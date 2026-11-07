Niğde Kiledere'de silahlı saldırı: Rıfat Evlendi öldü, kaçan iki kardeş aranıyor - Son Dakika
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Niğde Kiledere'de silahlı saldırı: Rıfat Evlendi öldü, kaçan iki kardeş aranıyor

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Niğde Kiledere\'de silahlı saldırı: Rıfat Evlendi öldü, kaçan iki kardeş aranıyor
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Kiledere köyünde akşam saatlerinde iki taraf arasında başlayan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Pompalı tüfekle vurulan Rıfat Evlendi hastanede yaşamını yitirdi, Yalçın Demirbaş ise yaralandı. Anlar cep telefonuyla kaydedilirken saldırgan M.Ö. ile ağabeyi H.Ö. olay yerinden kaçtı; jandarma iki kardeşi arıyor.

NİĞDE'de M.Ö., tartıştığı Rıfat Evlendi ve Yalçın Demirbaş'a pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda Rıfat Evlendi hayatını kaybederken, Yalçın Demirbaş yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE TETİĞE BASTI

Olay, akşam saatlerinde Kiledere köyünde meydana geldi. Rıfat Evlendi ve Yalçın Demirbaş ile M.Ö. ve ağabeyi H.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö., pompalı tüfekle Evlendi ve Demirbaş'a ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından M.Ö. ve ağabeyi H.Ö. olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİ KARDEŞLER ARANIYOR

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslara hastaneye kaldırdı. Rıfat Evlendi kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, Yalçın Demirbaş'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Jandarma, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA
JandarmaKiledere3. SayfaGüncelNiğdeSon Dakika

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