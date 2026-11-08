Eski Fenerbahçeli Enner Valencia, Boca Juniors\'u şampiyon yaptı

Arjantin futbolunda şampiyonluk yarışının kaderini eski Fenerbahçeli Enner Valencia belirledi. Boca Juniors, sahasında ağırladığı Defensa y Justicia karşısında uzun süre aradığı golü bulamazken, karşılaşmanın son anlarında Ekvadorlu golcü sahneye çıktı. Valencia'nın uzatma dakikalarında kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup eden Boca Juniors, 2026 sezonunun yıllık puan tablosunu lider tamamlayarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.

ESKİ FENERBAHÇELİ SON DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI

La Bombonera Stadı'nda oynanan karşılaşmada Boca Juniors, şampiyonluğa ulaşmak için galibiyet almak zorundaydı. Ancak ev sahibi ekip, Defensa y Justicia savunmasını aşmakta zorlandı. İlk yarıda Miguel Merentiel'in attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edilirken, konuk takımın kalecisi Matias Borgogno yaptığı kurtarışlarla Boca Juniors'a geçit vermedi.

Teknik direktör Rodolfo Arruabarrena, ikinci yarıda Enner Valencia'yı oyuna dahil etti. Karşılaşmanın golsüz sona ereceği düşünülürken uzatma dakikalarında ceza sahasına gönderilen ortada kaleci Borgogno topu kontrol edemedi. Oluşan karambolde topu önünde bulan Valencia, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ekvadorlu yıldızın 90+5. dakikada gelen golü, Boca Juniors'a şampiyonluğu getirdi.

VALENCIA'NIN GOLÜYLE 3 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Enner Valencia'nın golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan Boca Juniors, puanını 63'e yükselterek sezonun yıllık puan tablosunu zirvede tamamladı. En yakın takipçisi Rosario Central ise Estudiantes de Rio Cuarto'yu 2-0 mağlup etmesine rağmen 62 puanla ikinci sırada kaldı.

Bu sonuçla Boca Juniors, Mart 2023'te kazandığı Arjantin Süper Kupası'nın ardından ilk kez kupa sevinci yaşadı. Arjantin temsilcisi ayrıca 2027 Copa Libertadores'e doğrudan grup aşamasından katılma hakkı elde etti.

FENERBAHÇE'DEN SONRA ARJANTİN'DE TARİHE GEÇTİ

2020-2023 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, sarı-lacivertli takımda özellikle golcülüğüyle ön plana çıkmıştı. 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de 29 gol atan Ekvadorlu futbolcu, sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya'nın Internacional takımına transfer olan Valencia, Ağustos 2026'da Boca Juniors kadrosuna katıldı. Arjantin ekibinde kısa sürede önemli gollere imza atan tecrübeli futbolcu, Defensa y Justicia karşısında attığı golle Boca Juniors formasıyla altıncı golünü kaydetti ve ülkedeki ilk şampiyonluğunu yaşadı.

ŞAMPİYONLUK SONRASI İLK SÖZLERİ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Valencia, Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'ye kendisine duyduğu güven nedeniyle teşekkür etti. Golcü futbolcu, maçın zor geçeceğini bildiklerini ancak son ana kadar gol atacaklarına inandıklarını belirtti.

Valencia, takım arkadaşlarının büyük mücadele verdiğini ifade ederek oyuna girdikten sonra takıma katkı sağlamaya çalıştığını ve bulduğu fırsatı değerlendirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Ekvadorlu yıldız, Boca Juniors formasıyla attığı her golün kendisi için daha büyük anlam taşıdığını da dile getirdi.

BOCA JUNIORS'UN HEDEFİNDE İKİ KUPA DAHA VAR

Boca Juniors, şampiyonluğun ardından sezonun kalan bölümünde de kupa mücadelesini sürdürecek. Arjantin temsilcisi, 14 Kasım'da Arjantin Kupası yarı finalinde Banfield ile karşı karşıya gelecek. Ardından 21 Kasım'da Kolombiya'da oynanacak Copa Sudamericana finalinde Brezilya temsilcisi Atletico Mineiro ile mücadele edecek.

Enner Valencia'nın Son Dakika Haberleri - Son Dakika'>son dakika golüyle gelen şampiyonluk, Boca Juniors'ın sezonun geri kalanındaki kupa hedefleri öncesinde büyük moral kaynağı oldu.

İşte Enner Valencia'nın şampiyonluğu getiren golü;