buz kulesine dönüştü.

14:07 Öğrenciler karda mahsur kaldı, yardıma Batman Orman İşletme ekipleri yetişti Öğrenciler karda mahsur kaldı, yardıma Batman Orman İşletme ekipleri yetişti Batman'a bağlı Gercüş ilçesinde Kadri Yıldız Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerini taşıyan servis aracı, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.

14:06 EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: HEPİMİZ SENİ ÇOK ÖZLEDİK, EVİNE DÖN DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 254 ailenin evlat nöbeti 871'inci günde de sürüyor.

14:04 Hadim'de kar temizleme çalışmaları sürüyor Konya'nın Hadim ilçesinde kar yağışının ardından belediye ekipleri ilçede temizleme çalışmaları başlattı.

13:58 Karabük ve Bartın'da polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi Karabük ve Bartın'da emniyet personeli, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

13:56 Karlıova'da tipi etkili oldu Karlıova'da tipi etkili oldu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı yerini tipiye bıraktı.

13:53 VALİ PEHLİVAN 200 PERSONELLE KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR Şırnak'ta 112 köy ve 17 mezra yolu kardan kapandı (2)VALİ PEHLİVAN: 200 PERSONELLE KARLA MÜCADELE SÜRÜYORİl Özel İdaresi İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Pehlivan, kar yağışına karşı alınan tedbirlerine ilişkin bilgi aldı.

13:53 Erzurum'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için seferber olundu Erzurum'un Aşkale ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan hastaya müdahale için ekipler seferber oldu.

13:46 Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşan başhekim sekreteri görevden alındı Giresun'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hastanın acı çektiği anlarda koltuğa uzandığı görüntülerini kayda alan başhekim sekreteri Gülsen K., o anları sosyal medya platformunda şarkı ekleyerek paylaştı. Tepki çeken paylaşım sonrası görevden alınan sekreter hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

13:46 Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kurubaş Geçidi ulaşıma kapatıldı Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kurubaş Geçidi ulaşıma kapatıldı Van-Hakkari yolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi'nin 0-18. kilometresi arası yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapatıldı.

13:45 Soğuk nedeniyle fırında bile elektrik sobası kullanarak çalışıyorlar Soğuk nedeniyle fırında bile elektrik sobası kullanarak çalışıyorlarVAN Van'ın Çaldıran ilçesinde dondurucu soğuklarla başa çıkamayan fırın esnafı, elektrik sobası yakarak hem ısınıyor hem de üretim yapıyor.

13:45 Hasta bebeğiyle otoyolda 12 saat mahsur kalan baba konuştu: "Evladım için çok korkmuştuk" Hasta bebeğiyle otoyolda 12 saat mahsur kalan baba konuştu: "Evladım için çok korkmuştuk" Ambulans helikopter, TAG Otoyolu'nda mahsur kalan hasta bebeği kurtardı 28 günlük Ahmet'in babası Ziyad: "12 saat mahsur kalmıştık" Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan ve ambulans...

13:42 Yaşlı hasta için seferber oldular Yaşlı hasta için seferber oldular Sivas'ta kar yağışının yolu kapatması nedeniyle 85 yaşındaki hastaya ulaşamayan 112 ekiplerine İlçe Özel İdare ekipleri öncülük etti Sivas'ta kar yağışının yolu kapatması nedeniyle 85 yaşındaki hastaya ulaşamayan 112 ekiplerine İlçe Özel İdare ekipleri öncülük etti.

13:40 Son dakika haberleri | Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı Son dakika haberi... Tuzluca Köprübaşı köyü Iğdır yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

13:36 Kar yükünü kaldıramayan iki iş yerinin sundurması çöktü Malatya Yaş Sebze ve Meyve Pazarı'ndaki iki iş yerinin önünde bulunan sundurma, kar yüküne dayanamayarak çöktü.

13:36 Yuvacık Barajı kar yağışıyla beyaza büründü Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı ve çevresinde karla güzel manzaralar oluştu.

13:34 Polatlı'da hayvanlar için doğaya yem bırakıldı Ankara'nın Polatlı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

13:34 Antalyalılar ocak ayında denizin keyfini çıkardı Yurdun bir çok bölgesinde çetin kış şartları hüküm sürerken Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girdi.

