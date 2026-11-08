Sinop\'un Soğuksu mevkiinde mevsimin ilk karı yolları ve ağaçları beyaza bürüdü

Sinop'un Soğuksu mevkiinde mevsimin ilk karı yolları ve ağaçları beyaza bürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle mevsimin ilk kar yağışı başladı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, Soğuksu mevkiinde yolları ve ağaçları beyaz örtüyle kaplayarak kış manzaraları oluşturdu.
Sinop'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk kar yağışı başladı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, doğayı beyaza bürüdü.
Sinop'un Soğuksu mevkiinde etkisini gösteren kar yağışı, kısa sürede yolları ve ağaçları beyaz örtüyle kapladı. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından başlayan kar yağışıyla birlikte bölgede kış manzaraları oluştu.
Kar yağışının ardından ağaçların dallarında ve yol kenarlarında biriken kar, güzel görüntüler ortaya çıkardı. Mevsimin ilk karıyla birlikte Soğuksu mevkiinde doğa adeta beyaz gelinliğini giydi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?