Son Dakika Niğde Haberleri

- 02:17 TEM'de, kamyon önünde ilerleyen tıra çarptı: 1 yaralı
Bolu'da, TEM Otoyolu'nda önünde ilerleyen mısır yüklü tıra çarpan kamyon sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.
- Dün 18:42 Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.
- Dün 17:58 Şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
- Dün 16:53 "Türkiye rüzgar türbini ekipman üretimi yapan büyük ölçekli tesisleriyle Avrupa'da ilk 5'te yer...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye rüzgar türbini ekipman üretimi yapan büyük ölçekli tesisleriyle Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor" dedi.
- Dün 16:49 Bakan Varank: "Türkiye rüzgar türbini ekipman üretimi yapan büyük ölçekli tesisleriyle Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye rüzgar türbini ekipman üretimi yapan büyük ölçekli tesisleriyle Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor" dedi.
- Dün 15:57 Niğdeli başkanlardan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, makamında Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Niğde AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin'i ağırladı.
- Dün 15:36 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
Niğde'de "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle program düzenledi.
- Dün 14:45 Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur ve CHP Niğde Kadın Kolları Başkanı Belgin Oğram Toktaş, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
- Dün 11:39 Niğde Belediye Başkanı Özdemir Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye dikkat çekti
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
- Dün 11:23 CHP'li Gürer: "Esnaf kredisini nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor"
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Kirasını ödeyemeyen esnaf şu anda kredisini nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor.
- Dün 08:51 25 ova "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi
Batman, Bayburt, Bursa, Elazığ, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Muş ve Niğde'deki 25 ova "büyük ova koruma alanı" kapsamına alındı.
- Dün 08:36 Niğde'de 112'ye gelen çağrıların yüzde 48'i asılsız ve gereksiz
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca tüm acil numaraların tek merkezde toplanması amacıyla yürütülen 112 projesi kapsamında Niğde'ye kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrıların yüzde 48'ini asılsız ve gereksiz olarak nitelendirilen çağrılar oluşturuyor.
- Dün 08:21 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- 24.11.2020 18:43 Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.
- 24.11.2020 17:57 Niğde Anadolu FK: 9-8 (penaltılarla)
STAT: Giresun Atatürk StadıHAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xx), Abdulkadir Döner (xx), Abdullah Onur Özgenç (xx)GİRESUNSPOR: Onurcan (xx), Kerem (xx), Helder Tavares (xx), Sergen (xx), İshak (xx) (Dk. 108 Fatih x), Erol Can (xxx), Uzodimma (xx) (Dk. 98 Hayrullah x), Milinkovic (xx) (Dk.
- 24.11.2020 17:39 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Giresun AtatürkHakemler: Oğuzhan Aksu, Abdulkadir Döner, Mustafa Onur ÖzgençGiresunspor: Onurcan Piri, Kerem Kalafat, Helder Tavares, Sergen Piçinciol, İshak Doğan (Dk. 108 Fatih Yılmaz), Erolcan Akdağ, Uzodimma (Dk. 98 Hayrullah Bilazer), Milinkovic (Dk.
- 24.11.2020 17:38 Türkiye Kupası: Giresunspor: 8 Niğde Anadolu FK: 7
Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Giresunspor, TFF 2. Lig ekibi Niğde Anadolu FK'yı konuk etti.
- 24.11.2020 17:17 Ablası ve eniştesini öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış iki müebbet hapis cezası
Isparta'da, uzman çavuş eniştesi ile ablasını öldüren eski polis, biri ağırlaştırılmış iki müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
- 24.11.2020 16:41 AK Parti'li Gültekin: "Eğitim öğretim en öncelikli gündem maddemiz olmuştur"
AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bugüne eğitim öğretimin en öncelikli gündem maddeleri olduğunu söyledi.
- 24.11.2020 15:33 Niğde'de görev yapan 3 bin 422 öğretmen için fidan dikildi
Niğde Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte görev yapan 3 bin 422 öğretmen için fidan dikti.
- 24.11.2020 13:45 Ablası ve eniştesini öldüren polis memuruna 2 kez müebbet hapis cezası
Ablası ve eniştesini öldüren polis memuruna 2 kez müebbet hapis cezası Ağır tahrik iddiasıyla istediği ceza indirimi kabul edilmedi Kardeşin kocasını kasten öldürmek suçundan müebbet hapis, kız kardeşi için 'alt soydan birine karşı işlenmiş olması' nedeniyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis...