13:33 2 bin yıllık antik kentin beyaz örtüsü büyüledi Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı Bursa'nın İznik ilçesinde kartpostallık manzaralar oluşturdu.

13:32 JANDARMA HELİKOPTERİ, HASTA KADIN İÇİN HAVALANDI DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında kara yolunun ulaşıma kapalı olması nedeniyle Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne gitmesi gereken hasta için jandarma helikopteri havalandı.

13:29 Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası hayat normale dönüyor GAZİANTEP'te, son 54 yılın en etkili kar yağışı sonrası durma noktasına gelen hayat normale dönüyor.

13:28 Batman'da karla mücadele çalışmaları sürüyor Batman Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde trafikte aksamaların yaşanmaması çalışmalarını sürdürüyor.

13:28 DİYARBAKIR - 2 hasta çocuk iş makinesiyle hastaneye yetiştirildi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmayla yolu ulaşıma açılan kırsal mahalledeki hasta 2 kız çocuğu hastaneye ulaştırıldı.

13:27 Ambulans helikopter doğum sancısı tutan kadın için havalandı Gaziantep'in Araban ilçesinde sancısı tutan 23 yaşındaki 39 haftalık hamile kadın, yoğun kar yağışı sonrası yolların ulaşıma kapanması nedeniyle normal ambulansla sevk edilemeyince devreye helikopter ambulans girdi.

13:26 Batı Karadeniz'de kar manzaraları hayranlık uyandırıyor Kar yağışının ardından oluşan manzaranın havadan drone ile görüntülenmesi Batı Karadeniz'de kar manzaraları hayranlık uyandırıyor DÜZCE ( AA ) - Batı Karadeniz'de kar yağışının ardından güzel manzaralar ortaya çıktı.

13:26 Edirne'den kısa kısa Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral Semih Okyar, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

13:25 GAZİANTEP - Yoğun kar nedeniyle ahırın çatısı çöktü Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle çatıların çökmesi sonucu 12 araçta hasar oluştu, 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

13:25 Damdaki karı temizlerken aşağıya düştü Damdaki karı temizlerken aşağıya düştü Yaralı, karlı sokaklarda güçlükle taşınarak ambulansa alındı Adıyaman'da, damda kar temizlediği esnada kayarak aşağıya düşüp yaralanan kişi, vatandaşlar tarafından karlı sokaklarda taşınarak ambulansa götürüldü.

13:23 AFAD sadece karda değil, her zaman teyakkuzda AFAD ekipleri Aydın'da yaşanması muhtemel olumsuz hava koşullarına karşın teyakkuza geçerken, çeşitli afet durumlarına karşı da karada ve suda gidebilen amfibik kurtarma aracıyla hazır kıta bekliyor.

13:12 Alanya'da özel çocuklara kamyonla kar servisi Alanya'da özel eğitim gören çocuklar, belediye ekiplerince yüksek kesimlerden kamyonlarla bulundukları anaokuluna taşınan karla, kışın keyfini yaşayıp kar topu oynadı.

13:11 Afrikalı öğrenciler karla tanıştı Afrikalı öğrenciler karla tanıştı -Eğitim görmek için 38 farklı ülkeden Sivas'a gelen öğrenciler arasında bir çoğu hayatlarında ilk kez kar gördü, özellikle Afrikalı öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi Eğitim görmek için 38 farklı ülkeden Sivas'a gelen öğrenciler arasında bir çoğu...

13:10 Mardin'de hamile kadının hastaneye ulaştırılması için ekipler seferber oldu Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan kırsal mahallede rahatsızlanan hamile kadın, belediye ve jandarma ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

13:09 Bitlis'te tek katlı evler ve yön levhaları kara gömüldü Bitlis'te tek katlı evler ve yön levhaları kara gömüldüBİTLİS Bitlis'te günlerdir yağan kar yağışı nedeniyle tek katlı evler ve yön levhaları kardan kayboldu.

13:05 123 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 123 köy yolu ulaşıma kapandı.

12:59 Azerbaycan'da "Kanlı Ocak" kurbanları anılıyor Azerbaycan'da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nın kurbanları yad ediliyor.

