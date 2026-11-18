Niğde'nin Çamardı ilçesinde yaşayan Şerafettin Okçu, babasıyla evin bal ihtiyacını karşılamak için başladığı arıcılığa 50 yıldır Aladağlar'ın eteklerinde devam ediyor.

Demirkazık köyünde ikamet eden 4 çocuk babası Okçu (60), Aladağlar'ın yaklaşık 2 bin rakımlı Yalak mevkisinde 50 kovanla arıcılık yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışan Şerafettin Okçu, AA muhabirine, arıcılığa 10 yaşındayken evin bal ihtiyacını karşılamak için 3 kovan alan babasının yanında başladığını söyledi.

Babasına yardımcı oldukça bu işe heveslendiğini belirten Okçu, zamanla arılarla babasından daha fazla ilgilenir hale geldiğini ifade etti.

Çocukluk yıllarında kovan sayısını 10'a çıkardıklarını dile getiren Okçu, şöyle dedi:

"Babamdan 10 kovan devraldım. Bu 10 kovan bizi cezbedince her yıl 1-2 kovan çoğaltarak 50 kovana çıkardık. Bu işi hem kendi ihtiyacımız için hem ticari amaçlı devam ettiriyoruz. Bize güzel bir katkısı oluyor. Arıcılık çok güzel. Burası eskiden yerleşkemizdi. Rakımı yüksek olduğundan burada hobi amaçlı meyve, sebze yetiştiriyoruz. Burası çok güzel bir yer. Kekiği, ada çayı ve endemik çiçekleri bol olduğu için organik bal üretiyoruz. Ballarımız doğal olduğundan çok azını yemek için süzme yapıyoruz, kalanını petek olarak satıyoruz."

Okçu, doğup büyüdüğü Aladağlar'ın doğal güzellikleri ve çiçek çeşitliliğinin kendisini teşvik ettiğini belirterek, "Doğal güzellikleri, zirveleri ve endemik bitkileriyle güzel olduğu için arıcılığı 50 yıldır Aladağlar'ın eteklerinde yapıyoruz. Çocukların çok az hevesleri var ama biz babamızdan nasıl gördüysek onlar da illaki devam ettirecektir." diye konuştu.

Arıcılığın kendisi için yaşam tarzına dönüştüğünü ifade eden Okçu, mesleğini sağlığı elverdiği sürece sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.