- 24.11.2020 13:26 Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.
- 24.11.2020 13:07 Son dakika... Niğde'de Ulukışla Belediye Başkanı Uğurlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Son dakika haberleri: Niğde'nin Ulukışla ilçesinde Belediye Başkanı Ali Uğurlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
- 24.11.2020 12:13 24 Kasım Öğretmenler Günü
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde milletvekilleri Selim Gültekin ve Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
- 24.11.2020 11:57 Bolu'da Öğretmenler Günü, törenlerle kutlandı
Bolu'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü, törenlerle kutlandı.
- 24.11.2020 11:39 Öğretmenlik aşkı engel tanımadı
KAYSERİ'de yaşayan 10 yıllık görme engelli sosyal bilgiler öğretmeni Şengül Aslan (37), her zorluğa karşı hiçbir engel tanımadan mesleğini sürdürüyor.
- 24.11.2020 09:35 24 Kasım Salı DHA Spor Gündemi
Hataylı halterci Osman Kalçın, 600 Rus sporcunun arasından üç dünya rekoru ile döndü"Kendi kilosunun iki katından fazlasını kaldırdı""Türkleri düşün oğlum!
- 24.11.2020 08:59 GÜNDEM / 24 Kasım 2020
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.
- 24.11.2020 08:13 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- 23.11.2020 23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 24 KASIM 2020
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanıyorTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da görev yapan öğretmenler ile "24 Kasım Öğretmenler Günü" buluşmasında on-line olarak bir araya gelecek.
- 23.11.2020 18:51 Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.
- 23.11.2020 16:27 Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
- 23.11.2020 16:13 Niğde'de 3'ü çocuk 5 kişi sobadan zehirlendi
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3'ü çocuk 5 kişi zehirlendi.
- 23.11.2020 16:03 Niğde Belediye Başkanı Özdemir, asfalt çalışmalarını denetledi
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni sanayi sitesinde devam eden asfalt çalışmalarını denetledi.
- 23.11.2020 13:31 Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.
- 23.11.2020 12:53 Niğde İl Özel İdaresi 2021 yılı bütçesi 90 milyon lira olarak kabul edildi
Niğde Valiliği İl Özel İdaresi 2021 yılı bütçesi 90 milyon lira olarak kabul edildi.
- 23.11.2020 12:21 Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi
Niğde'de karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
- 23.11.2020 11:43 Öğretmenlerin 'meslek kanunu' talebi
- Öğretmenlerin 'meslek kanunu' talebi Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, "24 Kasım'da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM gündemine getirilmesidir" dedi.
- 23.11.2020 10:47 Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, yarın başlayacak 4. tur karşılaşmalarıyla kaldığı yerden devam edecek.
- 23.11.2020 10:15 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
- 23.11.2020 08:19 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- 22.11.2020 13:06 Kayseri'de üniversite okuyan Afganistanlı, ülkesinde bakan danışması oldu
AFGANİSTAN'ın Tahar kentinden 8 yıl önce üniversite eğitimi için Kayseri'ye gelen Bashir Ahmad Haidari (30), önce lisans ardından da yüksek lisans eğitimini tamamlayarak ülkesine döndü.
- 22.11.2020 12:17 KPSS Ortaöğretim sınavı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) Kırşehir, Niğde, Sivas, Yozgat ve Kayseri'de yapıldı.
- 21.11.2020 23:58 Niğde?de polis kısıtlama uyarısında bulundu
Niğde'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları saat 20.00'de başladı.
- 21.11.2020 22:35 Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Esnafın iş yerlerini kapatma hazırlığı yapması Esnaflar ile röportaj Kepenk kapatan esnaf Trafikte ilerleyen araçlar Boş cadde ve sokaklar Polis ve bekçilerin denetleme yapması Polis ve bekçilerin geç kalan vatandaşları uyarması NİĞDE - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa...
- 21.11.2020 21:33 YOZGAT/KIRŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
- 21.11.2020 15:12 Son dakika haberi: Niğde'de FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
Son dakika haberi: Niğde merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 meslekten ihraç emniyet mensubundan 7'si tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
- 21.11.2020 14:25 Niğde'de yeni Kovid-19 tedbirleri hayata geçirildi
Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler Niğde'de de hayata geçirildi.
- 21.11.2020 11:03 Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.
- 21.11.2020 10:35 İç Anadolu'da yeni Kovid-19 tedbirleri hayata geçirildi
Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler Yozgat'ta da hayata geçirildi.