12:57 Mersin'de karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı Mersin'de karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldıMERSİN Mersin'in Erdemli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Yağda ile Güzeloluk mahalleleri arasında araçlarıyla karda mahsur kalan 3 kişi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

12:56 Hastalanan vatandaş kar yağışı nedeniyle ancak 7 saat sonra hastaneye yetiştirilebildi Hastalanan vatandaş kar yağışı nedeniyle ancak 7 saat sonra hastaneye yetiştirilebildiADIYAMAN Kar ve tipinin etkili olduğu Adıyaman'da acil sağlık ekiplerinin zorlu mesaisi bitmiyor.

12:55 Son dakika haberi! Diyarbakır ve Batman'da polisten yolda kalanlara yardım Son dakika haberi: Diyarbakır ve Batman'da, kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşayan sürücü ve yolculara polis ekipleri yardım etti.

12:54 Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 bin 48 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.

12:52 KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI'NDA KAR GÜZELLİĞİ BARTIN ile Kastamonu sınırları içerisindeki Küre Dağları Milli Parkı'nda kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, güzelliğiyle büyüledi.

12:52 Nusaybin'de karda mahsur kalan hamile kadının imdadına jandarma ve Belediye ekipleri yetişti Mardin'in Nusaybin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan hamile kadın, Jandarma ve belediyenin 4 saatlik uğraşı sonucu Hastaneye ulaştırıldı.

12:48 366 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI Muş'ta salı gece saatlerinde başlayan kar yağışı, çarşamba günü etkisini daha da artırdı.

12:48 RAHATSIZLANAN İKİZLER İÇİN UMKE SEFERBER OLDU ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan ikizler Zeliha ve Fidan Polat (8) için UMKE seferber oldu.

12:42 Eksi 10 derecelik soğuk ve karlı havada öyle bir şey yaptı ki Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki adam, kar yağdığını görünce eksi 10 dereceyi bulan soğuk havaya aldırış etmeden kendisini atletle dışarı atıp kar banyosu yaptı, kürekle üstüne kar attırdı.

12:33 Üzerine branda düşen kadın ağır yaralandı Kahramanmaraş'ta bir kadın, kaldırımda yürürken iş yerinin demir brandasının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

12:30 Kızılırmak'ın yüzeyi buzla kaplandı Kızılırmak'ın yüzeyi buzla kaplandı Sivas'ta yoğun kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ın yüzeyinin buz tutmasına neden oldu.

12:30 HAKKARİ'DE 346 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 346 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak ziyareti ertelendi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak ziyareti, hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

12:29 Yolu kapanan köyde mahsur kalan hastaya için ekipler seferber oldu Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar sebebiyle yolu ulaşıma kapanan köyde mahsur kalan hastaya iş makinesi ile ulaşıldı.

12:17 Denizli'de kan donduran görüntü! Lüks aracın simitçiyi ezdiği anlar kameralara kaydedildi Denizli'de kar yağışıyla birlikte kontrolden çıkan lüks otomobilin, soğuk havada kaldırımda satış yapan simitçiyi ezdiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Evin balkonundan kar manzarasını görüntülemeye çalışan vatandaş, simitçinin son anlarını kayda aldı.

12:18 Lüks aracın simitçiyi ezdiği anlar ortaya çıktı Denizli'de kar yağışıyla birlikte kontrolden çıkan lüks otomobilin, soğuk havada kaldırımda satış yapan simitçiyi ezdiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

12:18 Lüks aracın simitçiyi ezdiği anlar ortaya çıktı Denizli'de kar yağışıyla birlikte kontrolden çıkan lüks otomobilin, soğuk havada kaldırımda satış yapan simitçiyi ezdiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

12:27 Bursa'da kardan kapanan 507 mahalle yolu ulaşıma açıldı Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 507 mahalle yolunu trafiğe açtı.

12:26 Kurtalan'da kardan kapanan 18 yerleşim biriminin yolu açıldı Siirt'in Kurtalan ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 10 köy ve 8 mezra yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

12:26 Bayburt'ta eğitime kar tatili Bayburt'ta eğitime kar tatili Kar ve tipi yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oluyor Bayburt'ta kar ve tipi dolayısıyla 20 Ocak 2022 Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle daha ara verildi.