Son Dakika Niğde Haberleri

02:17 TEM'de, kamyon önünde ilerleyen tıra çarptı: 1 yaralı Bolu'da, TEM Otoyolu'nda önünde ilerleyen mısır yüklü tıra çarpan kamyon sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

18:42 Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.

17:58 Şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı Kayseri'nin İncesu ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

15:57 Niğdeli başkanlardan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, makamında Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Niğde AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin'i ağırladı.

15:36 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Niğde'de "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle program düzenledi.

14:45 Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur ve CHP Niğde Kadın Kolları Başkanı Belgin Oğram Toktaş, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

11:39 Niğde Belediye Başkanı Özdemir Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye dikkat çekti Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

11:23 CHP'li Gürer: "Esnaf kredisini nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor" CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Kirasını ödeyemeyen esnaf şu anda kredisini nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor.

08:36 Niğde'de 112'ye gelen çağrıların yüzde 48'i asılsız ve gereksiz İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca tüm acil numaraların tek merkezde toplanması amacıyla yürütülen 112 projesi kapsamında Niğde'ye kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrıların yüzde 48'ini asılsız ve gereksiz olarak nitelendirilen çağrılar oluşturuyor.

08:21 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

18:43 Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.

17:57 Niğde Anadolu FK: 9-8 (penaltılarla) STAT: Giresun Atatürk StadıHAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xx), Abdulkadir Döner (xx), Abdullah Onur Özgenç (xx)GİRESUNSPOR: Onurcan (xx), Kerem (xx), Helder Tavares (xx), Sergen (xx), İshak (xx) (Dk. 108 Fatih x), Erol Can (xxx), Uzodimma (xx) (Dk. 98 Hayrullah x), Milinkovic (xx) (Dk.

17:39 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Stat: Giresun AtatürkHakemler: Oğuzhan Aksu, Abdulkadir Döner, Mustafa Onur ÖzgençGiresunspor: Onurcan Piri, Kerem Kalafat, Helder Tavares, Sergen Piçinciol, İshak Doğan (Dk. 108 Fatih Yılmaz), Erolcan Akdağ, Uzodimma (Dk. 98 Hayrullah Bilazer), Milinkovic (Dk.

17:17 Ablası ve eniştesini öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış iki müebbet hapis cezası Isparta'da, uzman çavuş eniştesi ile ablasını öldüren eski polis, biri ağırlaştırılmış iki müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

16:41 AK Parti'li Gültekin: "Eğitim öğretim en öncelikli gündem maddemiz olmuştur" AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bugüne eğitim öğretimin en öncelikli gündem maddeleri olduğunu söyledi.

15:33 Niğde'de görev yapan 3 bin 422 öğretmen için fidan dikildi Niğde Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte görev yapan 3 bin 422 öğretmen için fidan dikti.

13:45 Ablası ve eniştesini öldüren polis memuruna 2 kez müebbet hapis cezası Ablası ve eniştesini öldüren polis memuruna 2 kez müebbet hapis cezası Ağır tahrik iddiasıyla istediği ceza indirimi kabul edilmedi Kardeşin kocasını kasten öldürmek suçundan müebbet hapis, kız kardeşi için 'alt soydan birine karşı işlenmiş olması' nedeniyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis...

13:26 Borsada günün ilk yarısı (2) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.

12:13 24 Kasım Öğretmenler Günü Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde milletvekilleri Selim Gültekin ve Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

11:39 Öğretmenlik aşkı engel tanımadı KAYSERİ'de yaşayan 10 yıllık görme engelli sosyal bilgiler öğretmeni Şengül Aslan (37), her zorluğa karşı hiçbir engel tanımadan mesleğini sürdürüyor.

09:35 24 Kasım Salı DHA Spor Gündemi Hataylı halterci Osman Kalçın, 600 Rus sporcunun arasından üç dünya rekoru ile döndü"Kendi kilosunun iki katından fazlasını kaldırdı""Türkleri düşün oğlum!

08:59 GÜNDEM / 24 Kasım 2020 Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

08:13 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 24 KASIM 2020 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanıyorTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da görev yapan öğretmenler ile "24 Kasım Öğretmenler Günü" buluşmasında on-line olarak bir araya gelecek.

18:51 Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.

16:27 Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

16:03 Niğde Belediye Başkanı Özdemir, asfalt çalışmalarını denetledi Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni sanayi sitesinde devam eden asfalt çalışmalarını denetledi.

13:31 Borsada günün ilk yarısı (2) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.

12:21 Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi Niğde'de karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

11:43 Öğretmenlerin 'meslek kanunu' talebi - Öğretmenlerin 'meslek kanunu' talebi Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, "24 Kasım'da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM gündemine getirilmesidir" dedi.

10:47 Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, yarın başlayacak 4. tur karşılaşmalarıyla kaldığı yerden devam edecek.

10:15 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

08:19 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

13:06 Kayseri'de üniversite okuyan Afganistanlı, ülkesinde bakan danışması oldu AFGANİSTAN'ın Tahar kentinden 8 yıl önce üniversite eğitimi için Kayseri'ye gelen Bashir Ahmad Haidari (30), önce lisans ardından da yüksek lisans eğitimini tamamlayarak ülkesine döndü.

12:17 KPSS Ortaöğretim sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) Kırşehir, Niğde, Sivas, Yozgat ve Kayseri'de yapıldı.

23:58 Niğde?de polis kısıtlama uyarısında bulundu Niğde'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları saat 20.00'de başladı.

22:35 Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı Esnafın iş yerlerini kapatma hazırlığı yapması Esnaflar ile röportaj Kepenk kapatan esnaf Trafikte ilerleyen araçlar Boş cadde ve sokaklar Polis ve bekçilerin denetleme yapması Polis ve bekçilerin geç kalan vatandaşları uyarması NİĞDE - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa...

21:33 YOZGAT/KIRŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

15:12 Son dakika haberi: Niğde'de FETÖ operasyonunda 7 tutuklama Son dakika haberi: Niğde merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 meslekten ihraç emniyet mensubundan 7'si tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.